Nâng cao chất lượng trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng

Cán bộ Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh tham gia bào chữa tại phiên tòa. Ảnh: Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh

Ông Tòng Văn Minh, Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh, cho biết: Trung tâm đã phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng giới thiệu hoặc đề nghị cử người tham gia để đại diện, bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người được trợ giúp pháp lý. Trong quá trình thụ lý giải quyết án hình sự, dân sự, hành chính, các cơ quan tố tụng luôn quan tâm, xem xét những người tham gia tố tụng trong vụ án có thuộc diện được trợ giúp pháp lý hay không và hướng dẫn họ làm đơn yêu cầu trợ giúp. Nhờ đó, ngày càng có nhiều đối tượng trong tố tụng hình sự được hưởng lợi ích này.

Khi có đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý, Trung tâm sẽ tiếp cận thông tin, rà soát kiểm tra và nhanh chóng cử trợ giúp viên hoặc luật sư là cộng tác viên vào cuộc. Trong 9 tháng qua, Trung tâm đã cử các trợ giúp viên pháp lý tham gia phiên tòa xét xử 89 vụ việc cho 89 đối tượng tại Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội, Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La và Tòa án nhân dân các khu vực 1, 2, 3, 4, 5, 6 tỉnh Sơn La. Các vụ việc chủ yếu ở lĩnh vực án hình sự, án dân sự, hôn nhân gia đình, án hành chính cho các đối tượng là người nghèo, người khuyết tật, người dân tộc thiểu số,... Trong tổng số 89 vụ việc tham gia tố tụng, đã có 42 vụ việc được đánh giá là thành công, chiếm 47%. Trong đó, trợ giúp viên pháp lý thực hiện thành công 25 vụ việc, luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý thực hiện thành công 17 vụ việc.

Hiện nay, Trung tâm đã ký hợp đồng với 14 luật sư và 7 cộng tác viên tham gia thực hiện trợ giúp pháp lý. Bằng các hoạt động của mình trong quá trình giải quyết vụ án, vụ việc, trợ giúp viên pháp lý, luật sư là cộng tác viên đã thể hiện tốt vai trò, trách nhiệm trong việc nghiên cứu hồ sơ, tiếp xúc người được trợ giúp pháp lý, thu thập chứng cứ, chuẩn bị bản luận cứ và tham gia tranh luận tại phiên tòa, góp phần quan trọng trong việc xác định sự thật của vụ án, giúp cho Hội đồng xét xử đánh giá khách quan, toàn diện, đúng bản chất vụ án, bảo đảm quyền và lợi ích cho người được trợ giúp pháp lý.

Trợ giúp viên pháp lý, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh tuyên truyền, trợ giúp pháp lý cho các đối tượng tại phường Mộc Châu.

Anh Trần Mạnh Tuấn, Trợ giúp viên pháp lý, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh, cho biết: Trong quá trình thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng, tôi luôn chủ động dành thời gian nghiên cứu kỹ hồ sơ vụ án, phân tích, đánh giá toàn diện các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ để xây dựng phương án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp tốt nhất cho người được trợ giúp pháp lý. Tại phiên tòa, tôi chú trọng việc tranh tụng, đưa ra các quan điểm, kiến nghị rõ ràng, bảo vệ có căn cứ pháp luật, góp phần bảo đảm công lý và tính nghiêm minh của pháp luật.

Cùng với tham gia phiên tòa xét xử, Trung tâm còn cử trợ giúp viên pháp lý tham gia các hoạt động tố tụng khác. 9 tháng qua, các trợ giúp viên pháp lý đã tham gia hỏi cung cùng điều tra viên, xác minh vụ việc, giao nhận chứng cứ, tiếp nhận biên bản bàn giao bản kết luận điều tra, cáo trạng và các hoạt động nghiệp vụ khác tại Trại tạm giam Công an tỉnh và các địa bàn xã Phiêng Khoài, Tà Xùa, Yên Sơn, Mường Cơi. Tham gia các hoạt động đại diện ngoài tố tụng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đối tượng tại xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên.

Tiếp tục nâng cao công tác trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh tập trung truyền thông để những người thuộc đối tượng được trợ giúp pháp lý hiểu và có điều kiện hưởng lợi từ dịch vụ này; chú trọng công tác tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng tham gia tố tụng, kiến thức pháp luật, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ trợ giúp viên pháp lý, luật sư cộng tác viên; tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng triển khai hiệu quả hoạt động theo thông tư liên tịch của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, về quy định phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng, nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ trợ giúp pháp lý miễn phí của Nhà nước và đảm bảo quyền lợi cho các đối tượng được trợ giúp pháp lý.