Nâng cao chất lượng tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân

Quang cảnh hội thảo

Chiều 13/11, tại Lâm Đồng, Ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội thuộc Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Giải pháp nâng cao chất lượng công tác tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp để phản ánh, kiến nghị với Đảng, Nhà nước đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới”.

Bà Phạm Thị Hồng, Phó Trưởng ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và ông Bon Yô Soan, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, đồng chủ trì hội thảo.

Bà Phạm Thị Tường Vân, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh Lâm Đồng, trình bày tham luận tại hội thảo

Tại hội thảo, đại diện các hội, đoàn thể và địa phương đánh giá kết quả tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân giai đoạn 2014 - 2024.

Các đại biểu chia sẻ những cách làm hiệu quả ở cơ sở, đồng thời chỉ ra vướng mắc trong khâu tiếp nhận, phân loại kiến nghị và phối hợp giữa Mặt trận với HĐND, UBND các cấp.

Trong bối cảnh sắp xếp tổ chức bộ máy, các đại biểu đề xuất hoàn thiện quy chế phối hợp, thống nhất quy trình từ tiếp nhận kiến nghị đến theo dõi kết quả giải quyết. Số hóa dữ liệu và nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ phân loại kiến nghị cũng được đưa ra thảo luận.

Ông Bùi Thanh Long, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Dân chủ, pháp luật Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, trình bày tham luận tại hội thảo

Phát biểu tại hội thảo, bà Phạm Thị Hồng, Phó Trưởng ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh, tập hợp và phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân là trách nhiệm của MTTQ Việt Nam.

Cán bộ Mặt trận cơ sở cần nâng cao kỹ năng nắm bắt, tổng hợp và phản ánh kịp thời những vấn đề người dân quan tâm và hiệu quả công tác Mặt trận cần được đánh giá qua niềm tin, sự hài lòng, mức độ tham gia của Nhân dân và kết quả bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

Bà Phạm Thị Hồng, Phó Trưởng ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, phát biểu tại hội thảo

Phó Trưởng ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết, những ý kiến từ thực tiễn của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức thành viên tại hội thảo sẽ là cơ sở để Ban Thường trực đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân để phản ánh với Đảng, Nhà nước.