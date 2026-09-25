Nâng cao chất lượng tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Học viên tham gia lớp bồi dưỡng.

Tham gia lớp bồi dưỡng có hơn 450 học viên là cán bộ, công chức thường xuyên thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở các sở, ngành, địa phương trong tỉnh.

Lớp bồi dưỡng nhằm cập nhật kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cho cán bộ, công chức có liên quan, nhất là công chức cấp xã, phường. Đồng thời trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết trong khai thác, sử dụng các nền tảng số, phần mềm nghiệp vụ phục vụ công tác chuyên môn, từng bước hình thành phương thức làm việc trên môi trường số... Thông qua đó, góp phần nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh.

Phó Chánh Thanh tra tỉnh Phạm Xuân Dũng phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng.

Trong chương trình, giảng viên Trường Cán bộ thanh tra trực tiếp truyền đạt các chuyên đề: Thẩm quyền, trình tự, thủ tục, kỹ năng giải quyết khiếu nại, tố cáo; nhận diện tham nhũng, tiêu cực, trách nhiệm của người đứng đầu, biện pháp phòng ngừa; mối liên hệ giữa tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo với phòng, chống tham nhũng, tiêu cực...

Bên cạnh đó, học viên còn được truyền đạt kiến thức, hướng dẫn kỹ năng về ứng dụng công nghệ số trong hoạt động thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Đồng thời trao đổi, thảo luận, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị và địa phương.

Quang cảnh lớp bồi dưỡng.

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và chuyển đổi số diễn ra trong 2 ngày, từ 25-26/9.