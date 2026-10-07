Nâng cao chất lượng trong phong trào khuyến học

Ngày 7/10, Hội Khuyến học Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 387/QĐ-TTg, 677/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Đại hội biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2021-2025.

Phát biểu khai mạc, GS.TS Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam cho hay, qua 5 năm triển khai, các mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” và “Công dân học tập” đã góp phần tạo dựng môi trường học tập rộng mở, bình đẳng, suốt đời; đưa phong trào khuyến học, khuyến tài ngày càng đi vào đời sống.

Kết quả điều tra xã hội học do Trung ương Hội tổ chức tháng 6/2026 cho thấy, hơn 95% ý kiến cán bộ và nhân dân tại các địa phương đánh giá cao tác động của các mô hình học tập đối với phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục ở địa phương. Vai trò của Hội Khuyến học các cấp trong liên kết, phối hợp, thúc đẩy thực hiện các mô hình cũng được nhân dân đồng tình, đánh giá cao”.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu phát biểu tại Đại hội.

Theo GS.TS Nguyễn Thị Doan, kết quả của phong trào không chỉ được thể hiện ở số lượng mô hình đạt tiêu chí mà quan trọng hơn là góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, nâng cao chất lượng cuộc sống và hiệu quả công việc của người dân; đồng thời đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, giáo dục và bảo đảm an sinh xã hội.

Trong bối cảnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo diễn ra mạnh mẽ, mô hình “Công dân học tập” được xác định mở ra hướng tiếp cận mới, trong đó năng lực tự học, học thường xuyên, học trên môi trường số và khả năng vận dụng tri thức vào thực tiễn trở thành những tiêu chí quan trọng của công dân trong xã hội hiện đại.

Hội Khuyến học Việt Nam cũng sẽ tiếp tục đổi mới tiêu chí của 5 mô hình học tập theo hướng số hóa, xanh hóa, phù hợp với từng đối tượng và có khả năng đo lường; đổi mới phương pháp quản lý trên nền tảng số, đồng thời đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, hội viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý trong tự học, học thường xuyên và học suốt đời.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu biểu dương Hội Khuyến học Việt Nam, các cấp hội và những tập thể, những cá nhân tiêu biểu đã âm thầm bền bỉ đóng góp cho sự nghiệp khuyến học.

GS.TS Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu đề nghị trong giai đoạn 2026-2030, Hội Khuyến học Việt Nam và các bộ ban ngành Trung ương và địa phương cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: chuyển từ chú trọng số lượng danh hiệu mô hình sang đánh giá chất lượng và chuyển biến về năng lực học tập thực tế của người dân; chuyển từ mô hình thiết kế riêng lẻ sang hình thành hệ sinh thái học tập suốt đời mở, linh hoạt và dễ tiếp cận....

Phát huy vai trò cấp xã phải là hạt nhân để triển khai xã hội học tập trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp; đẩy mạnh phổ cập kỹ năng số và năng lực thích ứng với công nghệ trong học tập suốt đời; gắn học tập suốt đời với các mục tiêu về phát triển nguồn nhân lực, tăng năng suất lao động và năng lực cạnh tranh của đất nước.

Hội Khuyến học Việt Nam cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động thực sự trở thành lực lượng nòng cốt, là cầu nối, hạt nhân thúc đẩy xã hội học tập; tiếp tục xây dựng văn hóa học tập trong mỗi gia đình, mỗi cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu nhấn mạnh: “Đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu ngày càng cao về chất lượng con người, về nguồn nhân lực, về khoa học công nghệ, về năng lực đổi mới sáng tạo. Trong bối cảnh đó mỗi người phải liên tục học tập, cập nhật và thích ứng.

Tiết mục văn nghệ tại Hội nghị.

Vì vậy xây dựng xã hội học tập phải hướng tới mục tiêu để mỗi người dân đều có cơ hội học, có khả năng học và có động lực để học tập suốt đời. Nhà nước tạo thể chế và điều kiện, nhà trường, doanh nghiệp và xã hội tạo môi trường và nguồn lực, nhưng chủ thể quyết định của học tập suốt đời vẫn là chính mỗi người dân.

Tôi tin tưởng rằng, với truyền thống hiếu học của dân tộc, sự quan tâm lãnh đạo của Đảng, quản lý và tạo điều kiện của Nhà nước, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và của toàn xã hội, đặc biệt là tâm huyết, trách nhiệm của Hội Khuyến học Việt Nam, phong trào học tập suốt đời sẽ ngày càng phát triển thực chất và có hiệu quả.

Qua đó góp phần hình thành những công dân Việt Nam có sức khỏe, có tri thức, có kỹ năng, có bản lĩnh, có hoài bão và khát vọng cống hiến cùng đất nước vững bước trong kỷ nguyên phát triển mới”.