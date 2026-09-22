Trong hai ngày 12 và 13/12/2026, Hội thảo quốc tế ngành dừa CocoNext 2026 sẽ diễn ra tại tỉnh Vĩnh Long với chủ đề “Kết nối, nâng cao chuỗi giá trị ngành dừa, tạo động lực tăng trưởng bền vững”.

Sự kiện do UBND tỉnh Vĩnh Long chủ trì, với sự phối hợp tổ chức của các đơn vị, doanh nghiệp, dự kiến quy tụ hơn 500 đại biểu trong nước và quốc tế, gồm đại diện các cơ quan quản lý, tổ chức chuyên ngành, viện nghiên cứu, định chế tài chính, doanh nghiệp, chuyên gia và đối tác trong chuỗi giá trị dừa toàn cầu.

Vĩnh Long có diện tích dừa lớn nhất cả nước

Không chỉ là một diễn đàn chuyên ngành, CocoNext 2026 được định vị là nền tảng liên kết đa phương mang tầm vóc quốc gia, kết nối sức mạnh của “5 Nhà” (Nhà nước, Nhà khoa học, Nhà doanh nghiệp, Nhà nông và Nhà băng). Sự kiện hướng tới huy động nguồn lực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tạo lập những động lực tăng trưởng dài hạn cho ngành dừa Việt Nam.

CocoNext 2026 diễn ra trong bối cảnh ngành dừa đứng trước yêu cầu chuyển đổi mạnh mẽ về truy xuất nguồn gốc, chế biến sâu, kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải và phát triển bền vững.

Sau sáp nhập, tỉnh Vĩnh Long sở hữu khoảng 120.000 ha dừa, tương đương 50% diện tích dừa cả nước, tạo nền tảng hình thành “siêu vùng nguyên liệu” và nâng cao vai trò của địa phương trong cụm ngành dừa quốc gia.

Chương trình hội thảo diễn ra ngày 12/12/2026, tại Hội trường UBND tỉnh Bến Tre cũ, số 146 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hội, tỉnh Vĩnh Long.

Đặc sản dừa sáp ở Vĩnh Long

Hội thảo gồm ba phiên chiến lược: Tầm nhìn quốc gia và vị thế mới của ngành dừa Việt Nam. Thương mại toàn cầu và quyền lực mềm. Công nghệ bền vững và kinh tế tuần hoàn.

Các phiên thảo luận tập trung vào xu hướng thị trường quốc tế, chuyển đổi số vùng nguyên liệu, công nghiệp chế biến sâu, tài chính chuỗi cung ứng, kinh tế tuần hoàn, Zero Waste, công nghệ sinh học và tiềm năng phát triển tín chỉ carbon từ hệ sinh thái cây dừa.

Điểm nhấn của CocoNext 2026 là việc kết nối AgTech, FoodTech, FinTech và CarbonTech trong cùng một kiến trúc chuỗi giá trị. Trong đó, dữ liệu là nền tảng, công nghệ là động lực, tài chính là đòn bẩy và phát triển bền vững là tiêu chuẩn xuyên suốt.

Song song với hội thảo, không gian triển lãm CocoNext 2026 giới thiệu các giải pháp công nghệ phục vụ canh tác, quản lý vùng trồng, chế biến sâu và lượng hóa giá trị xanh. Không gian cộng hưởng với 36 gian hàng sẽ tạo điểm kết nối B2B, giới thiệu hệ sinh thái sản phẩm dừa và những sáng kiến tiêu biểu của tỉnh chủ nhà.

Ngày 13/12/2026, đại biểu sẽ tham gia hành trình trải nghiệm thực tế tại Nhà máy Betrimex ở xã Lương Hòa, vùng nguyên liệu Hương Mỹ, Nhà máy mật hoa dừa tại xã Tiểu Cần và Bảo tàng Dừa Sáp tại xã Tam Ngãi.

Hành trình giúp khách mời trực tiếp tiếp cận chuỗi giá trị dừa, từ vùng nguyên liệu, công nghệ chế biến sâu đến các mô hình khai thác đa giá trị, bảo tồn nguồn gen và gìn giữ tri thức bản địa.

Thông qua CocoNext 2026, tỉnh Vĩnh Long khẳng định vai trò trung tâm trong kết nối nguồn lực, thúc đẩy chế biến sâu và kiến tạo hệ sinh thái đổi mới sáng tạo cho ngành dừa. Đây là bước đi chiến lược nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành dừa Việt Nam, đưa Việt Nam từ vị thế tham gia đến từng bước dẫn dắt chuỗi giá trị dừa toàn cầu.