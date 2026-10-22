Nâng cao chất lượng tổ chức đảng từ cơ sở

Đầu tháng 10 vừa qua, Đảng ủy xã Châu Quế đã tiến hành kiểm tra tại Chi bộ thôn Đồng Tâm, tập trung đánh giá việc thực hiện các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng, chất lượng lãnh đạo và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên.

Qua kiểm tra, những ưu điểm được ghi nhận, hạn chế được chỉ rõ, giúp chi bộ xác định nguyên nhân và đề ra giải pháp khắc phục, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.

Từ những ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy xã, sau kiểm tra, chi bộ xác định tiếp tục đổi mới nội dung sinh hoạt, đưa các vấn đề thực tiễn tại khu dân cư ra thảo luận, thống nhất giải pháp thực hiện; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát đảng viên, phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình.

Chi bộ hiện có 60 đảng viên. Chúng tôi tiếp tục duy trì nền nếp sinh hoạt hằng tháng, nâng cao chất lượng nội dung thảo luận và thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát đảng viên. Bản thân tôi gương mẫu, nghiêm túc tự phê bình, thẳng thắn nhìn nhận hạn chế để khắc phục, tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ của thôn. Ông Đặng Văn Xuân - Bí thư Chi bộ thôn Đồng Tâm

Không chỉ chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt, các chi bộ ở Châu Quế còn phát huy vai trò cầu nối giữa Đảng với Nhân dân, chủ động nắm tâm tư, nguyện vọng, kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở.

Qua sinh hoạt chi bộ và hoạt động tại khu dân cư, nhiều vấn đề liên quan đến giao thông, phát triển kinh tế, giảm nghèo được đưa ra trao đổi, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Thực tiễn cho thấy, khi chi bộ gắn bó với địa bàn dân cư, đảng viên gần dân, trách nhiệm của tổ chức đảng được thể hiện rõ hơn qua việc giải quyết những vấn đề thiết thực, tạo sự đồng thuận trong cộng đồng. Đây cũng là yêu cầu đặt ra đối với công tác kiểm tra, giám sát: không chỉ xem xét việc chấp hành quy định mà còn đánh giá hiệu quả lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ và trách nhiệm nêu gương của từng cán bộ, đảng viên.

Đảng bộ xã Châu Quế hiện có 12 chi bộ thôn với hơn 600 đảng viên. Trong 9 tháng năm 2026, Đảng ủy xã đã tiến hành 2 cuộc kiểm tra đối với 2 tổ chức đảng, 2 cuộc giám sát đối với 3 tổ chức đảng; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy giám sát 2 tổ chức đảng và 6 đảng viên.

Qua kiểm tra, giám sát, các tổ chức đảng, đảng viên cơ bản chấp hành tốt chủ trương, nghị quyết của Đảng, thực hiện nghiêm nhiệm vụ được giao; chưa phát hiện trường hợp vi phạm phải xem xét, xử lý; đồng thời, những hạn chế được kịp thời chỉ rõ để khắc phục. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức chấp hành, tinh thần trách nhiệm, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, nâng cao chất lượng tổ chức đảng từ cơ sở.

Đồng chí Lê Quang Đạo - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Châu Quế cho biết: Kiểm tra, giám sát không chỉ nhằm kịp thời phát hiện sai sót mà quan trọng hơn là phòng ngừa, uốn nắn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở cơ sở.

Do đó, Đảng ủy xã chú trọng nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ theo hướng thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị và những vấn đề Nhân dân quan tâm; đồng thời tăng cường hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cấp ủy viên, bí thư chi bộ.

Thời gian tới, Đảng ủy xã tiếp tục triển khai công tác kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, bám sát nhiệm vụ chính trị địa phương; chú trọng những lĩnh vực dễ phát sinh hạn chế, vướng mắc, vi phạm để chủ động phòng ngừa, kịp thời chấn chỉnh ngay từ cơ sở.