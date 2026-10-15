Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) và Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2030. (Ảnh: Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước)

Bản ghi nhớ hướng tới phát triển các mô hình du lịch mua sắm hiện đại, mở rộng kênh tiêu thụ hàng Việt Nam, nâng cao chất lượng trải nghiệm và bảo vệ quyền lợi khách du lịch.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước nhấn mạnh mối liên hệ chặt chẽ giữa phát triển du lịch và phát triển thị trường trong nước, đặc biệt trong việc mở rộng không gian tiêu thụ hàng hóa, gia tăng chi tiêu của du khách và phát huy giá trị sản phẩm Việt Nam. Theo ông, phát triển du lịch mua sắm không chỉ góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch mà còn tạo thêm cơ hội đưa hàng Việt Nam, đặc sản vùng miền và sản phẩm làng nghề đến gần hơn với người tiêu dùng.

Định hướng này được thể hiện trong Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới, với yêu cầu phát triển du lịch mua sắm gắn với hàng hóa của Việt Nam, các trung tâm mua sắm outlet, cửa hàng miễn thuế, trung tâm thương mại và chợ đêm. Việc kết hợp mua sắm với trải nghiệm văn hóa, ẩm thực và bản sắc địa phương được xác định là một hướng phát triển sản phẩm du lịch, góp phần gia tăng sức hấp dẫn của điểm đến.

Cụ thể hóa định hướng phát triển các mô hình kinh doanh mới, ngày 25/9/2026, Bộ Công thương ban hành Quyết định số 2412/QĐ-BCT phê duyệt Đề án “Phát triển các mô hình outlet tại Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Đề án định hướng ba mô hình chủ yếu: làng outlet cao cấp kết hợp mua sắm và du lịch; trung tâm outlet tại đô thị hoặc khu vực ngoại vi; outlet tích hợp trong các tổ hợp đa chức năng. Giai đoạn 2026-2030, Đề án định hướng thí điểm tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Quảng Ninh và Phú Quốc; giai đoạn 2030-2045, hướng tới phát triển mô hình outlet tại cả ba miền bắc, trung, nam.

Ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước.

Theo ông Trần Hữu Linh, cùng với outlet, phát triển kinh tế ban đêm cũng mở ra dư địa để kết nối hoạt động thương mại với du lịch. Bộ Công thương đang xây dựng dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 60/2024/NĐ-CP về phát triển và quản lý chợ, trong đó đề xuất quy định trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong nghiên cứu, xây dựng chính sách phát triển chợ đêm phù hợp với điều kiện địa phương. Dự thảo Chiến lược phát triển thị trường trong nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 cũng định hướng đa dạng hóa dịch vụ ban đêm, kết hợp mua sắm, ẩm thực, văn hóa, giải trí và trải nghiệm du lịch; phát triển phố đêm, chợ đêm và các trung tâm mua sắm kéo dài thời gian hoạt động, gắn với sản phẩm mang bản sắc địa phương.

Nhấn mạnh thêm về mục tiêu của Nghị quyết 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới, ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho biết: Nghị quyết đã xác định những mục tiêu rất cao đến năm 2030: Du lịch đóng góp trực tiếp từ 10-12% GDP; đón 45-50 triệu lượt khách quốc tế, 160 triệu lượt khách nội địa; tổng thu từ khách du lịch đạt 80-90 tỷ USD. Đây là những mục tiêu đầy tham vọng, đòi hỏi ngành du lịch không chỉ tiếp tục mở rộng quy mô mà còn phải đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng, hiệu quả và giá trị đóng góp cho nền kinh tế.

Cùng với sự gia tăng về lượng khách, yêu cầu đặt ra trong giai đoạn mới là phải nâng cao mức chi tiêu, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng giá trị kinh tế từ mỗi lượt khách du lịch. Đây cũng chính là dư địa và cơ hội lớn để thúc đẩy sự liên kết chặt chẽ hơn giữa du lịch với thương mại và thị trường trong nước.

“Sự kiện ký kết hợp tác giữa Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam và Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước là một bước đi quan trọng nhằm thiết thực triển khai chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, một trụ cột tăng trưởng cho nền kinh tế. Tôi tin tưởng rằng, với sự đồng hành của hai cơ quan cùng sự hưởng ứng của các địa phương và doanh nghiệp, chương trình hợp tác sẽ góp phần đưa du lịch mua sắm trở thành một sản phẩm chiến lược, có sức hấp dẫn và giá trị gia tăng cao; thúc đẩy tiêu dùng hàng Việt Nam; nâng cao chất lượng dịch vụ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của du khách, góp phần xây dựng môi trường du lịch văn minh, an toàn, chất lượng", ông Khánh nhấn mạnh.

Trên cơ sở đó, Bản ghi nhớ xác định các nội dung phối hợp nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách phát triển mô hình mua sắm hiện đại; kết nối hoạt động quảng bá, truyền thông và kích cầu tiêu dùng với các sự kiện du lịch, tuần lễ mua sắm và chương trình khuyến mại tập trung. Hai bên chú trọng hàng Việt Nam, sản phẩm làng nghề, sản phẩm công nghiệp văn hóa, đặc sản vùng miền và quà tặng du lịch; đồng thời nghiên cứu hình thành các điểm giới thiệu hàng Việt tại khu, điểm du lịch trọng điểm và xây dựng danh mục cơ sở mua sắm uy tín phục vụ khách du lịch.

Bản ghi nhớ hướng tới phát triển các mô hình du lịch mua sắm hiện đại, mở rộng kênh tiêu thụ hàng Việt Nam, nâng cao chất lượng trải nghiệm và bảo vệ quyền lợi khách du lịch.

Bản ghi nhớ cũng định hướng tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp lữ hành, lưu trú, vận chuyển với trung tâm thương mại, siêu thị, cơ sở sản xuất và điểm bán hàng phục vụ khách du lịch; hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, phân phối hàng Việt Nam tiếp cận các khu, điểm du lịch và cơ sở lưu trú.

Hai bên phối hợp hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng nền tảng số, thương mại điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt và các tiện ích thông minh; nghiên cứu, chia sẻ thông tin về nhu cầu thị trường nội địa để hỗ trợ phát triển sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ. Việc phối hợp truy xuất nguồn gốc cũng được đặt ra nhằm minh bạch thông tin hàng hóa, củng cố niềm tin của du khách.

Thông qua kết nối các kênh phân phối trực tiếp và trực tuyến, hoạt động mua sắm có thể trở thành một phần trong hành trình trải nghiệm điểm đến, đồng thời tạo thêm cơ hội để sản phẩm Việt Nam tiếp cận du khách và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Hai bên phối hợp tiếp nhận, xử lý theo thẩm quyền phản ánh của khách du lịch về hàng giả, hàng nhập lậu, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, gian lận thương mại, vi phạm về giá, chất lượng, đo lường, an toàn thực phẩm và quyền lợi người tiêu dùng tại các điểm du lịch.

Đáng chú ý, hai bên định hướng kết nối thông tin phản ánh từ ứng dụng “Du lịch Việt Nam-Vietnam Travel”, hệ thống thư điện tử công vụ ngành du lịch và các hệ thống liên quan với đầu mối xử lý của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước; phối hợp cảnh báo về cơ sở kinh doanh vi phạm, đồng thời hướng dẫn du khách nhận diện địa chỉ mua sắm uy tín, nâng cao kỹ năng tiêu dùng an toàn.

Việc phối hợp này góp phần thực hiện định hướng nâng cao chất lượng điểm đến theo hướng minh bạch, an toàn và bền vững, trong đó chú trọng kiểm soát chất lượng hàng hóa, dịch vụ và bảo vệ quyền lợi du khách.

Thông qua Bản ghi nhớ, hai cơ quan hướng tới tăng cường gắn kết giữa phát triển du lịch và phát triển thị trường trong nước, khai thác hiệu quả tiềm năng mua sắm tại các điểm đến, mở rộng cơ hội tiêu thụ hàng hóa Việt Nam và xây dựng môi trường mua sắm minh bạch, an toàn, góp phần gia tăng giá trị cho cả ngành du lịch và hoạt động thương mại trong nước.