Nâng cao chuyển đổi số trong công tác phòng cháy, chữa cháy cho nhân dân

Lực lượng chức năng kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy tại các khu dân cư. (Ảnh: Công an Hà Nội)

Người dân hưởng ứng tham gia Mini App "Tư vấn an toàn phòng cháy, chữa cháy trong quản lý, sử dụng điện"

Theo thống kê mới nhất của Công an thành phố Hà Nội, trong 154 vụ cháy trên địa bàn thành phố ở quý III năm nay, nguyên nhân do sự cố về điện chiếm tới 67,5%. Điều này cho thấy, điện vẫn là nguyên nhân gây ra cháy nổ hàng đầu mà cần đặc biệt lưu tâm.

Trước thực tế này, ngày 23/7/2026, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chính thức ra mắt Mini App "Tư vấn an toàn phòng cháy, chữa cháy trong quản lý, sử dụng điện" trên nền tảng iHanoi. Ứng dụng do Công an thành phố Hà Nội phối hợp Sở Công thương, Sở Khoa học và Công nghệ cùng Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội xây dựng nhằm phổ biến kiến thức, kỹ năng bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy cho người dân, góp phần giảm các vụ cháy do sự cố điện - nguyên nhân chiếm tỷ lệ lớn trong các vụ cháy dân sinh.

Thông qua ứng dụng, người dân có thể đăng ký để lực lượng công an, ngành điện và chính quyền địa phương đến kiểm tra, tư vấn an toàn hệ thống điện tại hộ gia đình. Sau khi tiếp nhận thông tin, các đơn vị chức năng sẽ trực tiếp kiểm tra, phát hiện nguy cơ mất an toàn, hướng dẫn khắc phục và trang bị kỹ năng phòng ngừa cháy phù hợp.

Trong hơn 3 tháng triển khai, Mini app tư vấn an toàn phòng cháy, chữa cháy trong quản lý sử dụng điện được người dân hưởng ứng. (Ảnh: HN)

Theo thống kê của Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an thành phố Hà Nội, sau 3 tháng triển khai Mini App “Tư vấn an toàn phòng cháy, chữa cháy trong quản lý, sử dụng điện” trên ứng dụng iHanoi, lực lượng chức năng đã tiếp nhận 748 đề nghị, giải quyết 730 yêu cầu. Những con số này cho thấy nhu cầu tư vấn về an toàn điện trong cộng đồng, đồng thời phản ánh khả năng ứng dụng nền tảng số vào việc kết nối người dân với lực lượng chức năng.

Điểm đáng chú ý là người dân không cần chờ đến các đợt kiểm tra, tuyên truyền tập trung mới có thể đề nghị hỗ trợ. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường hoặc muốn rà soát điều kiện an toàn điện tại nhà ở, cơ sở sản xuất, kinh doanh, người dùng có thể chủ động gửi thông tin ngay trên điện thoại thông minh.

Bà H.G. sinh sống trên địa bàn phường Ba Đình chia sẻ: “Tôi thấy ứng dụng này rất hữu ích, chúng tôi là phụ nữ, không hiểu rõ về điện, lo sợ vấn đề điện có thể vào ứng dụng đăng ký được kiểm tra đường điện của gia đình mình. Sau đó sẽ có lực lượng chức năng xuống kiểm tra tỉ mỉ. Chúng tôi rất yên tâm và thấy rõ sự chủ động, không cần lo lắng đến khi điện hỏng mới gọi được người đến sửa”.

Còn anh T.C.S. cư trú tại phường Cầu Giấy cũng chung nhận định: "Việc đặt lịch kiểm tra điện qua app tiện lợi hơn, giúp tôi chủ động được thời gian hẹn kiểm tra để bố trí công việc được hợp lý”.

Để sử dụng tiện ích, người dân đăng nhập ứng dụng iHanoi bằng số điện thoại hoặc email cá nhân, lựa chọn Mini App “Tư vấn an toàn phòng cháy, chữa cháy trong quản lý, sử dụng điện” trên giao diện trang chủ, sau đó thực hiện đăng ký theo hướng dẫn. Các thông tin cần cung cấp gồm mã khách hàng sử dụng điện, họ tên, số điện thoại, địa chỉ sử dụng điện và loại hình cơ sở cần tư vấn như nhà ở, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, nhà trọ, nhà xưởng, kho hàng…

Người dùng có thể mô tả nội dung cần hỗ trợ, khai báo quy mô công trình và tải lên hình ảnh thực tế để cơ quan chức năng có thêm căn cứ đánh giá. Sau khi gửi yêu cầu, thông tin được chuyển đến đơn vị có trách nhiệm tiếp nhận, xử lý; người dân có thể theo dõi tiến độ giải quyết trực tuyến.

Thực tế không phải người dân, chủ cơ sở nào cũng có đủ kiến thức để tự nhận diện những dấu hiệu mất an toàn, từ dây dẫn xuống cấp, ổ cắm quá tải đến việc bố trí thiết bị điện không phù hợp. Việc triển khai tiện ích “Tư vấn an toàn phòng cháy, chữa cháy trong quản lý, sử dụng điện” trên ứng dụng iHanoi đang mở ra thêm kênh kết nối thuận tiện giữa người dân với lực lượng chức năng và ngành điện.

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Thông qua nền tảng Mini App "Tư vấn an toàn phòng cháy, chữa cháy trong quản lý, sử dụng điện", việc kết nối trực tuyến giúp quá trình tiếp nhận thông tin, bố trí hỗ trợ và tư vấn được tổ chức thuận tiện hơn, phù hợp với nhu cầu thực tế, đáp ứng yêu cầu phòng ngừa cháy, nổ ngay từ cơ sở.

Đại tá Phạm Trung Hiếu, Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an thành phố Hà Nội cho biết: “Mini App Tư vấn an toàn phòng cháy, chữa cháy trong quản lý, sử dụng điện là một trong những điểm nhấn nổi bật trong kết quả công tác của đơn vị năm 2026. Với sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành, đặc biệt là sự hưởng ứng của người dân và người đứng đầu doanh nghiệp trong việc cài đặt, sử dụng Mini App, hệ thống điện tại mỗi gia đình, cơ sở sẽ từng bước được quản lý, giám sát thuận tiện hơn thông qua điện thoại thông minh. Qua đó, những dấu hiệu bất thường có thể được phát hiện ngay từ khi mới xuất hiện, tạo điều kiện xử lý trước khi phát sinh sự cố cháy, nổ".

Đại tá Phạm Trung Hiếu cũng nhấn mạnh, mục tiêu trong việc xây dựng và triển khai Mini App “Tư vấn an toàn phòng cháy, chữa cháy trong quản lý, sử dụng điện” là từng bước xây dựng phương thức quản lý an toàn điện chủ động hơn, trong đó công nghệ hỗ trợ phát hiện nguy cơ, còn lực lượng chuyên môn hướng dẫn đánh giá và xử lý những tồn tại tại cơ sở. Đây cũng là quyết tâm của đơn vị trong việc ngăn chặn nguyên nhân cháy do điện ngay từ khi phát sinh.

Mini App được cài đặt dễ sử dụng và hoàn toàn miễn phí.

Sau 3 tháng vận hành, với 748 đề nghị được tiếp nhận và 730 yêu cầu đã giải quyết, Mini App trên iHanoi đang từng bước cho thấy hiệu quả của mô hình, tạo thêm phương thức kết nối giữa người dân với cơ quan chuyên môn trong công tác phòng ngừa cháy, nổ do sự cố điện. Kết quả lâu dài của mô hình không chỉ được đo bằng số lượng yêu cầu xử lý, mà quan trọng hơn là những nguy cơ được phát hiện, những tồn tại được khắc phục và sự thay đổi trong ý thức sử dụng điện an toàn của cộng đồng.

Mỗi yêu cầu gửi đến là một cánh tay nối dài trong trường thông tin để lực lượng chức năng nắm bắt nhu cầu thực tế, xác định nội dung cần hướng dẫn và tổ chức hỗ trợ phù hợp. Khi kết hợp với công tác kiểm tra, tuyên truyền trực tiếp tại địa bàn, nền tảng số góp phần đưa hoạt động phòng ngừa đến gần hơn với người dân, thay vì chỉ tập trung vào xử lý khi sự cố đã xảy ra.