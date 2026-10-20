Nâng cao công tác đảm bảo an ninh hàng không dân dụng trong tình hình mới

Đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tham dự cuộc họp tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Trần Lịch

Trong 9 tháng đầu năm 2026, công tác bảo đảm an ninh hàng không cả nước tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực, duy trì hoạt động khai thác an toàn và ổn định. Tuy nhiên, ngành hàng không đang phải đối mặt với nhiều thách thức mới. Nổi lên là nguy cơ tấn công mạng công nghệ cao và tình trạng UAV xâm nhập trái phép các khu vực cấm bay, hạn chế bay diễn biến phức tạp. Việc triển khai Đề án 1066 về nâng cao năng lực cảng hàng không bảo đảm an ninh, thông minh, thân thiện trong tình hình mới, tại một số bộ, ngành, địa phương vẫn còn thiếu đồng bộ.

Quang cảnh cuộc họp tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Trần Lịch

Để chủ động ứng phó, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc giao Bộ Công an - Cơ quan Thường trực Ủy ban Quốc gia về an ninh hàng không và tạo thuận lợi hàng không cần xác định rõ nhiệm vụ thời gian tới. Trong đó, trọng tâm là tăng cường nắm tình hình, đánh giá nguy cơ, quản lý rủi ro, kiểm soát chất lượng và kiểm tra việc chấp hành các quy định về an ninh hàng không. Xây dựng, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về bảo đảm an ninh hàng không, bảo đảm thống nhất, đồng bộ với quy định của pháp luật Việt Nam và phù hợp với các điều ước, tiêu chuẩn, khuyến cáo quốc tế có liên quan. Đồng thời, Bộ Công an cần phối hợp với Bộ Quốc phòng xây dựng bản đồ số về khu vực cấm bay trên toàn quốc; nghiên cứu thành lập lực lượng chuyên trách trong Công an nhân dân để quản lý, phòng chống UAV. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, tài khoản VNeID và nhận diện sinh trắc học để tạo thuận lợi cho hành khách.

Đây cũng là bước chuẩn bị kỹ lưỡng của Việt Nam nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe cho Chương trình đánh giá an ninh hàng không toàn cầu của ICAO sẽ diễn ra vào năm 2027.