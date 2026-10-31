Nâng cao chất lượng tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Toàn cảnh buổi sinh hoạt “Giờ pháp luật” tháng 10/2026.

Thông qua buổi sinh hoạt “Giờ pháp luật” tháng 10/2026, VKSND khu vực 8, TP Cần Thơ tập trung quán triệt các quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp; đồng thời trao đổi những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Buổi sinh hoạt do đồng chí Nguyễn Văn Phước, Viện trưởng VKSND khu vực 8, dự và chỉ đạo, với sự tham gia của toàn thể lãnh đạo, công chức và người lao động trong đơn vị.

Tại buổi sinh hoạt, đồng chí Bùi Trần Khánh Duy, Kiểm sát viên, trình bày những nội dung trọng tâm của Quy chế tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp, ban hành kèm theo Quyết định số 05/QĐ-VKSTC ngày 19/3/2026 của Viện trưởng VKSND tối cao.

Bên cạnh phần trình bày trực tiếp, đơn vị sử dụng video để hệ thống hóa nội dung, làm rõ những điểm mới của Quy chế, giúp công chức, người lao động thuận tiện theo dõi, nghiên cứu và vận dụng trong công việc.

Đồng chí Lâm Hoàng Nha, Phó Viện trưởng VKSND khu vực 8, phân tích trách nhiệm của cán bộ, Kiểm sát viên trong từng khâu công tác, từ tiếp công dân, tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn đến giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; kiểm tra quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp.

Nội dung trao đổi đặc biệt lưu ý việc xác định đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục và trách nhiệm theo dõi kết quả xử lý đơn. Các ý kiến thảo luận tại buổi sinh hoạt tập trung vào những tình huống phát sinh trong phối hợp xử lý, chuyển đơn đến Cơ quan điều tra và Công an cấp xã, nhất là đối với những trường hợp việc giải quyết hoặc thông báo kết quả còn kéo dài.

Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND khu vực 8, TP Cần Thơ Lâm Hoàng Nha phát biểu kết luận buổi sinh hoạt.

Trên cơ sở từng tình huống, lãnh đạo đơn vị trao đổi, làm rõ căn cứ áp dụng các biện pháp yêu cầu, kiến nghị theo đúng thẩm quyền, đồng thời nhấn mạnh trách nhiệm theo dõi, đôn đốc để hạn chế tình trạng đơn tồn đọng.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Văn Phước ghi nhận tinh thần nghiên cứu, trao đổi của công chức, người lao động; yêu cầu các bộ phận nghiệp vụ cụ thể hóa những nội dung đã được quán triệt vào công việc hằng ngày.

Trong đó, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm chế độ tiếp công dân của người đứng đầu, niêm yết công khai lịch tiếp công dân tại trụ sở; đồng thời chủ động chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị để triển khai tiếp công dân trực tuyến khi có hướng dẫn của VKSND tối cao.

Đối với đơn có nhiều nội dung, Viện trưởng VKSND khu vực 8 yêu cầu phải phân loại cụ thể, chỉ thụ lý, giải quyết những nội dung thuộc thẩm quyền của Viện kiểm sát. Những nội dung khác phải được hướng dẫn hoặc chuyển đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định. Việc tiếp nhận, xử lý đơn phải gắn với theo dõi tiến độ và kết quả giải quyết, bảo đảm từng nội dung đều được xử lý đúng trách nhiệm và thẩm quyền.

Kết luận buổi sinh hoạt, đồng chí Lâm Hoàng Nha yêu cầu công chức tiếp tục nghiên cứu kỹ Quy chế 05, đối chiếu với nhiệm vụ được giao để áp dụng thống nhất. Những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện phải được tổng hợp, báo cáo kịp thời để xem xét, hướng dẫn giải quyết.

Việc duy trì sinh hoạt “Giờ pháp luật” gắn với trao đổi tình huống thực tiễn giúp VKSND khu vực 8, TP Cần Thơ nâng cao hiệu quả tự đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ tại đơn vị. Qua đó, góp phần nâng cao trách nhiệm của công chức, Kiểm sát viên trong tiếp công dân, xử lý đơn và thực hiện nhiệm vụ kiểm sát, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.