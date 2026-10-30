Nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố

Sau sáp nhập, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực V quản lý khu vực Nghĩa Lộ, địa bàn rộng, tình hình tội phạm tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường. Không chỉ đối mặt với việc thay đổi bộ máy mà khối lượng công việc lớn, thẩm quyền trong công tác điều tra, truy tố của đơn vị khu vực cũng được tăng lên đáng kể, đòi hỏi mỗi kiểm sát viên phải thực sự tinh thông pháp luật và nhạy bén trong nghiệp vụ.

Ông Triệu Ngọc Thơ - Kiểm sát viên, Viện Kiểm sát khu vực V cho biết: “Tội phạm hiện nay có xu hướng ứng dụng công nghệ số, hoạt động trên không gian mạng nên việc phát hiện, truy vết và thu thập chứng cứ mất rất nhiều thời gian. Chính vì vậy, đòi hỏi kiểm sát viên phải có trình độ chuyên môn chuyên sâu. Mỗi kiểm sát viên khi thực hiện 1 vụ việc đều phải tìm hiểu kỹ lưỡng không để xảy ra sai sót”.

Để nâng cao chất lượng điều tra, truy tố các vụ án, ngay từ giai đoạn tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực V đã chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra, các lực lượng chức năng nắm chắc thông tin “từ sớm, từ xa”, hạn chế bỏ lọt tội phạm.

Bà Nguyễn Hường Trang - Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân khu vực V khẳng định: “Đơn vị đã chú trọng nâng cao chất lượng, tăng cường hoạt động thực hành quyền công tố ngay từ khâu tiếp nhận, thụ lý tố giác, tin báo về tội phạm, bảo đảm 100% trường hợp kiến nghị khởi tố được kiểm sát.

Trong quá trình giải quyết án, đơn vị chú trọng nâng cao chất lượng nghiên cứu hồ sơ, phân tích, đánh giá chứng cứ, làm rõ những vấn đề cần chứng minh; tăng cường phối hợp với cơ quan điều tra để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đồng thời đề cao trách nhiệm của kiểm sát viên trong thực hiện nhiệm vụ”.

Hầu hết chỉ tiêu nghiệp vụ cơ bản đều đạt và vượt kế hoạch, các vụ án được giải quyết bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm.

Xác định hiệu quả công tác, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực V luôn nỗ lực đổi mới phương pháp công tác, quan tâm đào tạo tại chỗ qua các phiên tòa rút kinh nghiệm và ứng dụng số hóa 100% dữ liệu án hình sự lên hệ thống quản lý để nắm chính xác, kịp thời, đảm bảo công khai, minh bạch. Việc ứng dụng chuyển đổi số cũng góp phần nâng cao chất lượng giải quyết án.

Để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm năm 2026, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực V tập trung nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, nhất là việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm tại Công an cấp xã; nâng cao chất lượng giải quyết án, kiểm sát xét xử và thi hành án. Đơn vị chú trọng tranh tụng, tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm, tăng cường kiểm sát bản án, quyết định của Tòa án, đẩy mạnh số hóa hồ sơ nghiệp vụ; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tư pháp xử lý kịp thời các vụ việc phức tạp, không để phát sinh “điểm nóng”.

Cùng với đó, trách nhiệm của lãnh đạo, kiểm sát viên đối với từng vụ án được đề cao theo phương châm 4S: “sớm hơn, sát hơn, sâu hơn, sắc hơn”, kiên quyết không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm do thiếu trách nhiệm. Đơn vị cũng tăng cường tự kiểm tra, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, gắn trách nhiệm cá nhân với kết quả thực hiện nhiệm vụ; chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên vững chính trị, giỏi nghiệp vụ, tinh thông pháp luật, có bản lĩnh và đạo đức nghề nghiệp trong sáng.