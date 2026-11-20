Phường An Tường tổ chức khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự.

Nhằm đảm bảo chất lượng tuyển quân, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các địa phương đã tổ chức rà soát công dân đảm bảo tiêu chuẩn về sức khỏe cũng như nhận thức về chính trị, văn hóa. Đồng thời, xác định những trường hợp thuộc diện tạm hoãn, miễn gọi theo quy định, để từ đó phân loại, làm cơ sở lập danh sách công dân đủ điều kiện tham gia khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự. Các địa phương cũng đảm bảo quản lý chặt chẽ biến động về cư trú, học tập và lao động của công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự nhằm nắm chắc nguồn, không bỏ sót đối tượng và đảm bảo công bằng, minh bạch trong công tác tuyển quân.

Tại phường Hà Giang 2, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2027 được triển khai khẩn trương, bài bản. Theo chỉ tiêu được giao, năm 2027 phường có 44 công dân nhập ngũ, trong đó có 35 chỉ tiêu nghĩa vụ quân sự và 9 chỉ tiêu nghĩa vụ Công an nhân dân. Sau vòng sơ tuyển được tổ chức vào đầu tháng 10-2026, toàn phường có 181 công dân đủ điều kiện bước vào vòng khám tuyển lần 2 dự kiến triển khai vào cuối tháng 11-2026. Điểm nổi bật trong mùa tuyển quân năm nay của phường là ý thức tự giác và chất lượng chính trị của thanh niên tăng cao. Ban Chỉ huy quân sự phường đã tiếp nhận 58 đơn tình nguyện nhập ngũ; trong số công dân đủ điều kiện khám tuyển có tới 19 đồng chí là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam và 23 thanh niên đã hoàn thành lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

Đồng chí Hà Minh Mẫn, Chủ tịch UBND phường, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự phường Hà Giang 2 cho biết, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự phường yêu cầu các thành viên Hội đồng phải bám sát cơ sở, phối hợp chặt chẽ với các tổ dân phố nắm chắc nguồn công dân. Bên cạnh đó, Ban Chỉ huy quân sự phường khẩn trương hoàn thiện hồ sơ và phát lệnh gọi khám sức khỏe lần 2, giúp thanh niên chủ động sắp xếp thời gian tham gia khám tuyển đầy đủ, nghiêm túc.

Tại xã Vị Xuyên, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2027 cũng được triển khai chặt chẽ ngay từ khâu sơ tuyển. Theo đồng chí Đinh Thế Mạnh, Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự xã, qua rà soát, xã có 570 công dân trong độ tuổi nhập ngũ. Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã đã tổ chức khám sơ tuyển cho 233 công dân, đạt 100% kế hoạch đề ra. Quá trình khám tập trung đánh giá chặt chẽ các tiêu chuẩn về thể hình, thể lực và tình trạng sức khỏe ban đầu. Trên cơ sở kết quả sơ tuyển, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã đã thống nhất đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2027 đối với 99 công dân đủ điều kiện.

Với sự vào cuộc chủ động của cấp ủy, chính quyền, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các địa phương cùng tinh thần tự giác của thanh niên, công tác sơ tuyển được triển khai nghiêm túc, đúng kế hoạch. Đáng chú ý, nhiều thanh niên đã chủ động viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Tiêu biểu như thanh niên Lò Thế Nghiêm và Sùng Mí Phú, thôn Sang Phàng, xã Lùng Tám, dù điều kiện gia đình còn khó khăn, nhưng hai em sớm xác định rõ trách nhiệm của người công dân đối với quê hương, đất nước.

Làm tốt công tác quản lý nguồn từ cơ sở chính là "chìa khóa" quyết định chất lượng tuyển quân. Với sự chỉ đạo sát sao của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, sự vào cuộc đồng bộ của lực lượng quân sự, công an cấp xã cùng tinh thần trách nhiệm của thế hệ trẻ, tỉnh Tuyên Quang phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ tuyển quân năm 2027.