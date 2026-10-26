Nâng cao chỉ số PCI: Động lực phát triển bền vững - Kỳ 1: Dấu ấn từ một nghị quyết

Thực hiện dịch vụ sang tải hàng hoá XNK tại Công viên logistics Viettel Lạng Sơn

Nghị quyết số 43-NQ/TU, ngày 23/8/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 – 2025 đề ra 4 mục tiêu cụ thể về: vốn đầu tư xã hội, số lượng doanh nghiệp thành lập mới, cải thiện chỉ số PCI và chất lượng dịch vụ công. Sau 5 năm thực hiện, cả 4/4 mục tiêu cụ thể tại Nghị quyết số 43-NQ/TU đều đạt và vượt so với kế hoạch đặt ra.

Từ quyết tâm chính trị đến chuyển biến trong điều hành

Theo kết quả công bố chỉ số PCI năm 2020 của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, nay là Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), tỉnh Lạng Sơn thuộc nhóm trung bình, xếp hạng 49/63 tỉnh, thành phố trong toàn quốc và xếp thứ 9 trong khu vực miền núi phía Bắc.

Kết quả này cho thấy, môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh tại thời điểm đó còn nhiều hạn chế như: các loại chi phí không chính thức còn nhiều, tỷ lệ hồ sơ xử lý quá hạn của doanh nghiệp còn cao,…

Để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, ngày 23/8/2021, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 43-NQ/TU về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021–2025.

Ngay sau khi nghị quyết được ban hành, UBND tỉnh đã xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện; hằng năm ban hành kế hoạch về cải thiện chỉ số PCI của tỉnh, song song với đó là tổ chức đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) để nhận diện những hạn chế trong quá trình thực thi công vụ.

Đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Triển khai thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TU, UBND tỉnh đặc biệt chú trọng đến công tác kiểm tra, giám sát, phân tích kết quả các chỉ số thành phần và xây dựng giải pháp khắc phục những nội dung có điểm số thấp hoặc giảm so với các năm trước. Điểm đáng chú ý trong chỉ đạo của UBND tỉnh đối với các sở, ban, ngành của tỉnh và các UBND các huyện, thành phố trước đây là việc cải thiện chỉ số PCI không đặt thành nhiệm vụ riêng của một cơ quan, mà được gắn với cải cách hành chính, thu hút đầu tư, giải phóng mặt bằng, phát triển hạ tầng, chuyển đổi số và hỗ trợ doanh nghiệp. Việc chỉ đạo này giúp các mục tiêu cải thiện môi trường kinh doanh gắn chặt hơn với yêu cầu phát triển thực tế, thay vì chỉ tập trung vào việc nâng điểm số hoặc cải thiện thứ hạng.

Với sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt đó, trong giai đoạn 2021 - 2025, tất cả các sở, ban, ngành và chính quyền các cấp của tỉnh đã tập trung toàn lực thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao chỉ số PCI của tỉnh. Theo đó, trong giai đoạn 2021 - 2025, số doanh nghiệp thành lập mới là 3.872 doanh nghiệp. Tính trung bình, mỗi năm toàn tỉnh thành lập mới 774 doanh nghiệp, vượt chỉ tiêu Nghị quyết 43-NQ/TU đề ra; tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2021–2025 đạt 181,7 nghìn tỷ đồng, vượt 0,8% so với mục tiêu của nghị quyết.

Về xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, minh bạch, giai đoạn 2021 - 2025, các cơ quan, đơn vị của tỉnh đã cập nhật 100% thủ tục hành chính lên Cổng dịch vụ công quốc gia để phục vụ người dân, doanh nghiệp. Đồng thời, 100% cơ quan, đơn vị của tỉnh đã triển khai số hóa hồ sơ, tài liệu, hình thành và kết nối các cơ sở dữ liệu dùng chung, chuyên ngành với các cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đất đai, đăng ký doanh nghiệp, tài chính, bảo hiểm, tư pháp. Cùng đó, 100% cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh đã triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến 24/7, đảm bảo sẵn sàng phục vụ mọi lúc, mọi nơi.

Đặc biệt, chỉ số PCI của tỉnh đã có sự cải thiện vượt bậc từ xếp hạng 49 năm 2020 lên xếp hạng 16 năm 2024. Năm 2025, theo kết quả công bố của VCCI, chỉ số PCI tỉnh Lạng Sơn thuộc nhóm 13 địa phương có chất lượng điều hành khá (năm 2025 không xếp hạng tuần tự các địa phương mà phân nhóm theo chất lượng điều hành).

Đẩy mạnh “cải cách” - tạo nền tảng thu hút đầu tư

Thực tế, khi doanh nghiệp quyết định đầu tư vào địa bàn tỉnh, ngoài những lợi thế về vị trí địa kinh tế, những cơ chế, chính sách ưu đãi của tỉnh…, thì các doanh nghiệp thường xem xét dựa vào một số điểm như: tính minh bạch của thông tin quy hoạch của tỉnh, khả năng tiếp cận đất đai, thời gian giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan liên quan, chất lượng hạ tầng và thái độ phục vụ của cán bộ cơ quan quản lý nhà nước,…

Xác định rõ điều đó, triển khai Nghị quyết số 43-NQ/TU, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, chính quyền các huyện, thành phố (trước đây) tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính – nội dung tác động trực tiếp đến chi phí và thời gian của doanh nghiệp.

Triển khai các dịch vụ vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu tại Công viên logistics Viettel Lạng Sơn

Ông Hà Mạnh Cường, Phó Giám đốc Sở Tài chính cho biết: Thực hiện Kế hoạch hành động của UBND tỉnh về việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số PCI, Sở Tài chính và các sở, ngành của tỉnh, chính quyền các cấp đã tập trung rà soát thủ tục hành chính; chấn chỉnh, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ.

Điển hình, trong giai đoạn 2021 – 2025, qua tham mưu của các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND tỉnh đã phê duyệt danh mục cắt giảm thời hạn giải quyết đối với 391 thủ tục hành chính, với tổng số ngày cắt giảm là 3.230/9.283 ngày, đạt tỷ lệ 34,79%; thông qua phương án đơn giản hóa 131 thủ tục hành chính, giúp giảm 20% chi phí và thời gian làm thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp.

Cùng đó, các sở, ban, ngành của tỉnh thực hiện công khai thông tin và số hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính; tập trung rà soát quy hoạch, hoàn thiện cơ sở pháp lý về sử dụng đất, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng và đầu tư các công trình hạ tầng quan trọng;... Đây cũng là những yếu tố cần thiết để nhà đầu tư quyết định đầu tư vào địa bàn tỉnh.

Ông Dương Công Vĩ, Giám đốc Sở Xây dựng cho biết: Trong giai đoạn 2021 - 2025, Sở Xây dựng đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành của tỉnh rà soát các quy hoạch, hoàn thiện cơ sở pháp lý về sử dụng đất, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng và đầu tư các công trình hạ tầng quan trọng, qua đó tạo điều kiện cần thiết để nhà đầu tư xem xét và quyết định đầu tư vào địa bàn tỉnh.

Báo cáo tổng kết Nghị quyết số 43-NQ/TU cho thấy, công tác quy hoạch được triển khai trên nhiều lĩnh vực, từ quy hoạch tỉnh, đô thị, sử dụng đất đến quy hoạch khu kinh tế cửa khẩu và khu, cụm công nghiệp. Điển hình nhất là Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 236/QĐ-TTg ngày 19/3/2024, qua đó tạo cơ sở định hướng không gian phát triển và tổ chức các nguồn lực đầu tư.

Ông Bùi Đăng Thoan, Tổng Giám đốc Công ty TNHH VSIP Lạng Sơn – đại diện điều hành Khu Công nghiệp VSIP Lạng Sơn chia sẻ: Chúng tôi đã lựa chọn Lạng Sơn là địa điểm để đầu tư Khu Công nghiệp VSIP với quy mô gần 600ha với sự tin tưởng vào môi trường đầu tư kinh doanh, vị trí chiến lược và tiềm năng phát triển của tỉnh Lạng Sơn.

Với những giải pháp đồng bộ trong công tác cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, trong 5 năm thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TU, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh đã điều chỉnh kịp thời những tồn tại, hạn chế trong chỉ đạo, điều hành, từ đó giúp khai thác tốt hơn những lợi thế của tỉnh trong phát triển kinh tế, nhất là tạo dựng niềm tin từ cộng đồng doanh nghiệp, thúc đẩy thu hút đầu tư vào địa bàn tỉnh nhằm tạo thêm dư địa phát triển kinh tế của tỉnh trong những năm tiếp theon

(Còn nữa)