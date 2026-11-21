Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: TRỌNG HUY

Hội nghị nhằm trao đổi những tiến bộ về công nghệ, cập nhật kiến thức trong các lĩnh vực Y - Sinh - Dược để nâng cao chất lượng trong chẩn đoán, điều trị và phát triển thuốc mới, hướng tới chăm sóc và điều trị tốt hơn cho bệnh nhân.

Hội nghị gồm 1 phiên toàn thể và 7 phiên chuyên đề với gần 100 báo cáo và hoạt động khoa học, khoảng 1.000 đại biểu tham dự trực tiếp và trực tuyến.

Một số báo cáo đáng chú ý mang tính cập nhật mới như: Cập nhật điều trị đái tháo đường típ 2 năm 2026, thông điệp dành cho người bệnh Việt Nam; Phỏng sinh học trong bào chế thuốc - Biomimetics in drug delivery; Khuyến cáo tăng huyết áp VSH/VNHA 2026, tương đồng và khác biệt các khuyến cáo 2025 - 2026; Điều trị vô sinh trong kỷ nguyên mức sinh giảm: Cơ hội và thách thức…

Không chỉ trình bày các kết quả nghiên cứu, hội nghị còn diễn ra những cuộc trao đổi học thuật cởi mở, ý tưởng mới và những mối quan hệ hợp tác thực chất giữa các nhà khoa học.