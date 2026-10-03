Nâng cao điểm số, thứ hạng Bộ Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp

Tại kết quả Bộ Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp được công khai ngày 2/10/2026 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, thành phố Đà Nẵng đạt 59,87/100 điểm, xếp thứ 27/34 tỉnh, thành phố.

Trước đó, Chủ tịch UBND thành phố đã chỉ đạo tại nhiều văn bản nhằm cải thiện, nâng cao điểm số, thứ hạng Bộ Chỉ số; đồng thời giao các sở, ban, ngành làm đầu mối hướng dẫn, triển khai, theo dõi các hệ thống của bộ, ngành Trung ương thuộc lĩnh vực quản lý và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các địa phương. Tuy nhiên, đến nay kết quả thực hiện của các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường, đặc khu còn thấp, chưa đáp ứng mục tiêu, yêu cầu.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường, đặc khu căn cứ chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực được giao, tập trung rà soát, bảo đảm việc công bố, công khai thủ tục hành chính đầy đủ, kịp thời, thống nhất trên các hệ thống; rà soát, đối chiếu dữ liệu hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, bảo đảm 100% kết quả xử lý hồ sơ thủ tục hành chính được đồng bộ đầy đủ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Tổ chức tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả đúng quy định; tăng cường theo dõi, cảnh báo hồ sơ sắp đến hạn, hồ sơ có nguy cơ quá hạn; bảo đảm từ 99% hồ sơ trở lên được giải quyết đúng và trước hạn, không để phát sinh hồ sơ quá hạn do nguyên nhân chủ quan.

Đồng thời rà soát, bảo đảm 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình; phấn đấu tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình đạt 80%, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 80% và tỷ lệ thanh toán trực tuyến đạt 60%, tập trung vào các thủ tục hành chính phát sinh nhiều hồ sơ.

Không để phát sinh phản ánh, kiến nghị quá hạn; thực hiện đầy đủ việc tiếp nhận, xử lý, trả lời và đồng bộ kết quả; nội dung trả lời phải cụ thể, đúng trọng tâm; phấn đấu mức độ hài lòng đạt tối thiểu 95%.

Đối với 14 xã, phường có điểm dưới 65 điểm, Chủ tịch UBND các địa phương trực tiếp chỉ đạo rà soát, phân tích nguyên nhân từng chỉ số thành phần, xây dựng giải pháp khắc phục.

Các sở, ban, ngành chủ động đối chiếu kết quả từng chỉ tiêu với các sở cùng ngành trên toàn quốc; xác định các chỉ tiêu có kết quả thấp và khoảng cách cần cải thiện để góp phần đưa thành phố vào Tốp 10 địa phương dẫn đầu trong tháng 10 và Tốp 5 địa phương dẫn đầu trong năm 2026; phân tích nguyên nhân, đề ra giải pháp và chịu trách nhiệm về kết quả khắc phục.