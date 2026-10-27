Nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động giáo dục trẻ nhà trẻ tại Đà Nẵng

Các giáo viên trao đổi chuyên môn tại hoạt động giáo dục trẻ nhà trẻ.

Ngày 27/10, Phòng Giáo dục Mầm non (Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng) phối hợp với Trường Mầm non Ngọc Lan (phường Hải Châu) tổ chức tập huấn thực hành hoạt động giáo dục trẻ nhà trẻ, với sự tham gia của 80 cán bộ quản lý, giáo viên đến từ 31 trường mầm non công lập và 45 trường mầm non tư thục trên địa bàn thành phố.

Tại chương trình, các cán bộ, giáo viên được tham quan môi trường giáo dục, trao đổi kinh nghiệm xây dựng kế hoạch chăm sóc, giáo dục trẻ và công tác phát triển số lượng trẻ, đặc biệt ở độ tuổi nhà trẻ từ 6 đến 36 tháng. Các giáo viên cũng dự giờ hai hoạt động giáo dục thực hành, gồm hoạt động với đồ vật dành cho trẻ 6-12 tháng tuổi và hoạt động tạo hình “Phết màu quả bí ngô” dành cho trẻ 24-36 tháng tuổi, hướng đến phát triển thẩm mỹ.

Thực hành giảng dạy cho trẻ nhằm trao đổi chuyên môn.

Thông qua các hoạt động dự giờ, trao đổi và thực hành, giáo viên có cơ hội quan sát cách tổ chức môi trường giáo dục, lựa chọn nội dung và phương pháp phù hợp với đặc điểm phát triển của trẻ ở từng giai đoạn. Đây cũng là dịp để các cơ sở mầm non chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ ngay từ những năm tháng đầu đời.

Bà Trần Thị Hà Thanh, Hiệu trưởng Trường Mầm non Ngọc Lan (phường Hải Châu) cho biết, việc Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng chỉ đạo, kết nối các trường mầm non trên địa bàn cùng học tập, trao đổi chuyên môn có ý nghĩa thiết thực trong việc nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình giáo dục mầm non mới.

Hoạt động nhằm góp phần bảo đảm chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non.

Qua đó, các cơ sở giáo dục có thêm cơ hội chia sẻ kinh nghiệm, đổi mới phương pháp tổ chức hoạt động, hướng đến mục tiêu lấy trẻ làm trung tâm, chú trọng trẻ học được gì, trải nghiệm ra sao và được phát triển toàn diện các kỹ năng.

Theo bà Hà Thanh, Trường Mầm non Ngọc Lan là một trong 15 cơ sở giáo dục công lập trên toàn thành phố được lựa chọn triển khai chương trình giáo dục mầm non thí điểm mới do Bộ GD&ĐT và Sở GD&ĐT lựa chọn.

Giáo viên có cơ hội quan sát cách tổ chức môi trường giáo dục.

"Đây vừa là cơ hội để nhà trường tiếp cận những định hướng giáo dục mới, vừa đặt ra yêu cầu đối với đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên trong việc chủ động đổi mới, nâng cao năng lực chuyên môn, tổ chức các hoạt động phù hợp với đặc điểm phát triển của trẻ ở từng độ tuổi", bà Thanh chia sẻ.