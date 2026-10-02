Nâng cao công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ở Bệnh viện Xuyên Á

Ngày 2/10, Công an TP Hồ Chí Minh đã tổ chức diễn tập PCCC và CNCH cho gần 400 người là cán bộ y tế, bệnh nhân đang công tác, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á (xã Củ Chi, TP Hồ Chí Minh).

Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á quy mô với 800 giường bệnh, 4 khu khám điều trị; nơi đây tiếp nhận hàng ngàn lượt bệnh nhân ngoại trú, nội trú mỗi ngày cùng hàng trăm nhân viên y tế. Bởi vậy, ngoài việc chữa trị cho bệnh nhân, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á luôn đặt công tác an toàn phòng, chống cháy nổ là nhiệm vụ quan trọng của bệnh viện. Hàng năm, Đội PCCC Bệnh viện Xuyên Á luôn được Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP Hồ Chí Minh huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ định kỳ nhằm trau dồi kỹ năng CNCH, thực hành thuần thục các phương án xử lý khi có sự cố xảy ra.

Lực lượng Cảnh sát PCCC Công an TP Hồ Chí Minh diễn tập chữa cháy tại bệnh viện Xuyên Á.

Tình huống giả định, trong lúc vận hành hệ thống máy móc tại khu điều trị ung bướu-xạ trị thì bất ngờ hệ thống bị chạm chập điện gây cháy nổ, lửa bén vào khu vực hồ sơ sau đó lan nhanh kèm theo khói độc tỏa vào các khu vực có nhiều bệnh nhân đang điều trị khiến các bệnh nhân hoảng loạn, ngạt thở.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH nhanh chóng lên phương án chữa cháy trong buổi diễn tập.

Tổ Cảnh sát Cơ động cùng chó nghiệp vụ thực hiện công tác tìm kiếm nạn nhân trong đám cháy.

Diễn tập phương án có tổng cộng khoảng 400 người bên trong tháo chạy, hô hoán kêu cứu, nhiều người mắc kẹt ở tầng cao. Lực lượng chữa cháy tại bệnh viện đã tổ chức sơ cứu, di chuyển các bệnh nhân ra ngoài, ngăn đám cháy phát triển rộng và chờ lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp. Hàng chục phương tiện của nhiều lực lượng trong đó có xe thang cứu người từ trên cao, tổ CSCĐ với chó nghiệp vụ len lỏi trong các phòng tìm kiếm nạn nhân bị mắc kẹt. Lực lượng y tế túc trực bên ngoài, sẵn sàng phân loại các bệnh nhân bị ngạt khói và đưa đến các khoa khác cấp cứu. Phương án chữa cháy và CNCH được phối hợp nhịp nhàng giữa các lực lượng và nhân viên bệnh viện nên chỉ sau thời gian ngắn đám cháy được dập tắt.

Lực lượng CNCH hỗ trợ ứng cứu nạn nhân mắc kẹt trong đám cháy của buổi diễn tập.

Nhân viên y tế của bệnh viện Xuyên Á thực hiện công tác sơ tán nạn nhân ra khỏi khu vực cháy.

Những bệnh nhân nặng được lực lượng y tế nhanh chóng di chuyển sang khoa cấp cứu.

Thạc sĩ Huỳnh Bích Liên, Phó Tổng giám đốc Bệnh viện Xuyên Á cho biết, thông qua buổi diễn tập thực binh này, Bệnh viện Xuyên Á không chỉ nâng cao kỹ năng ứng phó cho cán bộ, nhân viên mà còn rút ra nhiều bài học kinh nghiệm thực tế quý báu trong công tác chỉ huy, sơ tán và cứu nạn, cứu hộ khi có sự cố cháy nổ xảy ra tại bệnh viện, giúp ngăn ngừa loại trừ thiệt hại về người và tài sản.