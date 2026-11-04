Nâng cao chất lượng tư vấn việc làm tại cơ sở

Tạo niềm tin cho người lao động

Trước tình trạng lừa đảo trong tuyển dụng, giới thiệu việc làm ngày càng tinh vi, NLĐ còn dè dặt khi tìm kiếm cơ hội việc làm, nhất là với các chương trình đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài. Thực tế, thông tin tuyển dụng trên mạng xã hội đa dạng, khó kiểm chứng, khiến NLĐ gặp khó khăn khi lựa chọn kênh tiếp cận đáng tin cậy.

Từ thực tế đó, mạng lưới cộng tác viên của Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh phát huy vai trò đưa thông tin tuyển dụng chính thống đến tận cơ sở.

Lực lượng này chủ yếu là cán bộ các ngành, đoàn thể địa phương, am hiểu địa bàn, gần gũi với người dân và nắm bắt nhu cầu tìm việc của NLĐ.

Bà Nguyễn Trúc Ly, công chức Phòng Văn hoá - Xã hội xã Cái Nước (bên trái) xuống cơ sở tuyên truyền đến người dân thông tin về việc làm và các chính sách hỗ trợ.

Gần 5 năm làm cộng tác viên của Trung tâm, bà Nguyễn Trúc Ly, công chức Phòng Văn hoá - Xã hội xã Cái Nước, luôn chủ động cập nhật thông tin tuyển dụng mới để chuyển tải đến người dân. Không chỉ giới thiệu ngành nghề, điều kiện tuyển dụng, bà còn hướng dẫn NLĐ tìm hiểu các chương trình làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, những kênh tuyển dụng chính thống, hạn chế rủi ro khi tìm việc.

Bà Nguyễn Trúc Ly chia sẻ: “Khi nói đến đi làm việc ở nước ngoài, người dân thường lo lắng về vấn đề lừa đảo. Là cán bộ công tác tại cơ quan nhà nước, khi trực tiếp tư vấn, tôi tạo được sự tin tưởng hơn. Có thông tin tuyển dụng mới, tôi cập nhật và triển khai xuống các ấp để người dân nắm bắt”.

Năm 2025, thông qua tư vấn, bà Ly đã hỗ trợ một trường hợp tìm hiểu và đi làm việc tại Nhật Bản. Kết quả này cho thấy hiệu quả của việc đưa thông tin việc làm đến người dân qua lực lượng cộng tác viên tại cơ sở. Sự hướng dẫn trực tiếp từ người am hiểu địa bàn giúp NLĐ yên tâm tìm hiểu, lựa chọn công việc phù hợp.

Bà Nguyễn Trúc Ly ((thứ hai từ phải sang) tuyên truyền, hướng dẫn cho hộ dân có nhu cầu tìm việc.

Bà Trần Kim Chính, Phó Trưởng phòng Văn hoá - Xã hội xã Cái Nước, cho biết: “Đội ngũ cán bộ các ngành, đoàn thể tại địa phương giữ vai trò quan trọng trong công tác tuyên truyền, tư vấn và tạo dựng niềm tin cho người dân. Với lợi thế thường xuyên tiếp xúc, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của NLĐ, lực lượng này không chỉ góp phần phổ biến thông tin tuyển dụng, mà còn là cầu nối giữa người dân với Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Cà Mau”.

Trong bối cảnh NLĐ ngày càng quan tâm đến tính minh bạch của thông tin tuyển dụng, mạng lưới cộng tác viên tại cơ sở trở thành kênh hỗ trợ thiết thực, giúp người dân tiếp cận cơ hội việc làm an toàn, thuận lợi hơn.

Mở rộng mạng lưới, phát huy vai trò cầu nối của cộng tác viên

Xác định cộng tác viên là lực lượng quan trọng trong kết nối cung - cầu lao động, từ năm 2021, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh triển khai mô hình cộng tác viên tại các khóm, ấp. Đến nay, mạng lưới có hơn 800 hợp đồng cộng tác viên, chủ yếu là những người đang công tác tại cơ sở, có uy tín và gắn bó với địa phương.

Thông qua mạng lưới này, thông tin tuyển dụng của doanh nghiệp, lịch tổ chức phiên giao dịch việc làm và các chương trình đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được chuyển tải đến người dân nhanh chóng hơn.

Ngược lại, nhu cầu tìm việc và những khó khăn của NLĐ tại cơ sở cũng được cộng tác viên phản ánh về Trung tâm, làm cơ sở tổ chức tư vấn, kết nối phù hợp.

Những phiên giao dịch việc làm là địa chỉ chính thống giúp người lao động tiếp cận việc làm phù hợp.

Bà Quách Thanh Thoảng, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Cà Mau, cho biết: “Lực lượng cộng tác viên được xác định là nòng cốt trong việc lan toả thông tin tuyển dụng chính thống đến NLĐ. Đây là những người có uy tín tại địa phương, có điều kiện tiếp xúc thường xuyên với người dân và được Trung tâm cập nhật kiến thức, thông tin phục vụ công tác tư vấn”.

Theo kế hoạch, đến cuối năm 2026, Trung tâm dự kiến tổ chức tập huấn tại 100% xã, phường, đồng thời tiếp tục phát triển mạng lưới cộng tác viên. Sau các đợt tập huấn, số lượng cộng tác viên tại địa phương dự kiến đạt hơn 3.000 người.

Việc mở rộng mạng lưới cộng tác viên không chỉ tăng lực lượng tuyên truyền mà còn hướng đến nâng cao chất lượng tư vấn tại cơ sở, giúp NLĐ lựa chọn công việc phù hợp, hạn chế nguy cơ bị lừa đảo./.