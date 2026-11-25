Nâng cao chất lượng xét xử, đẩy mạnh chuyển đổi số

TAND khu vực 5 – Đồng Tháp được thành lập ngày 1/7/2025 trên cơ sở kế thừa TAND huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang (cũ). Sau khi đi vào hoạt động theo mô hình mới, đơn vị vừa phải ổn định tổ chức, vừa tiếp nhận, giải quyết khối lượng án chuyển tiếp lớn, trong khi điều kiện nhân lực và cơ sở vật chất còn những hạn chế nhất định.

Lãnh đạo đơn vị xác định công tác thi đua, khen thưởng phải gắn chặt với nhiệm vụ chuyên môn, lấy kết quả giải quyết án, chất lượng xét xử và tinh thần phục vụ Nhân dân làm thước đo đánh giá.

Các phong trào thi đua được triển khai theo hướng thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm, tránh hình thức; trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân được cụ thể hóa bằng nhiệm vụ và chỉ tiêu công tác.

Chánh án Mai Văn Hùng Cường họp triển khai nhiệm vụ cho từng cán bộ trong đơn vị

Theo báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2026, trong thời gian từ ngày 1/10/2025 đến ngày 30/9/2026, đơn vị thụ lý 2.214 vụ, việc; đã giải quyết 2.005 vụ, việc, đạt tỷ lệ 90,56%, còn 209 vụ, việc đang tiếp tục giải quyết. Đáng chú ý, đơn vị không để xảy ra trường hợp án quá hạn luật định.

Trong lĩnh vực hình sự, Tòa án thụ lý 146 vụ với 265 bị cáo, đã giải quyết 145 vụ với 258 bị cáo, đạt tỷ lệ 99,32%. Công tác xét xử được thực hiện đúng trình tự, thủ tục, bảo đảm việc đánh giá chứng cứ khách quan, toàn diện, xử lý nghiêm người phạm tội, đồng thời chú trọng giáo dục, phòng ngừa chung.

Đối với án dân sự, đơn vị thụ lý 1.043 vụ, đã giải quyết 855 vụ, đạt tỷ lệ 81,98%. Đây là lĩnh vực có số lượng vụ việc lớn, nhiều vụ án phát sinh tranh chấp về quyền sử dụng đất, thừa kế, ranh giới và các quan hệ tài sản phức tạp. Trong khi đó, án hôn nhân và gia đình thụ lý 921 vụ, đã giải quyết 905 vụ, đạt tỷ lệ 98,26%. Các loại án hành chính, lao động và một số lĩnh vực khác cơ bản được giải quyết theo chỉ tiêu đề ra.

Cùng với hoạt động xét xử, công tác hòa giải, đối thoại tiếp tục được đơn vị quan tâm. Trong năm, Tòa án đã hòa giải, đối thoại thành 1.101 vụ trên tổng số 1.779 vụ, việc đủ điều kiện, đạt tỷ lệ 61,99%. Kết quả này góp phần giải quyết tranh chấp ngay từ cơ sở, hạn chế phát sinh khiếu kiện kéo dài, tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân và cơ quan tiến hành tố tụng.

Thẩm phán mở phiên hòa giải, đối thoại tại tòa

Đơn vị cũng tổ chức 32 phiên tòa rút kinh nghiệm, gồm 14 phiên tòa hình sự, 17 phiên tòa dân sự và 1 phiên tòa kinh doanh, thương mại. Thông qua việc tổ chức các phiên tòa, Thẩm phán, Thư ký có điều kiện trao đổi, đánh giá kỹ năng điều hành phiên tòa, xét hỏi, tranh tụng và xử lý các tình huống phát sinh; từ đó rút kinh nghiệm, nâng cao chất lượng xét xử.

Một trong những điểm nhấn trong hoạt động của TAND khu vực 5 là việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý và giải quyết án.

Đơn vị đã thực hiện số hóa 16.693/16.693 hồ sơ, đạt tỷ lệ 100%; đồng bộ dữ liệu căn cước công dân đối với 1.762/1.762 trường hợp. Công tác công khai bản án, quyết định trên Cổng thông tin điện tử được thực hiện với 1.295 bản án, quyết định, đạt tỷ lệ 100%.

Việc phân công án ngẫu nhiên được triển khai với 1.892/1.938 vụ, việc mới, đạt tỷ lệ 97,63%. Đây là giải pháp góp phần bảo đảm tính khách quan, minh bạch trong phân công nhiệm vụ, đồng thời hỗ trợ lãnh đạo đơn vị theo dõi, kiểm soát tiến độ giải quyết án.

Đặc biệt, đơn vị đã đóng góp 96 câu hỏi, đáp án pháp luật vào hệ thống Trợ lý ảo của ngành Tòa án, vượt hơn 3 lần chỉ tiêu đề ra. 100% Thẩm phán, Thư ký thường xuyên sử dụng Trợ lý ảo Tòa án nhân dân tối cao trong quá trình nghiên cứu, tra cứu quy định pháp luật và hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Cán bộ trong đơn vị đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý và giải quyết án.

Từ thực tiễn công tác, đơn vị còn xây dựng sáng kiến ứng dụng tự động phân công án ngẫu nhiên, góp phần đổi mới phương thức quản lý, điều hành và có thể chia sẻ, áp dụng tại các đơn vị khác. Những kết quả trên cho thấy chuyển đổi số không chỉ dừng lại ở việc số hóa hồ sơ mà từng bước được ứng dụng vào quy trình xử lý công việc, nâng cao hiệu quả hoạt động của Tòa án.

Đổi mới công tác quản lý, điều hành, phát huy tinh thần trách nhiệm

Bám sát chủ đề thi đua của ngành Tòa án với tinh thần “Phụng công, thủ pháp, chí công vô tư”, đơn vị phát động các phong trào thi đua gắn với phương châm “Trách nhiệm, kỷ cương, chất lượng, vì công lý”. 100% tập thể, cá nhân công chức và người lao động đăng ký thi đua, thể hiện quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Đáng chú ý, TAND khu vực 5 đã ban hành Kế hoạch số 692/KH-TAKV ngày 18/6/2026 về phát động phong trào thi đua cao điểm “90 ngày đêm quyết liệt, sáng tạo, giải quyết dứt điểm đơn thư và các loại vụ án”. Kế hoạch được triển khai đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động, yêu cầu từng bộ phận, cá nhân chủ động rà soát công việc, xác định rõ tiến độ và trách nhiệm trong quá trình thực hiện.

Cùng với đó, đơn vị tăng cường giao ban định kỳ, kiểm tra tiến độ giải quyết án, kịp thời trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Những hồ sơ chậm tiến độ được rà soát, xác định nguyên nhân và yêu cầu báo cáo lãnh đạo để có hướng chỉ đạo phù hợp. Qua đó, từng bước nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành, hạn chế tình trạng công việc bị dồn ứ.

Công tác phối hợp liên ngành cũng được chú trọng. Đơn vị đã triển khai quy chế phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân khu vực 5 và 8 xã gồm: Thanh Hưng, An Hữu, Mỹ Lợi, Mỹ Đức Tây, Mỹ Thiện, Hậu Mỹ, Hội Cư và Cái Bè. Nội dung phối hợp tập trung vào việc cung cấp thông tin, xác minh nguồn gốc đất, quá trình quản lý, sử dụng đất, tham gia thẩm định tại chỗ và phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự khi cần thiết.

Cán bộ đơn vị tiếp công dân, hướng dẫn thủ tục khởi kiện

Việc tăng cường phối hợp với chính quyền cơ sở giúp Tòa án có thêm thông tin phục vụ giải quyết các vụ án dân sự, nhất là tranh chấp đất đai, vốn đòi hỏi phải xác minh nhiều tài liệu, tình tiết qua các thời kỳ. Đây cũng là giải pháp thiết thực nhằm tháo gỡ một phần khó khăn trong quá trình thu thập chứng cứ, rút ngắn thời gian giải quyết vụ án.

Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, đơn vị quan tâm thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Trong năm, Tòa án tiếp nhận 20 đơn khiếu nại, có 17 đơn thuộc thẩm quyền và đã giải quyết 17/17 đơn, đạt tỷ lệ 100%. Đối với đơn tố cáo, đơn vị tiếp nhận 4 đơn, trong đó có 1 đơn thuộc thẩm quyền. Công tác tiếp công dân theo pháp luật tố tụng ghi nhận 2.226 lượt.

Thông qua việc duy trì tiếp công dân, hướng dẫn thủ tục khởi kiện và công khai các văn bản tố tụng theo quy định, đơn vị góp phần bảo đảm quyền tiếp cận công lý của người dân, đồng thời kịp thời tiếp nhận, xử lý những phản ánh liên quan đến hoạt động tư pháp.

Đoàn kết, khắc phục khó khăn, quyết liệt giải quyết án tồn đọng

Khối lượng công việc lớn, số lượng án chuyển tiếp nhiều trong khi lực lượng Thẩm phán còn thiếu đã tạo áp lực không nhỏ. Các Thẩm phán phải đảm nhận số lượng hồ sơ lớn, vừa bảo đảm tiến độ, vừa phải chú trọng chất lượng giải quyết, xét xử và thực hiện các nhiệm vụ khác của ngành.

Đặc biệt, các vụ án dân sự tồn đọng, kéo dài thường có tính chất phức tạp, liên quan đến tranh chấp đất đai, thừa kế, ranh giới quyền sử dụng đất và quá trình quản lý, sử dụng tài sản qua nhiều thế hệ. Có vụ việc liên quan đến nhiều đương sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; địa chỉ cư trú của một số người thay đổi, có trường hợp đi khỏi địa phương hoặc ở nước ngoài, gây khó khăn cho việc tống đạt văn bản tố tụng, lấy lời khai và thu thập chứng cứ.

Không ít vụ án phải tiến hành đo đạc, thẩm định tại chỗ, định giá tài sản hoặc yêu cầu cung cấp hồ sơ, tài liệu từ các cơ quan chuyên môn. Việc chờ kết quả đo đạc, thẩm định, định giá, xác minh nguồn gốc đất, hồ sơ địa chính từ cơ quan đăng ký đất đai, cơ quan tài nguyên và môi trường, UBND địa phương có lúc kéo dài, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ giải quyết.

Cán bộ đơn vị làm việc quyết liệt giải quyết án tồn đọng

Bên cạnh đó, một số vụ án còn phụ thuộc vào kết quả thực hiện yêu cầu của cơ quan, tổ chức có liên quan; có vụ việc phải chờ xử lý những vấn đề phát sinh từ hoạt động thi hành án dân sự, trong đó có việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời. Khi chưa có đầy đủ tài liệu, kết quả xác minh hoặc ý kiến của cơ quan có thẩm quyền, Tòa án gặp khó khăn trong việc tiếp tục giải quyết vụ án.

Trong quá trình tố tụng, một số đương sự chưa thực sự hợp tác, thường xuyên vắng mặt, đề nghị hoãn phiên tòa hoặc nhiều lần yêu cầu hòa giải nhưng không đạt được thỏa thuận. Có trường hợp tiếp tục khiếu nại, kiến nghị, yêu cầu xác minh lại những nội dung đã được làm rõ, khiến quá trình giải quyết phải kéo dài qua nhiều bước.

Những khó khăn này đặt ra yêu cầu cao đối với công tác quản lý hồ sơ, điều hành tiến độ và trách nhiệm của từng Thẩm phán. Lãnh đạo đơn vị phải thường xuyên rà soát án tồn, phân loại theo tính chất, nguyên nhân và mức độ phức tạp để có giải pháp xử lý phù hợp; đồng thời tăng cường phối hợp với các cơ quan hữu quan, chính quyền địa phương nhằm tháo gỡ những vướng mắc trong thu thập chứng cứ, xác minh và định giá tài sản.

Trước thực tế đó, TAND khu vực 5 xác định giải quyết án tồn, án kéo dài là nhiệm vụ trọng tâm và có sự theo dõi sát sao. Đơn vị tập trung thực hiện kế hoạch thi đua cao điểm 60 ngày đêm, yêu cầu Thẩm phán, Thư ký chủ động rà soát từng hồ sơ, xác định rõ nguyên nhân chậm giải quyết, xây dựng lộ trình xử lý và báo cáo tiến độ với lãnh đạo đơn vị có hướng giải quyết kịp thời.

Đối với những vụ án có vướng mắc khách quan, đơn vị chủ động làm việc, trao đổi với cơ quan liên quan để sớm có kết quả phục vụ việc giải quyết án theo quy định pháp luật.

Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, kỷ cương và quyết tâm đổi mới, TAND khu vực 5 – Đồng Tháp đang nỗ lực biến những khó khăn thành động lực, lấy chất lượng giải quyết án và sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả công tác. Qua đó, góp phần bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.