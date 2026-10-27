Nâng cao chất lượng tuyển quân từ cơ sở

Trong đó, việc quản lý nguồn công dân, rà soát tiêu chuẩn, nắm bắt tư tưởng thanh niên được xác định là những khâu then chốt, quyết định chất lượng tuyển quân ngay từ cơ sở.

Ban Chỉ huy quân sự phường Vĩnh Hưng tổ chức khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2026. Ảnh: Anh Duy

Hoàn thành chỉ tiêu mùa tuyển quân 2026

Năm 2026 đánh dấu năm đầu tiên Hà Nội thực hiện công tác tuyển quân trong điều kiện tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Dù có nhiều điều chỉnh về tổ chức bộ máy, với quyết tâm cao, thành phố đã chỉ đạo các địa phương triển khai, tổ chức thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển quân năm 2026, hoàn thành 100% chỉ tiêu Chính phủ giao với 4.000 công dân nhập ngũ vào Quân đội và 721 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Đáng chú ý, năm nay, thành phố tập trung chỉ đạo đột phá vào chất lượng chính trị, nhất là tỷ lệ đảng viên nhập ngũ. Vì vậy, số lượng đảng viên nhập ngũ tiếp tục tăng. Toàn thành phố có 190 đảng viên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự (tăng 40 trường hợp so với năm 2025). Lễ giao nhận quân được tổ chức tại 8 địa điểm, bảo đảm trang trọng, an toàn, thực sự trở thành ngày hội của tuổi trẻ Thủ đô.

Tại Hội nghị tổng kết công tác tuyển quân năm 2026 diễn ra ngày 23-9, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Phó Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố Đỗ Anh Tuấn, yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; chú trọng cả số lượng và chất lượng nguồn thanh niên, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân trong tình hình mới. Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội được giao chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc công tác tuyển quân; đồng thời tổ chức tập huấn tuyển quân năm 2027, tập trung vào những nội dung và quy định mới.

Rà soát kỹ, chủ động nguồn cho năm 2027

Liên quan đến mùa tuyển quân 2027, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 366/KH-UBND ngày 24-9-2026 về tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2027. Triển khai Kế hoạch số 366/KH-UBND, Ban Chỉ huy quân sự các xã, phường đang khẩn trương rà soát, quản lý nguồn công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Ở phường Thượng Cát, công tác nắm nguồn được thực hiện thường xuyên thông qua sự phối hợp giữa Ban Chỉ huy quân sự phường với tổ dân phố và các lực lượng chức năng. Bên cạnh những thuận lợi, địa phương cũng gặp khó khăn khi một số công dân đi nước ngoài không khai báo hoặc chuyển đăng ký nghĩa vụ quân sự về các trường cao đẳng, đại học nhưng sau đó nghỉ học và chưa thực hiện đăng ký lại tại địa phương.

Thượng tá Nguyễn Thành Nam, Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự phường Thượng Cát cho biết, đơn vị tập trung quán triệt đầy đủ các văn bản chỉ đạo, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để người dân và thanh niên nhận thức rõ trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ quân sự. Cùng với việc rà soát nguồn, Ban Chỉ huy quân sự phường đặc biệt quan tâm đến các tiêu chuẩn về sức khỏe, trình độ văn hóa và phẩm chất đạo đức. Công tác nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của thanh niên và gia đình cũng được chú trọng.

Tại xã Nội Bài, mục tiêu nâng cao chất lượng công dân nhập ngũ được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Trung tá Triệu Văn Thiệu, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Nội Bài thông tin, địa phương không chỉ hướng tới hoàn thành chỉ tiêu được giao mà còn tập trung nâng cao chất lượng thanh niên nhập ngũ về mọi mặt.

Cụ thể, Ban Chỉ huy quân sự xã phối hợp với các cơ quan chuyên môn tiến hành rà soát kỹ các tiêu chuẩn về sức khỏe, trình độ học vấn, độ tuổi, phẩm chất chính trị và đạo đức của công dân. Công tác khám tuyển được thực hiện chặt chẽ với sự tham gia của lực lượng y tế. Đồng thời, lực lượng công an phối hợp xác minh tiêu chuẩn chính trị; các trường học hỗ trợ phân loại nguồn công dân theo trình độ học vấn.

Tương tự, Ban Chỉ huy quân sự phường Kim Liên rà soát từng tổ dân phố, đối chiếu hồ sơ đăng ký nghĩa vụ quân sự với dữ liệu cư trú để cập nhật đầy đủ tình hình công dân. Trung tá Lê Đình Thu, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự phường Kim Liên cho biết, đơn vị đặc biệt chú trọng các trường hợp đi làm ăn xa, tạm vắng, thanh niên vừa tốt nghiệp các cơ sở đào tạo hoặc những công dân không còn thuộc diện được tạm hoãn gọi nhập ngũ.

Bên cạnh đó, địa phương còn cập nhật thông tin về trình độ học vấn, nghề nghiệp, hoàn cảnh gia đình và tình trạng sức khỏe ban đầu để phục vụ công tác phân loại nguồn.

Thực tiễn tại Thượng Cát, Nội Bài, Kim Liên... cho thấy, từ khâu rà soát nguồn, sơ tuyển, khám sức khỏe đến công tác tuyên truyền, động viên thanh niên, sự chủ động của Ban Chỉ huy quân sự các xã, phường góp phần nâng cao chất lượng tuyển quân ngay từ cơ sở. Đây là nền tảng quan trọng để Hà Nội tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2027, đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng vũ trang trong tình hình mới.