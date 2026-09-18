Nâng cao chất lượng xét nghiệm để phát hiệnbệnh, cá thể hoá điều trị

Phát biểu khai mạc, PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, xét nghiệm y học phải đúng người bệnh, đúng chỉ định, đúng mẫu, đúng thời điểm; được kiểm soát toàn bộ quá trình trước xét nghiệm, trong xét nghiệm và sau xét nghiệm; có thời gian trả kết quả phù hợp với cấp độ khẩn cấp; liên thông với bệnh án điện tử và dữ liệu lâm sàng...

Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Đào Xuân Cơ phát biểu khai mạc hội nghị

Trong y học chính xác, xét nghiệm là một trong những yếu tố then chốt. Dữ liệu xét nghiệm không chỉ phục vụ từng ca bệnh. Khi được chuẩn hóa, quản trị và bảo vệ đúng cách, đó là nguồn tài nguyên khoa học đặc biệt quan trọng để hình thành các đoàn hệ bệnh, ngân hàng mẫu, cơ sở dữ liệu y sinh; từ đó xây dựng mô hình dự báo, đánh giá hiệu quả điều trị và chuyển kết quả nghiên cứu vào thực hành.

Bệnh viện Bạch Mai được lãnh đạo Bộ Y tế giao nhiệm vụ phát huy phát vai trò tuyến cuối trong đào tạo, chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ chuyên môn cho tuyến dưới; đồng thời thúc đẩy các nghiên cứu xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, nghiên cứu đa trung tâm, liên ngành và tăng cường hợp tác quốc tế thực chất.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà khẳng định, xét nghiệm y học là một bộ phận rất quan trọng của hệ thống khám bệnh, chữa bệnh. Chất lượng xét nghiệm ảnh hưởng trực tiếp đến chẩn đoán, điều trị, theo dõi và tiên lượng bệnh; đồng thời có vai trò quan trọng trong giám sát dịch bệnh và ứng phó với các tình huống y tế khẩn cấp.

Những năm gần đây, lĩnh vực xét nghiệm phát triển rất nhanh với tự động hóa, sinh học phân tử, giải trình tự gen, khối phổ, giải phẫu bệnh số, dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo. Những tiến bộ này đang tạo ra những thay đổi rất lớn trong phát hiện bệnh, phân tầng nguy cơ và cá thể hóa điều trị. Điều quan trọng nhất vẫn là kết quả xét nghiệm phải chính xác, kịp thời, an toàn vàthực sự phục vụ quyết định lâm sàng.

Các đại biểu tham dự Hội nghị khoa học Bệnh viện Bạch Mai lần thứ I

Trước yêu cầu phát triển của lĩnh vực xét nghiệm trong giai đoạn mới, Thứ trưởng Thường trực Vũ Mạnh Hà đề nghị Bệnh viện Bạch Mai và Viện Xét nghiệm Y học cần xác định lấy chất lượng xét nghiệm và an toàn người bệnh làm yêu cầu xuyên suốt. Phải quản lý chặt chẽ toàn bộ quy trình từ chỉ định, lấy mẫu, vận chuyển, phân tích đến trả và sử dụng kết quả; tăng cường nội kiểm, ngoại kiểm, quản trị rủi ro và từng bước tiếp cận các chuẩn mực tiên tiến.

Hệ thống thông tin xét nghiệm cần được kết nối với hồ sơ bệnh án điện tử và các hệ thống liên quan; bảo đảm an toàn, bảo mật dữ liệu. Đồng thời, phải khai thác hiệu quả dữ liệu xét nghiệm để phục vụ điều trị, quản trị bệnh viện, nghiên cứu khoa học và giám sát dịch bệnh.

Tại hội nghị có 7 phiên khoa học chuyên ngành, các đại biểu thảo luận sâu về các nội dung: Huyết học-Truyền máu, Hóa sinh, Giải phẫu bệnh-Tế bào học, Vi sinh, Dị ứng-Miễn dịch lâm sàng và Xét nghiệm độc chất, Gen trị liệu-Tế bào gốc, cùng các nội dung chuyên sâu về tiểu cầu và đông cầm máu.

PGS.TS Nguyễn Đặng Dũng trình bày bài báo cáo tại phiên chuyên đề Gen trị liệu – Tế bào gốc

Báo cáo tại phiên chuyên đề về Gen trị liệu-Tế bào gốc, PGS.TS Nguyễn Đặng Dũng, Chủ nhiệm Bộ môn Miễn dịch (Học viện Quân Y), Cố vấn cao cấp Hệ thống Y tế Chuyên sâu Y học tái tạo và Trị liệu tế bào Mescells|MSC cho biết: Tế bào gốc không chỉ là một kỹ thuật y tế đơn thuần mà là một trong những nhóm công nghệ mũi nhọn và chiến lược quốc gia theo Quyết định số 1131/QĐ-TTg ngày 12/6/2025 của Thủ tướng Chính phủ. Việc vượt qua các thách thức lâm sàng và làm chủ quy trình công nghệ sản xuất đạt chuẩn chính là chìa khóa then chốt để đưa lĩnh vực này phát triển an toàn, hiệu quả và bền vững tại Việt Nam.

Tuy nhiên, để đưa tế bào gốc vào lâm sàng an toàn còn đối mặt với rào cản lớn về hạ tầng kỹ thuật: quy trình sản xuất đạt chuẩn GMP, nghiên cứu tương tác vi môi trường, thử nghiệm lâm sàng Pha III chặt chẽ, cùng những đòi hỏi nghiêm ngặt về phòng vô khuẩn, thiết bị hiện đại, đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm và kỹ thuật bảo quản-vận chuyển đặc biệt cho tế bào sống.

PGS.TS Nguyễn Đặng Dũng cũng nhấn mạnh giai đoạn sắp tới, trị liệu tế bào gốc không còn là một kỹ thuật y tế đơn thuần mà đã vươn tầm thành mục tiêu chiến lược quốc gia, đòi hỏi sự đầu tư bài bản và bền vững tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, PGS.TS Mai Trọng Khoa, Phó Chủ tịch Hội Miễn dịch trị liệu ung thư Việt Nam, nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cũng có bài báo cáo về những tiến bộ của trị liệu miễn dịch trong điều trị ung thư, mở ra nhiều cơ hội sống cho người bệnh ung thư ở giai đoạn tiến triển.

Hay những liệu pháp miễn dịch mới trong điều trị đa u tuỷ xương của TS.BS Đỗ Huyền Nga, Trưởng Khoa Nội hệ tạo huyết, Bệnh viện K đã mang lại nhiều hy vọng cho bệnh nhân ung thư máu.