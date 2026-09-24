Nâng cao chất lượng vận hành, năng lực quản trị, tinh thần kiến tạo

Đây cũng là tinh thần cốt lõi để hệ thống chính trị thành phố nâng cao chất lượng hoạt động, năng lực quản trị, tinh thần kiến tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Giải quyết thủ tục cho người dân tại Điểm phục vụ hành chính công Dương Nội. Ảnh: Nguyễn Quang

Vì việc tìm người và đúng người, đúng việc, đúng địa bàn

Đảng bộ thành phố Hà Nội đã quán triệt và đang bắt tay thực hiện Kế hoạch số 98-KH/TU ngày 26-8-2026 của Ban Thường vụ Thành ủy triển khai thực hiện Kết luận số 76-KL/TW ngày 28-7-2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; Chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy triển khai thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 22-8-2026 của Bộ Chính trị về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới.

Về tổng thể, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW tập trung vào đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; vào tinh thần tiên phong, gương mẫu, đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Trong khi đó, Kế hoạch số 98-KH/TU tập trung vào tổ chức bộ máy, thể chế, phân cấp, phân quyền và phương thức vận hành, nhằm tạo điều kiện để trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, từng cán bộ được thực hiện thực chất trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Thực tế đối với Hà Nội, Nghị quyết số 24-NQ/TW được triển khai trên nền tảng những chủ trương, nhiệm vụ thành phố đã xác định và đang thực hiện. Trong đó phải kể đến Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 5-5-2026 của Thành ủy về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp cơ sở nhiệm kỳ 2025-2030 và những năm tiếp theo; Đề án số 05-ĐA/TU ngày 1-4-2026 của Thành ủy về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy Đảng; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong kỷ nguyên mới; Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 23-3-2026 của Ban Thường vụ Thành ủy về nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi công vụ; siết chặt kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm của cán bộ, nhất là người đứng đầu trong giai đoạn phát triển mới của Thủ đô Hà Nội.

Vì vậy, theo Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đăng Định, đối với thành phố Hà Nội, yêu cầu đặt ra là tiếp tục phát huy những kết quả, kinh nghiệm đã có; đồng thời cụ thể hóa đầy đủ những yêu cầu mới của Nghị quyết số 24-NQ/TW để bổ sung, phát triển và nâng tầm những nội dung đang triển khai, bảo đảm các chủ trương được thực hiện trong một chỉnh thể thống nhất, liên tục, không chồng chéo, không phân tán nguồn lực.

Đặc biệt, đặt trong bối cảnh hiện nay, việc thành phố thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW và Kế hoạch số 98-KH/TU triển khai thực hiện Kết luận số 76-KL/TW có mối liên hệ chặt chẽ và bổ trợ cho nhau để bảo đảm chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn thành phố hoạt động tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Theo Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đăng Định, thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW gồm 12 nhóm nhiệm vụ; trong đó thành phố nêu bật các chuyển biến có tác động trực tiếp nhất đến phương thức lãnh đạo, công tác cán bộ và tổ chức thực thi. Cụ thể là, từ khuyến khích chung chung sang cơ chế khuyến khích, bảo vệ và trọng dụng có căn cứ; từ giao nhiệm vụ sang giao đủ quyền, đủ điều kiện để thực hiện; từ đổi mới tự phát sang không gian thử nghiệm có kiểm soát; từ quản lý cán bộ theo từng khâu sang quản trị, phát triển và sàng lọc đội ngũ; từ đánh giá định tính sang đánh giá bằng sản phẩm, hiệu quả và sự hài lòng; từ phát hiện cán bộ qua hồ sơ sang phát hiện qua thực tiễn; từ quản lý thông tin sang quản trị đổi mới bằng dữ liệu.

Một vấn đề rất đáng lưu ý là thành phố thực hiện nhất quán các nguyên tắc: “Vì việc tìm người”; “đúng người - đúng việc - đúng địa bàn”; “có vào - có ra, có lên - có xuống”. Thành phố giao việc để thử thách, lấy kết quả để đánh giá, lấy hiệu quả đổi mới để trọng dụng, lấy trách nhiệm để sàng lọc. Kết quả thực hiện nhiệm vụ khó, nhiệm vụ đổi mới phải được liên thông với quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, bổ nhiệm, sử dụng và sàng lọc cán bộ; từng bước hình thành quy trình liên thông và hồ sơ cán bộ gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Điểm nhấn là thành phố xác định 4 cơ chế để thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW, gồm: Giao nhiệm vụ gắn với quyền hạn, nguồn lực và trách nhiệm; thử nghiệm có kiểm soát; phân định trách nhiệm và bảo vệ cán bộ đổi mới; theo dõi bằng bảng dữ liệu được cập nhật theo thời gian thực.

Mục tiêu cao nhất là phục vụ nhân dân, doanh nghiệp tốt hơn

Trong khi Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW tập trung vào con người, cán bộ và tinh thần hành động, thì Kế hoạch số 98-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy triển khai thực hiện Kết luận số 76-KL/TW tập trung vào tổ chức, thể chế và phương thức vận hành. Kế hoạch số 98-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy xác định rất rõ nhiệm vụ tiếp tục “tinh chỉnh” để hoàn thiện tổ chức bộ máy bên trong, đồng thời chuyển mạnh trọng tâm sang nâng cao chất lượng vận hành, năng lực quản trị, năng lực kiến tạo phát triển và hiệu quả phục vụ nhân dân.

Vì vậy, một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới được Ban Thường vụ Thành ủy xác định là xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu của mô hình mới. Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đăng Định cho biết, trong năm 2026, thành phố tiếp tục rà soát, đánh giá và điều chỉnh việc bố trí cán bộ sau sắp xếp; hoàn thiện vị trí việc làm, cơ cấu đội ngũ, chức danh lãnh đạo, quản lý.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu xây dựng cơ chế đột phá để phát hiện, thu hút, trọng dụng người có năng lực nổi trội; đãi ngộ chuyên gia, công chức có trình độ chuyên môn sâu, gắn với chức danh, vị trí việc làm, tạo động lực cống hiến lâu dài. Đối với cấp xã, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí cán bộ có chuyên môn phù hợp với những lĩnh vực trực tiếp phục vụ quản trị cơ sở, nhất là đất đai, quy hoạch, đầu tư, tài chính, tư pháp, công nghệ và chuyển đổi số; đồng thời bảo đảm điều kiện làm việc, chế độ, chính sách phù hợp. Cùng với đó, đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng về dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, an toàn thông tin và kỹ năng số theo yêu cầu từng vị trí việc làm.

Một giải pháp quan trọng nữa là đổi mới công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá và phát huy trách nhiệm người đứng đầu. Thành phố kiên định tinh thần xuyên suốt là: “Quyền hạn giao đến đâu, trách nhiệm giải trình và cơ chế kiểm soát đến đó”. Kiểm tra, giám sát phải chuyển từ xử lý sau khi xảy ra vấn đề sang phòng ngừa, cảnh báo sớm; kết hợp kiểm tra của cấp trên với giám sát đồng cấp, giám sát của Mặt trận Tổ quốc và nhân dân.

Có thể khẳng định, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW đặt ra yêu cầu đổi mới con người và cách hành động; Kế hoạch số 98-KH/TU đặt ra yêu cầu đổi mới tổ chức và phương thức vận hành. Hai vấn đề này phải được giải quyết đồng thời và tạo thành một cơ chế vận hành đồng bộ trong nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Đưa các chương trình, kế hoạch vào cuộc sống, thành phố nhận thức rõ vấn đề không thể yêu cầu cán bộ dám nghĩ, dám làm nếu không có quyền hạn, nguồn lực, dữ liệu, cơ chế phối hợp và môi trường thể chế phù hợp. Nhưng ngược lại, tổ chức có đầy đủ quy định, thẩm quyền và nguồn lực mà cán bộ vẫn né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm thì bộ máy cũng không thể vận hành hiệu quả.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cho rằng, chính quyền thành phố và chính quyền cấp xã phải gắn kết chặt chẽ, phối hợp nhịp nhàng; phân cấp, phân quyền dứt khoát phải đi đôi với phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm, gắn với nguồn lực, năng lực thực hiện và kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực. Mục tiêu cuối cùng là cả 2 cấp chính quyền đều hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn, gần dân, sát thực tiễn hơn và phục vụ nhân dân, doanh nghiệp tốt hơn.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng yêu cầu, đội ngũ cán bộ, đảng viên của thành phố phải có sự trưởng thành tương xứng cả về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tư duy, năng lực và phương pháp công tác. Phải có tư duy đổi mới, tầm nhìn, năng lực tổ chức thực hiện và tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, phải thực sự sâu sát thực tiễn, chủ động nhận diện và giải quyết những vấn đề mới, việc khó, những điểm nghẽn, ách tắc thuộc lĩnh vực, địa bàn được giao; biến chủ trương, nghị quyết thành chương trình, công việc và sản phẩm cụ thể; lấy hiệu quả công việc, sự chuyển biến của địa phương, cơ quan, đơn vị và kết quả phục vụ nhân dân làm thước đo năng lực, trách nhiệm.