Nâng cao chỉ số PCI: Động lực phát triển bền vững - Kỳ 2: Tạo sức bật cho kinh tế tư nhân

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Cụm Công nghiệp Hòa Sơn 1

Với quyết tâm chính trị, sự phối hợp đồng bộ của các cấp, ngành và sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, tỉnh Lạng Sơn tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao chỉ số PCI của tỉnh, qua đó nâng cao sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư chiến lược.

Lấy doanh nghiệp làm trung tâm

Theo báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TU, giai đoạn 2021–2025, cùng với sự gia tăng về số lượng doanh nghiệp, trong giai đoạn này, tỉnh đã phê duyệt chủ trương đầu tư/cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 73 dự án, với tổng vốn đăng ký 25.698 tỷ đồng. Ngoài ra, tính hết năm 2025, trên địa bàn tỉnh có 559 hợp tác xã đăng ký hoạt động, tăng hơn 300 hợp tác xã so với thời điểm năm 2020.

Để có được kết quả này, trong giai đoạn 2021 – 2025, tỉnh đã triển khai nhiều cơ chế chính sách đặc thù hỗ trợ doanh nghiệp như: Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐND, ngày 7/7/2022 về một số chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết số 03/2024/NQ-HĐND, ngày 30/5/2024 quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2024 - 2030;…

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Trong đó, tỉnh đặc biệt tập trung triển khai các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn sản xuất kinh doanh. Theo đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn (nay là Ngân hàng Nhà nước Khu vực 5) và các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh tăng cường triển khai các giải pháp góp phần tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng để phục hồi, phát triển sản xuất, kinh doanh; chỉ đạo các chi nhánh tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh tích cực triển khai các chương trình tín dụng đối với ngành, lĩnh vực theo chủ trương của Chính phủ, của địa phương, trong đó có đối tượng thụ hưởng là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn (giai đoạn 2021 – 2025, dư nợ cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa là 10.360 tỷ đồng, chiếm 20,7% dư nợ toàn địa bàn toàn tỉnh).

Cùng với chính sách hỗ trợ tiếp cận nguồn tín dụng, tỉnh còn triển khai hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã chuyển đổi số; hỗ trợ cung cấp thông tin về pháp luật, thị trường, cung cấp dịch vụ kinh doanh, hỗ trợ xúc tiến thương mại;…

Các cơ chế chính sách hỗ trợ của tỉnh đã tác động tích cực đến sự phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.

Ông Hồ Phi Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cho biết: Thời gian qua, môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh có những chuyển biến tích cực. Các cấp, ngành của tỉnh ngày càng chú trọng đồng hành, tháo gỡ khó khăn và nâng cao chất lượng phục vụ doanh nghiệp. Qua phản ánh từ các doanh nghiệp hội viên, doanh nghiệp hài lòng về công tác hỗ trợ trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, điều này đã tạo thêm niềm tin cho doanh nghiệp để tiếp tục mở rộng quy mô đầu tư sản xuất, kinh doanh tại địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Những kết quả trong giai đoạn 2021–2025 cho thấy, phương châm “lấy doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ” của tỉnh đã mang lại những kết quả tích cực trong mở rộng không gian phát triển kinh tế tư nhân.

Tiếp tục cải thiện chỉ số PCI

Theo báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TU, giai đoạn 2021–2025, bên cạnh những chỉ số thành phần đã được cải thiện, vẫn còn nhiều chỉ số thành phần thấp hơn điểm trung vị của cả nước như: chỉ số thành phần gia nhập thị trường, tiếp cận nguồn lực, tính minh bạch, thiết chế pháp lý,… Việc nhận định được các chỉ số thành phần thấp điểm sẽ là căn cứ quan trọng để tỉnh xác định thứ tự ưu tiên trong giai đoạn tiếp theo.

Các cơ quan và UBND các xã, phường của tỉnh Lạng Sơn cần nhìn nhận chỉ số PCI là công cụ phản ánh chất lượng điều hành qua trải nghiệm của doanh nghiệp, chứ không đơn thuần là bảng xếp hạng thứ bậc. Do đó, khi thực hiện các giải pháp để cải thiện chỉ số PCI, các sở, ngành và các xã, phường của tỉnh phải tập trung vào những vấn đề mang tính hệ thống, phân biệt nguyên nhân thuộc cơ chế, quy trình với nguyên nhân thuộc tổ chức thực hiện. Trên cơ sở đó, từng cơ quan, UBND các xã, phường của tỉnh sẽ xây dựng giải pháp cụ thể đối với từng chỉ số thành phần, từng lĩnh vực phụ trách, và đề ra rõ từng mục tiêu cụ thể, rõ đơn vị thực hiện, rõ thời gian triển khai và rõ kết quả..."

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Đoàn Quang Huy,

Trưởng nhóm nghiên cứu, khảo sát thực hiện bộ DDCI và PCI tại tỉnh Lạng Sơn

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường của tỉnh đang tiếp tục tập trung triển khai các giải pháp để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số PCI của tỉnh trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

Điển hình, các sở, ngành, UBND các xã, phường của tỉnh đang tập trung nâng cao tính minh bạch về các thông tin cho doanh nghiệp. Trong đó, tập trung đa dạng hóa các kênh thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, danh mục dự án, thủ tục và chính sách hỗ trợ,…

Chia sẻ về vấn đề này, ông Hoàng Cao Thượng, Phó Giám đốc Sở Công Thương cho biết: Không chỉ làm đúng quy định, đúng quy trình trong tiếp nhận các hồ sơ của doanh nghiệp, Sở Công Thương luôn chủ động niêm yết công khai tất cả các thủ tục lĩnh cực công thương, thông tin dự án đầu tư lĩnh vực công nghiệp,… trên tất các kênh mà sở có để doanh nghiệp dễ tiếp cận thông tin, từ đó giúp các doanh nghiệp giảm các chi phí tuân thủ thủ tục hành chính, giảm chi phí không chính thức.

Cùng vấn đề này, ông Đỗ Mạnh Hùng, Phó trưởng Thuế tỉnh Lạng Sơn cho biết: Thuế tỉnh xác định rằng, để góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao chỉ số PCI của tỉnh, trong thời gian tới, cơ quan thuế không chỉ thực hiện cung cấp dịch vụ thuế điện tử hay giao dịch trực tuyến, mà còn hướng đến sử dụng "dữ liệu số" trên hệ thống để tăng cường công khai, minh bạch chính sách thuế, từ đó hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm, kê khai thuận tiện hơn.

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Được biết, hiện các sở, ngành của tỉnh không chỉ tập trung cải thiện tính minh bạch mà còn tập trung kiểm soát chi phí không chính thức thông qua việc công khai quy trình xử lý hồ sơ, thời hạn xử lý hồ sơ, phí và lệ phí của từng loại hồ sơ,… Việc này giúp mọi doanh nghiệp được tiếp cận dịch vụ công minh bạch, bình đẳng, từ đó giảm chi phí không chính thức.

Có thể thấy, tỉnh Lạng Sơn đang thực hiện phương châm xuyên suốt, đó là “lấy sự hài lòng của doanh nghiệp, người dân làm thước đo hiệu quả công việc và để người dân, doanh nghiệp thực sự là chủ thể trong công tác cải cách, đổi mới”. Để thực hiện phương châm đó, tỉnh Lạng Sơn đang tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, vận dụng các cơ chế, chính sách, tạo điều kiện tốt nhất để hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã.

Điều này được minh chứng rõ qua phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chỉ số PCI của tỉnh giai đoạn 2026 – 2030.

Theo đó, giai đoạn 2026–2030, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; huy động nguồn lực phát triển hạ tầng; hoàn thiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp; tăng cường đối thoại và xử lý kiến nghị. Đồng thời, chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao theo nhu cầu của doanh nghiệp, tăng cường quản lý xuyên suốt quá trình đầu tư để hạn chế tình trạng dự án chậm triển khai

Với quyết tâm chính trị, sự phối hợp đồng bộ của các cấp, ngành và sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, tỉnh Lạng Sơn đang từng bước thực hiện chiến lược dài hơi nhằm hoàn thiện năng lực quản trị, cải thiện chất lượng phục vụ. Đây là nền tảng vững chắc để Lạng Sơn từng bước vươn lên trở thành một tỉnh phát triển năng động, bền vững của vùng Đông Bắc nói riêng và khu vực phía Bắc nói chung.