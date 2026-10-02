Nâng cao chất lượng tuyên truyền về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Giảng viên Phan Phương Quyên trao đổi về những nội dung trọng tâm trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở giai đoạn mới.

Tham gia khóa bồi dưỡng có hơn 20 học viên là phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan báo chí tại Hà Nội và các tỉnh: Thanh Hóa, Sơn La, Thái Nguyên, Quảng Ninh.

Trong 2 ngày, các học viên được giảng viên Phan Phương Quyên, Vụ trưởng, Trưởng Ban Xây dựng Đảng, Báo Nhân dân trao đổi về những nội dung trọng tâm trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở giai đoạn mới; những điểm mới trong công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIV và yêu cầu đặt ra đối với hoạt động tuyên truyền của các cơ quan báo chí.

Phóng viên các cơ quan báo chí tham gia khóa bồi dưỡng.

Khóa bồi dưỡng tập trung vào phương pháp nâng cao tính thuyết phục, sắc bén và hấp dẫn của tác phẩm báo chí. Trong đó, nhấn mạnh việc chủ động lựa chọn đề tài có tính thời sự, xác định thời điểm tuyên truyền phù hợp; lấy nội dung tích cực, những thành tựu và thực tiễn đời sống làm nền tảng để đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; kết hợp chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn.

Học viên cũng được trao đổi về cách tiếp cận mới trong sáng tạo tác phẩm đa phương tiện như cá nhân hóa nội dung, khai thác dữ liệu, tăng tính dự báo và chia sẻ góc nhìn của người làm báo nhằm giúp các vấn đề chính trị, xây dựng Đảng trở nên gần gũi, dễ tiếp nhận hơn với công chúng.

Thông qua khóa bồi dưỡng giúp học viên nâng cao nhận thức, kỹ năng lựa chọn đề tài, xây dựng nội dung và thể hiện tác phẩm báo chí về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền trong tình hình mới.