Nâng cao công tác phòng cháy tại các khu công nghiệp

Thực hiện mục tiêu nâng cao năng lực ứng phó PCCC và CNCH tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong KCN, thời gian qua, lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH Công an thành phố tăng cường phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức huấn luyện, thực tập phương án sát với quy mô, tính chất hoạt động tại các địa bàn này.

Ngày 10-7, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an thành phố Đồng Nai phối hợp với Đội PCCC chuyên ngành Công ty cổ phần Đô thị Amata Biên Hòa và một số đội PCCC của các công ty thực tập phương án chữa cháy và CNCH.

Tham gia diễn tập, anh Nguyễn Thời Phong, nhân viên Công ty TNHH Major Craft Việt Nam cho biết: Các buổi huấn luyện giúp người lao động hiểu rõ hơn về nguy cơ cháy nổ; được trang bị kỹ năng thoát nạn, chữa cháy và cứu nạn hiệu quả. Công ty thường xuyên tổ chức tập huấn về PCCC. Sau mỗi khóa học, anh đều chia sẻ kiến thức với đồng nghiệp và người thân để nâng cao ý thức phòng ngừa.

Thực tế cho thấy, trong công tác chữa cháy, thời gian phát hiện và tổ chức xử lý ban đầu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Khi xảy ra cháy tại doanh nghiệp, lực lượng PCCC chuyên ngành có thể nhanh chóng tiếp cận hiện trường, triển khai phương tiện, tổ chức chữa cháy ban đầu, đồng thời báo ngay cho lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH để phối hợp xử lý.

Là đơn vị đầu tư, kinh doanh và quản lý hạ tầng KCN Amata Biên Hòa, Công ty cổ phần Đô thị Amata Biên Hòa đã thành lập Đội PCCC chuyên ngành gồm 32 thành viên, trong đó có thành viên chuyên trách và thành viên kiêm nhiệm.

Nhờ sự chủ động của đơn vị và sự hỗ trợ, hướng dẫn của lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH, năng lực của Đội PCCC chuyên ngành từng bước được củng cố. Các thành viên được tham gia huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng. Cùng với đó, việc trang bị phương tiện PCCC tại chỗ cho Đội PCCC chuyên ngành đã được các công ty trong KCN thực hiện nghiêm túc.

Anh Nguyễn Thanh Hải, Đội trưởng Đội PCCC, Công ty TNHH Pou Sung Việt Nam (KCN Bàu Xéo) cho biết: Năm 2006, Công ty TNHH Pou Sung Việt Nam đã thành lập Đội PCCC chuyên ngành và đầu tư các trang thiết bị PCCC với mục tiêu chủ động thực hiện công tác PCCC ngay tại cơ sở.

Sự quan tâm đầu tư đó đã tạo điều kiện cho lực lượng PCCC tại chỗ kịp thời phối hợp, hỗ trợ, xử lý các vụ cháy xảy ra trên địa bàn.

Phát huy tốt vai trò của lực lượng PCCC chuyên ngành chính là thực hiện hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”, đưa công tác phòng cháy trở thành nhiệm vụ thường xuyên của từng doanh nghiệp, từng người lao động. Khi lực lượng tại cơ sở được tổ chức bài bản, có phương tiện, kỹ năng và khả năng phối hợp tốt, nguy cơ cháy lớn, cháy lan sẽ được hạn chế ngay từ những phút đầu tiên.