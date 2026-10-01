Nâng cao điều kiện nước sạch, vệ sinh tại trường học

Tham dự buổi tập huấn có gần 40 học viên thuộc Hội Liên hiệp phụ nữ 9 xã và đại diện 9 trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở tham gia sáng kiến “Nâng cao điều kiện nước sạch, vệ sinh và vệ sinh cá nhân tại các trường học nội trú, bán trú liên cấp tiểu học và THCS vùng dân tộc thiểu số” trên địa bàn tỉnh.

Nhóm thảo luận các phương án mà giảng viên cung cấp.

Trong thời gian 1,5 ngày, các học viên được cung cấp kiến thức về nước sạch, vệ sinh, vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường trong trường học; hướng dẫn sử dụng, bảo quản công trình cấp nước, nhà tiêu hợp vệ sinh. Một nội dung trọng tâm là quản lý vệ sinh kinh nguyệt cho học sinh nữ, với các kiến thức về tâm sinh lý tuổi dậy thì, đặc điểm kinh nguyệt, lựa chọn và sử dụng sản phẩm vệ sinh, cũng như cách chăm sóc, giữ vệ sinh trong kỳ kinh nguyệt.

Bên cạnh đó, các đại biểu được hướng dẫn phương pháp truyền thông và thực hành xây dựng nội dung các tiết học ngoại khóa, trải nghiệm về nước sạch, vệ sinh cá nhân và vệ sinh kinh nguyệt; đồng thời xây dựng kế hoạch quản lý vệ sinh kinh nguyệt tại trường học.

Các nhóm tham gia thuyết trình.

Thông qua tập huấn, góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cán bộ các trường, từng bước cải thiện điều kiện nước sạch, vệ sinh và chăm sóc sức khỏe, vệ sinh cá nhân cho học sinh, nhất là trẻ em gái tại các trường vùng dân tộc thiểu số.