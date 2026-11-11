Nâng cao công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng gắn với phát triển kinh tế - xã hội TP Hồ Chí Minh

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ QUTƯ, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Cùng dự có Trung tướng Trương Mạnh Dũng, Phó tổng Tham mưu trưởng.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Văn phòng Bộ Quốc phòng thông báo Quyết định thành lập và Quy chế làm việc của Tổ công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng gắn với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, trong đó Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng làm Tổ trưởng.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Các thành viên tổ công tác đã thảo luận, kiến nghị nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Thường vụ QUTƯ, Bộ Quốc phòng lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng gắn với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn TP Hồ Chí Minh; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp với các cơ quan chức năng của Thành ủy, UBND TP Hồ Chí Minh xây dựng các chương trình, dự án, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố gắn với quốc phòng, an ninh.

Trung tướng Trương Mạnh Dũng phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng biểu dương các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng trong thời gian qua đã nỗ lực, chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương của TP Hồ Chí Minh trong việc giải quyết các nhiệm vụ trọng tâm theo Kết luận của hai Ban Thường vụ.

Các đại biểu đóng góp ý kiến tại hội nghị.

Nhằm đẩy nhanh tiến độ giải quyết các nhiệm vụ trong thời gian tới, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng yêu cầu thành viên tổ công tác và chỉ huy các cơ quan, đơn vị khẩn trương rà soát, báo cáo các nhiệm vụ cần phối hợp với các sở, ngành, địa phương của TP Hồ Chí Minh, nhất là các nhiệm vụ liên quan đến công tác quản lý đất quốc phòng, chuyển giao đất quốc phòng cho địa phương quản lý, đề nghị địa phương giao đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng… Xây dựng kế hoạch thực hiện từng nhiệm vụ cụ thể; những nội dung thuộc phạm vi trách nhiệm, thẩm quyền của các cơ quan, đơn vị thì chủ động phối hợp với địa phương để giải quyết; vượt quá quyền hạn, đề xuất, báo cáo thủ trưởng Bộ Quốc phòng xem xét, quyết định.

Quang cảnh hội nghị.

Cùng với đó, đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng giao Quân khu 7 và Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh phối hợp hỗ trợ các cơ quan, đơn vị làm việc với các sở, ngành, địa phương của TP Hồ Chí Minh để giải quyết các nhiệm vụ được giao; yêu cầu cơ quan chức năng làm tốt công tác chuẩn bị họp Tổ công tác của Bộ Quốc phòng với Tổ công tác của UBND TP Hồ Chí Minh.