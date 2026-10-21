Nâng cao chất lượng, tính định hướng của thông tin báo chí

Quang cảnh Hội nghị.

Trong tháng 10, các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đã bám sát định hướng tuyên truyền, nhiệm vụ chính trị của đất nước và của tỉnh; phản ánh kịp thời hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và những vấn đề nhân dân quan tâm.

Đại biểu dự Hội nghị.

Báo chí tập trung tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026. Nổi bật là tăng trưởng GRDP quý III của tỉnh đứng thứ 2, 9 tháng đứng thứ 6 cả nước; phản ánh nỗ lực tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, giải ngân vốn đầu tư công và triển khai các dự án trọng điểm.

Báo chí cũng phản ánh những hạn chế liên quan đến môi trường, đất đai, giao thông, giải phóng mặt bằng, giáo dục và đời sống dân sinh. Các cơ quan chức năng, địa phương đã kiểm tra, xác minh, xử lý và phản hồi một số vấn đề báo chí nêu.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Thống kê tỉnh thông tin về công tác chuẩn bị Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026 gắn với kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh; kế hoạch tổ chức Chương trình chính luận đặc biệt “Nối vòng tay lớn” thuộc chuỗi chương trình “Tự hào là người Việt Nam”; kết quả phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý IV năm 2026.

Đại diện Báo và Phát thanh, Truyền hình Thái Nguyên phát biểu tại Hội nghị.

Những vấn đề báo chí quan tâm về công tác tổ chức, điều kiện tác nghiệp tại các sự kiện lớn của tỉnh cũng được đại diện các sở, ngành trao đổi, làm rõ.

Về định hướng tuyên truyền thời gian tới, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục bám sát chỉ đạo của Trung ương và tỉnh; tuyên truyền việc triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và kế hoạch của tỉnh; tập trung phản ánh nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số năm 2026.

Đồng chí Nguyễn Thị Vũ Anh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, phát biểu tại Hội nghị.

Cùng với đó, các cơ quan báo chí cần chủ động bố trí lực lượng, tăng cường tin, bài, phóng sự trước, trong và sau Festival; đẩy mạnh tuyên truyền về văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, đa nền tảng, nâng cao chất lượng và sức thuyết phục của thông tin báo chí.