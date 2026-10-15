Nâng cao giá trị nông sản từ khát vọng khởi nghiệp

Từ những ly trà thảo mộc đầu tiên

Năm 2020, anh Đặng Anh Tuấn quyết định thử sức với những sản phẩm gần gũi với người tiêu dùng. Từ những ly trà gừng đường nâu, trà quế đường nâu đầu tiên, anh từng bước xây dựng hướng đi riêng, phát triển Hợp tác xã sản xuất thương mại nông nghiệp Phong Châu.

Những ngày đầu, từ tìm công thức phù hợp, đầu tư máy móc đến tiếp cận khách hàng, mọi việc đều cần thời gian và sự kiên trì. “Không có con đường nào sẵn có, tôi vừa làm vừa học hỏi, từng bước điều chỉnh để sản phẩm đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng. Sự đón nhận của thị trường đối với các dòng trà thảo mộc đã tiếp thêm động lực cho tôi”, anh Tuấn chia sẻ.

Anh Đặng Anh Tuấn giới thiệu với đoàn viên, thanh niên về nhà xưởng. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Từ những sản phẩm ban đầu, cơ sở mở rộng sang ngũ cốc rang, kẹo dẻo, kẹo cứng, siro pha chế đồ uống và nhiều mặt hàng chế biến khác. Chất lượng được chú trọng từ khâu lựa chọn nguyên liệu, sơ chế, chế biến đến đóng gói, nhằm tạo ra những sản phẩm có chất lượng ổn định.

Trong quá trình sản xuất, anh Tuấn nhận thấy không ít doanh nghiệp, hộ kinh doanh muốn xây dựng thương hiệu thực phẩm riêng nhưng gặp khó khăn do thiếu nhà xưởng, máy móc hoặc kinh nghiệm. Từ thực tế ấy, anh chuyển hướng phát triển dịch vụ gia công thực phẩm theo yêu cầu, đồng thời duy trì các sản phẩm mang thương hiệu của mình.

Hiện cơ sở có thể sản xuất, gia công nhiều dòng sản phẩm như trái cây đóng lon, siro pha chế, trà hòa tan, các loại hạt, ngũ cốc và sản phẩm sấy lạnh. Tùy nhu cầu đối tác, cơ sở có thể tham gia từ nghiên cứu công thức, lựa chọn nguyên liệu đến sản xuất, đóng gói và hoàn thiện sản phẩm mang thương hiệu riêng.

“Việc gia công không đơn thuần chỉ là sản xuất sản phẩm mà còn là đồng hành cùng khách hàng trong quá trình xây dựng thương hiệu. Vì vậy, cơ sở luôn chú trọng sự linh hoạt, lắng nghe nhu cầu thực tế của từng đối tác để tạo ra những sản phẩm phù hợp với từng phân khúc thị trường”, anh Tuấn chia sẻ.

Với anh Tuấn, khởi nghiệp không chỉ là tạo dựng công việc cho bản thân mà còn là quá trình tìm kiếm hướng đi bền vững cho nông sản. Thay vì chỉ dừng lại ở nguyên liệu thô, việc chế biến sâu có thể mở ra thêm lựa chọn về sản phẩm, thị trường và giá trị kinh tế.

Khát vọng đưa nông sản địa phương vươn xa

Theo anh Tuấn, trong định hướng phát triển nông nghiệp, nâng cao giá trị sản phẩm không thể chỉ dựa vào sản lượng mà còn cần chú trọng khâu chế biến, xây dựng thương hiệu và kết nối thị trường. Tại xã Thuận An, hướng đi này có ý nghĩa trong quá trình phát huy lợi thế sản xuất nông nghiệp, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn và tạo thêm cơ hội cho người dân phát triển sinh kế.

Từ câu chuyện của Đặng Anh Tuấn có thể thấy, người trẻ có thể tham gia vào chuỗi giá trị nông nghiệp bằng những cách khác nhau, không chỉ trực tiếp sản xuất mà còn nghiên cứu sản phẩm, tổ chức chế biến và cung cấp dịch vụ hỗ trợ các đơn vị kinh doanh. Khi nông sản được chuyển hóa thành những mặt hàng tiện dụng, phù hợp nhu cầu tiêu dùng, cơ hội gia tăng giá trị cũng được mở rộng.

Dẫu vậy, để đi đường dài, anh Tuấn hiểu rằng sự phát triển cần dựa trên nền tảng vững chắc. Trong khoảng 5 năm tới, anh đặt mục tiêu tích lũy thêm kinh nghiệm, mở rộng quy mô sản xuất, đầu tư máy móc, hoàn thiện quy trình quản lý chất lượng và xây dựng vùng nguyên liệu ổn định. Đây là những bước chuẩn bị để cơ sở từng bước tham gia sâu hơn vào các chuỗi cung ứng lớn, hướng tới khả năng tiếp cận thị trường quốc tế.

Hành trình ấy còn nhiều thách thức, từ yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, tiêu chuẩn sản xuất đến việc tìm kiếm đối tác và thị trường tiêu thụ. Tuy nhiên, thay vì chạy theo tốc độ tăng trưởng của doanh nghiệp, anh lựa chọn củng cố năng lực sản xuất, nâng cao chất lượng và mở rộng hợp tác từng bước.

Đánh giá về mô hình này, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Thuận An Nguyễn Viết Nam cho biết: "“Tiên phong khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển kinh tế” là một trong năm nội dung tiên phong của phong trào “Tuổi trẻ Thuận An tiên phong trong kỷ nguyên mới” và được triển khai sâu rộng trong đoàn viên, thanh niên toàn xã".

Sản phẩm trà gừng của Hợp tác xã sản xuất thương mại nông nghiệp Phong Châu. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Theo anh Nguyễn Viết Nam, Đoàn Thanh niên xã luôn đẩy mạnh các hoạt động xung kích, đồng hành cùng thanh niên trong lập thân, lập nghiệp, chuyển đổi số và xây dựng nông thôn mới. Trong đó, anh Đặng Anh Tuấn là gương mặt tiêu biểu với tinh thần dám nghĩ, dám làm, chủ động tìm hướng phát triển kinh tế. Thời gian tới, Đoàn Thanh niên xã sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ thanh niên tiếp cận thông tin, kiến thức và cơ hội để hiện thực hóa các ý tưởng khởi nghiệp.

Từ những ly trà thảo mộc đầu tiên đến hướng đi gia công nông sản chế biến, hành trình của anh Tuấn cho thấy khởi nghiệp không nhất thiết phải bắt đầu bằng những dự án lớn. Điều quan trọng là nhận ra nhu cầu thực tế, kiên trì theo đuổi ý tưởng và từng bước biến lợi thế sẵn có thành giá trị kinh tế. Với sức trẻ, tinh thần học hỏi và khát vọng phát triển bền vững, những mô hình như vậy có thể góp thêm động lực để nông nghiệp Thuận An chuyển từ phát triển theo chiều rộng sang chú trọng chất lượng, chế biến và thị trường.