Nâng cao giá trị cà phê Khe Sanh

Với năng suất bình quân khoảng 8 tấn quả tươi/ha và giá thu mua khoảng 20.000 đồng/kg, giá trị sản xuất từ 3.700ha cà phê đang cho sản phẩm ước đạt khoảng 592 tỉ đồng mỗi năm. Cây cà phê hiện gắn với sinh kế của hơn 8.620 hộ dân, trong đó hơn một nửa là đồng bào Bru-Vân Kiều và Pa Kô. Cây cà phê tạo việc làm, mang lại thu nhập cho người dân từ việc chăm sóc, thu hái, sơ chế, chế biến và tiêu thụ.

Năm 2025, sản phẩm cà phê Arabica Khe Sanh đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký Chỉ dẫn địa lý số 00148, áp dụng cho cà phê nhân, hạt rang và cà phê bột. Đây là cơ sở để kiểm soát nguồn gốc, chất lượng sản phẩm và sử dụng thống nhất tên gọi “Khe Sanh” trong sản xuất, kinh doanh, qua đó mở rộng cơ hội tiếp cận các phân khúc thị trường có giá trị cao hơn.

Người dân chăm sóc, thu hái cà phê tại vùng nguyên liệu Khe Sanh - Ảnh: Quang Ngọc

Thời gian tới, tỉnh sẽ chú trọng xây dựng vùng nguyên liệu chất lượng cao, thu hái quả chín, kiểm soát chất lượng, phát triển các phương pháp sơ chế phù hợp và nâng tỉ lệ chế biến sâu. Đồng thời, đẩy mạnh truy xuất nguồn gốc, nhật ký sản xuất điện tử và củng cố liên kết giữa người trồng, hợp tác xã, doanh nghiệp, qua đó nâng cao giá trị sản phẩm và thu nhập cho người trồng cà phê.