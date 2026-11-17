Tại VICO 2026, các diễn giả cùng trao đổi về những xu hướng và định hướng đang định hình tương lai ngành cà phê Việt Nam và thế giới.

Được tổ chức bởi Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam (VICOFA), VICO 2026 là diễn đàn quy tụ đại diện các cơ quan quản lý, tổ chức cà phê quốc tế và các doanh nghiệp trong toàn chuỗi giá trị, cùng trao đổi về những xu hướng và định hướng đang định hình tương lai ngành cà phê Việt Nam và thế giới. Tham gia Phiên thảo luận về “Chất lượng, Phát triển Bền vững và Giá trị gia tăng trong ngành cà phê”, bà Lê Thị Hoài Thương, Giám đốc Đối ngoại Nestlé Việt Nam, nhấn mạnh rằng sức cạnh tranh dài hạn của cà phê Việt Nam cần được xây dựng từ nền tảng của chuỗi giá trị, bắt đầu từ sức khỏe đất, năng lực thích ứng của nông hộ và sự hợp tác giữa các bên.

Bà Lê Thị Hoài Thương, Giám đốc đối ngoại Nestlé Việt Nam tại Phiên thảo luận về “Chất lượng, Phát triển Bền vững và Giá trị gia tăng trong ngành cà phê” trong khuôn khổ VICO 2026.

“Để nâng cao giá trị của cà phê Việt Nam, chúng ta không chỉ nhìn vào sản lượng hay khâu chế biến cuối cùng. Giá trị phải được tạo dựng ngay từ nông trại, thông qua việc giữ gìn và cải thiện “sức khỏe” của đất, bảo tồn đa dạng sinh học, sử dụng tài nguyên hiệu quả hơn, đảm bảo chất lượng ổn định hơn và sinh kế tốt hơn cho người nông dân”, bà Thương chia sẻ.

Theo Nestlé Việt Nam, suy thoái đất không chỉ là vấn đề môi trường mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sự ổn định của năng suất, chất lượng cà phê, chi phí sản xuất và khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng. Nông nghiệp tái sinh vì vậy là một trong những hướng tiếp cận quan trọng nhằm phục hồi sức khỏe đất, sử dụng nước hiệu quả và thúc đẩy đa dạng sinh học.

Thông qua NESCAFÉ Plan, Nestlé hỗ trợ nông dân áp dụng các thực hành nông nghiệp tái sinh nhằm phục hồi sức khỏe đất, sử dụng nước hiệu quả và thúc đẩy đa dạng sinh học.

Thông qua NESCAFÉ Plan, Nestlé hỗ trợ nông dân áp dụng các thực hành nông nghiệp tái sinh giúp giảm khoảng 20% lượng phân bón hóa học và thuốc bảo vệ thực vật, đồng thời tiết kiệm 40 - 60% lượng nước tưới. Sau hơn 15 năm triển khai tại Việt Nam, NESCAFÉ Plan đã đồng hành cùng hơn 23.000 nông hộ, giúp thu nhập của nông hộ có thể tăng từ 30% đến 150% nhờ giảm chi phí đầu vào, đa dạng hóa nguồn thu thông qua mô hình xen canh hợp lý, và góp phần tái canh hơn 100.000 ha diện tích cà phê già cỗi bằng các giống mới có năng suất cao hơn, chống chịu sâu bệnh và thích ứng tốt hơn với biến đổi khí hậu.

Sau hơn 1 thập kỷ, NESCAFÉ Plan đã đồng hành cùng hơn 23.000 nông hộ, giúp cải thiện thu nhập của nông hộ nhờ giảm chi phí đầu vào, đa dạng hóa nguồn thu thông qua mô hình xen canh hợp lý.

Từ góc nhìn của một nhà thu mua quốc tế và đồng hành lâu dài cùng ngành cà phê Việt Nam, Nestlé Việt Nam cho rằng trách nhiệm của doanh nghiệp không nên dừng ở việc đặt ra các tiêu chuẩn đối với nhà cung cấp. Doanh nghiệp cần đồng hành dài hạn với người sản xuất thông qua đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, công cụ quản lý nông hộ, hỗ trợ truy xuất nguồn gốc và thúc đẩy các mô hình giúp nông dân cải thiện hiệu quả kinh tế.

“Bền vững không nên chỉ là câu chuyện về chi phí đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao của thị trường. Chuyển đổi bền vững chỉ đi được đường dài khi đem lại giá trị thực cho người nông dân, đồng thời chi phí, trách nhiệm và giá trị được tạo ra được chia sẻ hài hòa giữa các mắt xích trong chuỗi cung ứng”, bà Thương nhấn mạnh.

Thúc đẩy chuyển đổi ngành cà phê theo hướng bền vững và hợp tác đa bên có thể giúp Việt Nam củng cố vị thế không chỉ là một quốc gia sản xuất cà phê lớn, mà còn là nguồn cung cà phê có chất lượng, minh bạch, có khả năng chống chịu cao.

Nestlé Việt Nam cũng cho rằng quá trình chuyển đổi của ngành cà phê cần sự phối hợp của cơ quan quản lý, hiệp hội ngành hàng, viện nghiên cứu, doanh nghiệp, tổ chức phát triển và cộng đồng nông dân. Khi khoa học, kinh nghiệm bản địa, dữ liệu và cam kết thị trường được kết nối, Việt Nam có thể củng cố vị thế không chỉ là một quốc gia sản xuất cà phê lớn, mà còn là nguồn cung cà phê có chất lượng, minh bạch, có khả năng chống chịu cao và tạo ra nhiều giá trị hơn cho toàn chuỗi.

Thông qua sự đồng hành lâu dài với người nông dân và các đối tác, Nestlé Việt Nam cam kết tiếp tục góp phần xây dựng những nông trại khỏe mạnh hơn, sinh kế bền vững hơn và một chuỗi cung ứng cà phê có khả năng chống chịu tốt hơn, qua đó góp phần nâng cao giá trị và sức cạnh tranh dài hạn cho ngành cà phê Việt Nam.