Nâng cao giá trị ngành cơ khí trong chuỗi sản xuất

Công ty TNHH Sản xuất cầu trục và Kết cấu công nghiệp VNC có hơn 15 năm hoạt động trong lĩnh vực cơ khí, từng bước nâng cao năng lực sản xuất và mở rộng thị trường.

Thành lập năm 2010, Công ty TNHH Sản xuất cầu trục và Kết cấu công nghiệp VNC (phường Tích Lương) chuyên thiết kế, chế tạo, lắp đặt thiết bị cơ khí xây dựng, kết cấu thép công nghiệp, tập trung vào cầu trục và các sản phẩm kết cấu thép cung ứng cho khách hàng trên cả nước.

Sau hơn 15 năm hoạt động, doanh nghiệp đã xây dựng được thị trường tương đối ổn định, doanh thu đạt trên 100 tỷ đồng mỗi năm. Ông Nguyễn Văn Khánh, Giám đốc Công ty, cho rằng: Lĩnh vực cơ khí có thị trường và tạo ra giá trị lớn, nhất là khi Thái Nguyên tiếp tục thu hút nhiều dự án đầu tư nước ngoài và có nhu cầu phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất.

Trong khi đó, Công ty CP Sản xuất và Thương mại WEDM VINA, thành lập năm 2021 tại phường Gia Sàng, lựa chọn phân khúc gia công các chi tiết cơ khí chính xác, chi tiết khuôn và chi tiết máy phức tạp, sử dụng vật liệu cứng và siêu cứng. Đây là lĩnh vực đòi hỏi cao về thiết bị, độ chính xác và trình độ kỹ thuật.

Bà Nguyễn Thị Trang, Giám đốc điều hành Công ty, cho biết: Doanh nghiệp định hướng khai thác công nghệ và sức trẻ để tạo ra giá trị kinh tế cao hơn.

Những hướng đi này cho thấy cơ khí Thái Nguyên đang có sự chuyển dịch theo hướng nâng cao hàm lượng công nghệ, độ chính xác và giá trị sản phẩm, thay vì chỉ tập trung vào gia công truyền thống.

Sự phát triển của điện tử, thiết bị điện và các ngành sản xuất công nghệ cao kéo theo nhu cầu ngày càng lớn về sản phẩm cơ khí hỗ trợ, tạo dư địa để doanh nghiệp mở rộng thị trường và nâng cao năng lực cung ứng.

Tuy vậy, để biến cơ hội thành năng lực sản xuất, bài toán nhân lực chất lượng cao cần được giải quyết. Máy móc hiện đại có thể đầu tư, nhưng vận hành, lập trình, kiểm soát chất lượng và phát triển công nghệ đòi hỏi đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên có chuyên môn và khả năng thích ứng nhanh.

Theo TS. Hoàng Trung Kiên, Phó Trưởng Khoa Cơ khí, Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp (Đại học Thái Nguyên), cơ khí chế tạo đang chuyển từ cơ khí truyền thống sang cơ khí thông minh, liên ngành. Kỹ sư không chỉ cần kiến thức về thiết kế, chế tạo mà phải nắm được lập trình, mô phỏng số, điều khiển và tự động hóa.

Thời gian qua, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp (Sở Công Thương) đã triển khai các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư máy móc, thiết bị. Giai đoạn 2021-2025, có 13 doanh nghiệp được hỗ trợ kinh phí mua máy móc cơ khí hiện đại phục vụ sản xuất.

Theo TS. Hoàng Trung Kiên, doanh nghiệp cần đầu tư công nghệ có trọng tâm, xây dựng ít nhất một năng lực công nghệ cốt lõi, tránh đầu tư dàn trải. Doanh nghiệp và cơ sở đào tạo cũng cần tăng cường hợp tác, đưa các bài toán thực tế của nhà máy vào đào tạo và nghiên cứu.

Với hàng trăm doanh nghiệp và hàng chục nghìn lao động, ngành cơ khí Thái Nguyên có dư địa lớn để mở rộng sản xuất, nâng cao giá trị. Làm chủ công nghệ, phát triển nguồn nhân lực, đầu tư không gian sản xuất phù hợp và tăng cường liên kết sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng, qua đó đóng góp tích cực vào mục tiêu tăng trưởng 2 con số của tỉnh.