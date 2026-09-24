Nâng cao công tác đấu tranh với tội phạm không gian mạng

Đại tá Dương Văn Mạnh, Phó Giám đốc Công an thành phố phát biểu tại hội nghị. Ảnh: T.V

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Dương Văn Mạnh, Phó Giám đốc Công an thành phố yêu cầu công an các đơn vị, địa phương bám sát cơ sở, không để sót, lọt tội phạm, vi phạm pháp luật trên không gian mạng. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong trao đổi thông tin, chủ động phòng ngừa tội phạm trên không gian mạng.

Ngoài ra, công an các đơn vị, địa phương phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, chủ động đề ra giải pháp nâng cao hiệu quả công tác, quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Đại tá Nguyễn Phương Đằng, Phó Giám đốc Công an thành phố phát biểu tại hội nghị. Ảnh: T.V

Theo báo cáo của Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, 8 tháng đầu năm, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật trên không gian mạng còn nhiều diễn biến phức tạp. Chủ yếu nổi lên các hành vi lợi dụng mạng xã hội, nền tảng trực tuyến và các dịch vụ trên không gian mạng để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, mua bán hàng cấm, xâm phạm quyền lợi và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, phát tán thông tin sai sự thật và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: TV

Đặc biệt, các đối tượng “giang hồ mạng” đã lợi dụng không gian mạng để thực hiện các hoạt động kinh doanh với doanh số lớn hoặc kinh doanh hàng hóa giả mạo, không rõ nguồn gốc, quảng cáo sai lệch về tính năng sản phẩm. Theo đó, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã khởi tố, điều tra 12 vụ/57 đối tượng về tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng; 5 vụ/10 đối tượng mua bán thông tin, dữ liệu cá nhân, tài khoản ngân hàng.

Tại hội nghị, đại diện công an các đơn vị, địa phương đã phát biểu nhiều tham luận phân tích, đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được, làm rõ những tồn tại, hạn chế. Trên cơ sở đó, đặt ra giải pháp nâng cao hiệu quả phát hiện, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật trên không gian mạng; nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng An ninh và bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu công tác được giao năm 2026.