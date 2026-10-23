Nâng cao chất lượng xác minh, rà soát hồ sơ, tổ chức tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu Tống Thanh Hải, Trưởng Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh, phát biểu tại hội nghị.

Trong giai đoạn 1 của chiến dịch, tỉnh Lai Châu đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang và nhân dân vào việc tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Ban Chỉ đạo cấp tỉnh được kiện toàn gồm 17 thành viên, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Công tác tuyên truyền được triển khai với hơn 500 lượt tin, bài, phóng sự, chuyên trang, chuyên mục trên các phương tiện thông tin đại chúng và nền tảng số; qua đó, tiếp nhận hơn 20 thông tin liên quan đến liệt sĩ, mộ liệt sĩ do nhân dân cung cấp.

Toàn tỉnh đã khảo sát, xác minh 15 nguồn tin về 37 mộ liệt sĩ tại 12 xã; xác định chính xác danh tính 3 liệt sĩ và vị trí phần mộ tại các xã Pa Tần, Bum Tở và Dào San. Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm tại 5 khu vực trọng điểm, huy động 525 ngày công, đào bới khoảng 500m2 với khối lượng đất, đá khoảng 760m3.

Qua tìm kiếm, lực lượng chức năng quy tập được 55 hài cốt liệt sĩ, gồm một mộ tập thể có 47 hài cốt tại xã Bình Lư và 8 mộ đơn. Trong số các mộ đơn, lực lượng chức năng xác định được danh tính 2 liệt sĩ. Đối với mộ tập thể tại xã Bình Lư, qua đối chiếu tài liệu lịch sử và lấy ý kiến nhân chứng, các cơ quan chức năng xác định những hài cốt thuộc Tiểu đoàn 920, Trung đoàn 148, Sư đoàn 316, Quân khu Tây Bắc.

Tỉnh đã tổ chức lễ viếng, truy điệu, an táng 47 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Bình Lư; an táng 5 hài cốt tại xã Lê Lợi và phối hợp bàn giao 2 hài cốt cho cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ, Thanh Hóa.

Trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Công tác lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN được triển khai đồng bộ. Trong tổng số 152 mẫu đã lấy từ các mộ liệt sĩ thuộc diện cần lấy mẫu có 55 mẫu đủ điều kiện, đạt 36,2%. Đáng chú ý, cơ quan chức năng đã xác định danh tính liệt sĩ Hà Văn Sinh (quê xã Mường Kim, huyện Than Uyên, tỉnh Nghĩa Lộ, nay là xã Mường Kim, tỉnh Lai Châu) bằng phương pháp thực chứng sau 76 năm chưa xác định được danh tính.

Trong đợt cao điểm thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ, Công an tỉnh Lai Châu đã thu nhận 203/236 mẫu, đạt 86%; cập nhật thông tin 217 thân nhân thuộc 179 liệt sĩ chưa xác định được thông tin về phần mộ.

Năm 2027, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao. Trong giai đoạn 2 Chiến dịch 500 ngày đêm, tỉnh phấn đấu tìm kiếm, quy tập từ 15 hài cốt liệt sĩ trở lên; hoàn thành lấy mẫu đối với 100% mộ có một phần thông tin thuộc diện thực hiện tại các nghĩa trang liệt sĩ; hoàn thiện cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và công tác kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập theo quy định.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá kết quả đạt được, chỉ ra những hạn chế, nguyên nhân và rút kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện; đồng thời đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới. Trong đó chú trọng nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị; tăng cường phối hợp, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân cung cấp thông tin; nâng cao chất lượng xác minh, rà soát hồ sơ, tổ chức tìm kiếm, quy tập và lấy mẫu ADN, bảo đảm chặt chẽ, chính xác, đúng quy định.

Đại tá Mai Văn Tốc, Phó Chủ nhiệm Cục Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu 2 phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Mai Văn Tốc, Phó Chủ nhiệm Cục Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu 2, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Quân khu 2 về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ ghi nhận những kết quả tỉnh Lai Châu đạt được; đề nghị địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và ứng dụng khoa học, công nghệ trong thực hiện nhiệm vụ.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu Tống Thanh Hải, Trưởng Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo, sở, ngành và địa phương xác định rõ trách nhiệm, nhiệm vụ, tiến độ thực hiện; tăng cường kiểm tra, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục phát huy vai trò cơ quan thường trực, chủ động tham mưu, hướng dẫn và đôn đốc triển khai nhiệm vụ. Các cấp, ngành, lực lượng phát huy tinh thần trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành mục tiêu giai đoạn 2 Chiến dịch 500 ngày đêm.

Thời gian tới, tỉnh tập trung rà soát, xác minh thông tin, hoàn thiện hồ sơ, kết luận địa bàn; khai thác nguồn tin từ nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ và nhân dân để tổ chức tìm kiếm tại các khu vực có thông tin được kiểm chứng. Các đơn vị tiếp tục thu nhận mẫu ADN thân nhân, phối hợp giám định, đối chiếu, chuẩn hóa dữ liệu và tăng cường chia sẻ thông tin giữa các lực lượng.

Dịp này, UBND tỉnh Lai Châu đã tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 3 cá nhân; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng Giấy khen cho 5 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.