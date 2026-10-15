Nâng cao chất lượng tín dụng chính sách

Phòng Giao dịch NHCSXH Vĩnh Tường thường xuyên trao đổi, tập huấn quy trình bình xét cho vay đối với các tổ tiết kiệm và vay vốn nhằm nâng cao chất lượng tín dụng ngay từ cơ sở.

Bám sát mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và bảo đảm an sinh xã hội, Phòng Giao dịch NHCSXH Vĩnh Tường đã tích cực huy động các nguồn lực, triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng ưu đãi, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống Nhân dân. Đơn vị đang cho gần 11.500 lượt hộ vay với tổng dư nợ hơn 731 tỷ đồng. Nguồn vốn này đã giúp nhiều hộ nghèo, mới thoát nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách lựa chọn mô hình phát triển kinh tế phù hợp với hoàn cảnh gia đình và điều kiện thực tế địa phương.

Cụ thể, trong năm 2025 và 8 tháng năm 2026, nguồn vốn chính sách đã hỗ trợ sản xuất, tạo việc làm cho gần 6.000 lượt khách hàng. Trong đó, có 107 hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo được tiếp cận vốn vay; 1.888 lao động được tạo việc làm mới; 60 học sinh, sinh viên được hỗ trợ chi phí học tập (bao gồm 18 sinh viên vay theo Quyết định số 29/QĐ-TTg); 28 hộ vay vốn xuất khẩu lao động; 11 hộ vay xây mới nhà ở và 14 hộ phát triển sản xuất tại các Làng văn hóa kiểu mẫu. Ngoài ra, nguồn vốn còn giúp xây mới, cải tạo 3.699 công trình nước sạch, vệ sinh môi trường và hỗ trợ 25 người chấp hành xong án phạt tù vay vốn tái hòa nhập cộng đồng.

Để nguồn vốn ưu đãi phát huy hiệu quả, Phòng Giao dịch NHCSXH Vĩnh Tường đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, chính sách đến người dân. Quy trình cho vay thực hiện chặt chẽ, bài bản từ khâu bình xét, kiểm tra sử dụng vốn đến đôn đốc thu hồi nợ; đảm bảo đúng đối tượng, đúng điều kiện, đúng mục đích và phù hợp với khả năng trả nợ của khách hàng. Bên cạnh đó, ngân hàng tích cực hỗ trợ, hướng dẫn người dân sử dụng vốn vay hiệu quả, nhân rộng các mô hình sản xuất điển hình giúp nhau thoát nghèo.

Việc quản lý và xử lý nợ được triển khai thực chất, phản ánh đúng diễn biến các khoản vay. Ngân hàng chủ động phân loại, phân tích nguyên nhân các khoản nợ quá hạn để có giải pháp đôn đốc, xử lý rủi ro kịp thời. Công tác điều chỉnh kỳ hạn, gia hạn nợ sát với tình hình thực tế, không chạy theo thành tích. Hoạt động kiểm tra, giám sát được tăng cường thường xuyên nhằm kịp thời chấn chỉnh sai sót, xác định rõ trách nhiệm của cá nhân, tập thể nếu để xảy ra vi phạm. Ông Đào Đức Luận - Giám đốc Phòng Giao dịch NHCSXH Vĩnh Tường chia sẻ: Giai đoạn sau sáp nhập, bộ máy hành chính đặt ra yêu cầu lớn về tính liên tục và an toàn của dòng vốn. Để đảm bảo chất lượng tín dụng bền vững, Phòng Giao dịch tăng cường phối hợp với chính quyền các xã, hội, đoàn thể và các trưởng thôn siết chặt quy trình kiểm tra, giám sát ngay từ khâu bình xét ở cơ sở. Việc định hướng mức vay hợp lý, sát thực tế sản xuất cũng giúp hộ vay tránh được áp lực tài chính quá tải và chủ động nguồn trả nợ. Thời gian tới, ngân hàng chú trọng nâng cao năng lực hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn thông qua đào tạo nghiệp vụ chuyên sâu, củng cố chất lượng nguồn vốn ủy thác, tập trung xử lý kịp thời, hiệu quả các khoản nợ quá hạn, nợ chây ì nhằm bảo toàn tối đa nguồn vốn của Nhà nước.

Nâng cao chất lượng tín dụng không đơn thuần là giảm tỷ lệ nợ xấu, mà quan trọng hơn là phát huy hiệu quả nguồn vốn vay, giúp người dân vươn lên thoát nghèo bền vững và làm giàu chính đáng. Với những giải pháp quyết liệt, đồng bộ cùng sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị địa phương, Phòng Giao dịch NHCSXH Vĩnh Tường đã và đang triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng ưu đãi, trở thành điểm tựa vững chắc cho người nghèo và các đối tượng chính sách, đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.