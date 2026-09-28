Nâng cao giá trị gia tăng của các ngành kinh tế gắn với khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Quang cảnh phiên họp nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Trị - Ảnh: X.P

Tham dự tại điểm cầu Tỉnh ủy Quảng Trị có các đồng chí: Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ về phát triển KHCN, ĐMST và CĐS tỉnh; Bùi Hoàng Phương, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực BCĐ về phát triển KHCN, ĐMST và CĐS tỉnh; Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Chiến Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các Phó trưởng BCĐ, thành viên BCĐ KHCN, ĐMST và CĐS tỉnh.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh tham dự phiên họp tại điểm cầu Tỉnh ủy Quảng Trị - Ảnh: X.P

Phát biểu khai mạc phiên họp, đồng chí Lê Minh Hưng, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các đại biểu tham gia tập trung đánh giá thực chất kết quả triển khai KHCN, ĐMST và CĐS, đồng thời xác định rõ những đóng góp, các giải pháp cụ thể, khả thi, có tiến độ và có trách nhiệm rõ ràng của lĩnh vực này đối với mô hình tăng trưởng, nhất là mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong thời gian tới.

Các đại biểu tham dự phiên họp - Ảnh: X.P

Theo báo cáo của Bộ Công an, cơ quan Thường trực BCĐ 57 Trung ương, đối với các nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết số 57-NQ/TW, hệ thống hiện theo dõi 2.011 nhiệm vụ, trong đó đã hoàn thành 1.326 nhiệm vụ, thực hiện thường xuyên 482 nhiệm vụ, đang thực hiện 176 nhiệm vụ, thực hiện quá hạn 27 nhiệm vụ và các nhiệm vụ liên quan đến cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia, chuyên ngành.

Tính đến ngày 20/9, các "điểm nghẽn" về thể chế và thủ tục hành chính đã được các ban, bộ, ngành, địa phương giải trình làm rõ, cơ bản hoàn thành tái cấu trúc, cắt giảm; hoàn thành đồng bộ 8/12 CSDL trọng yếu về Trung tâm Dữ liệu quốc gia; kết nối, đồng bộ thành công 69/104 CSDL chuyên ngành.

Các đại biểu tham dự phiên họp tại điểm cầu tỉnh Quảng Trị - Ảnh: X.P

Bên cạnh đó, khối Đảng đang quản lý trên 5,3 triệu hồ sơ đảng viên, đã làm sạch phiếu đảng viên đạt 99,83%. Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã gửi 901.000 bản ghi đoàn viên để đối soát với Bộ Công an, trong đó gần 820.000 bản ghi đã được đối soát, làm sạch.

Sau khi Nghị quyết số 57-NQ/TW được ban hành, hệ thống thể chế về KHCN, ĐMST và CĐS, công nghệ cao, công nghệ chiến lược (CNCL) tiếp tục được hoàn thiện theo hướng bao quát toàn bộ quá trình từ nghiên cứu, phát triển, thử nghiệm đến ứng dụng, chuyển giao, thương mại hóa; tăng quyền tự chủ, gắn quản lý với sản phẩm đầu ra và chấp nhận rủi ro trong hoạt động nghiên cứu, đổi mới sáng tạo.

Các đại biểu tham dự phiên họp tại điểm cầu tỉnh Quảng Trị - Ảnh: X.P

Theo kết quả ước tính bước đầu của Bộ Tài chính, tỉ trọng giá trị tăng thêm của KHCN và CĐS trong GDP tăng từ khoảng 15,29% năm 2020 lên 16,51% năm 2025. Riêng năm 2025, tỉ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số ước khoảng 14,02% GDP, trong đó kinh tế số lõi khoảng 8,42%, giá trị tạo thêm do số hóa các ngành kinh tế khác khoảng 5,60%; tỉ trọng giá trị tăng thêm của hoạt động KHCN ước khoảng 2,49% GDP...

Hiện cả nước có khoảng 960 doanh nghiệp KHCN, 33 doanh nghiệp công nghệ cao, 13 tổ chức ứng dụng công nghệ cao, cùng hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo với trên 4.000 doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân.

Các đại biểu tham dự phiên họp - Ảnh: X.P

Các đại biểu tham dự phiên họp - Ảnh: X.P

Tại phiên họp, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đơn vị, địa phương đã trình bày tham luận, thảo luận, chỉ ra các "điểm nghẽn" nhằm nâng cao năng suất, giá trị gia tăng của các ngành kinh tế hiện hữu gắn với ứng dụng KHCN, ĐMST và CĐS.

Phát biểu kết luận tại phiên họp, đồng chí Lê Minh Hưng, Thủ tướng Chính phủ ghi nhận, biểu dương những nỗ lực các ban, bộ, ngành, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp trong nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ KHCN, ĐMST và CĐS thời gian qua; đồng thời nhấn mạnh, tinh thần chung phải là quyết tâm cao, hành động quyết liệt, nói đi đôi với làm, lấy sản phẩm và kết quả tăng trưởng làm thước đo.

Quang cảnh hội nghị - Ảnh: X.P

Đồng chí Thủ tướng Chính phủ yêu cầu sau phiên họp, các ban, bộ, ngành, địa phương phải xác định được việc gì cần làm ngay, ai làm, nguồn lực nào, hoàn thành vào thời điểm nào, sản phẩm cụ thể là gì và đóng góp như thế nào vào mục tiêu tăng trưởng của ngành, địa phương và cả nước.

Đặc biệt là việc xác định dư địa tăng trưởng và danh mục bài toán KHCN, ĐMST và CĐS theo ngành, vùng, địa phương; tập trung nguồn lực cho CNCL, tổ chức lại hạ tầng nghiên cứu, thử nghiệm và thúc đẩy sản phẩm ra thị trường; nâng hiệu quả sử dụng nguồn lực, tháo gỡ "điểm nghẽn" tài chính và thúc đẩy CĐS; phát huy vai trò trung tâm của doanh nghiệp; đổi mới liên kết Nhà nước-viện, trường-doanh nghiệp và phát triển nhân lực…