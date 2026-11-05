Nâng cao giá trị gia tăng trong thu hút vốn đầu tư nước ngoài

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: BẢO VĂN)

Chiều 5/11, tại phường Xuân Hương-Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Tài Chính phối hợp Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, tổ chức Hội nghị giao ban đầu tư nước ngoài năm 2026 khu vực phía nam, gồm 15 tỉnh, thành phố từ Huế đến Cà Mau tham dự.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Cục trưởng Đầu tư nước ngoài Nguyễn Anh Tuấn cho biết, giai đoạn tới, cần chuyển trọng tâm từ thu hút vốn đơn thuần sang nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức lan tỏa của đầu tư nước ngoài theo đúng tinh thần Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị, về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và các giải pháp trong Nghị quyết 280, ngày 22/9/2026 của Chính phủ.

Phó Cục trưởng Đầu tư nước ngoài nhấn mạnh, thu hút đầu tư nước ngoài không chỉ về mặt nguồn vốn, mà quan trọng hơn đó là nâng cao về hàm lượng công nghệ, nâng cao giá trị gia tăng, thúc đẩy sự tham gia sâu hơn của doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi giá trị khu vực và thế giới.

Đại diện Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Tài Chính thông tin những nội dung liên quan tại hội nghị. (Ảnh: BẢO VĂN)

Quan trọng nhất là tạo ra sự kết nối hiệu quả, tạo sự lan tỏa giữa khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và khu vực kinh tế trong nước; thu hút theo cụm phát triển các hệ sinh thái, qua đó thực hiện được các định hướng lớn về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Thông tin từ Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Tài chính, 9 tháng năm 2026, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam hơn 50,3 tỷ USD, tăng 76,4% so cùng kỳ năm 2025. Trong đó, vốn đăng ký cấp mới đạt hơn 29,2 tỷ USD, với 3.108 dự án; vốn đăng ký điều chỉnh tăng thêm hơn 14,1 tỷ USD; giá trị góp vốn, mua cổ phần đạt 6,97 tỷ USD. Quan trọng hơn, vốn FDI thực hiện trong 9 tháng khoảng 21 tỷ USD, tăng 12,1% so cùng kỳ năm ngoái.

Đối với 15 tỉnh, thành phố phía nam, vốn đầu tư nước ngoài đăng ký hơn 22 tỷ USD, với 1.830 dự án cấp mới, chiếm tỷ trọng gần 44% vốn đầu tư nước ngoài của cả nước. Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài, với hơn 10,4 tỷ USD.

Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Tài chính ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng. (Ảnh: BẢO VĂN)

Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng Nghiêm Đình Hiếu cho biết, với lợi thế về vị trí, hệ thống giao thông và khả năng kết nối liên vùng, địa phương có điều kiện mở rộng hợp tác, thu hút nguồn lực đầu tư. Việc lựa chọn dự án được gắn với định hướng phát triển của từng khu vực, đồng thời chú trọng khả năng liên kết với doanh nghiệp trong nước.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung trao đổi khó khăn trong thu hút, quản lý đầu tư và giải pháp nâng hiệu quả xúc tiến tại khu vực phía nam; phổ biến chính sách, pháp luật về đầu tư, nâng cao nghiệp vụ xúc tiến đầu tư.

Các địa phương báo cáo những hạn chế, tồn tại trong công tác quản lý, thu hút đầu tư nước ngoài, cùng những bất cập của hệ thống chính sách, pháp luật hiện hành; đồng thời, gợi mở những giải pháp và cơ chế phối hợp giữa Trung ương và địa phương nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thu hút đầu tư nước ngoài trong giai đoạn 2026-2030.

Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Tài chính ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Ban Quản lý các khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk. (Ảnh: BẢO VĂN)

Dịp này, Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Tài chính ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng; Ban Quản lý các khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk.

Trong khuôn khổ hội nghị, diễn ra lớp tập huấn xúc tiến đầu tư dành cho cán bộ phụ trách công tác xúc tiến, quản lý đầu tư tại các địa phương. Thành phần tham gia gồm cán bộ Sở Tài chính, Trung tâm xúc tiến đầu tư, ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế và khu công nghệ cao các tỉnh, thành phố khu vực phía nam.