Nâng cao chất lượng thu hút đầu tư vào khu công nghiệp

Dây chuyền sản xuất hàng may mặc của Công ty TNHH Smartshirts Garments Manufacturing Việt Nam, Khu công nghiệp Bảo Minh.

Chuẩn bị mặt bằng, hoàn thiện hạ tầng

Đến thời điểm này, Khu công nghiệp (KCN) Minh Châu đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ thi công các tuyến đường, hệ thống thoát nước mưa, nước thải đã cơ bản hoàn thiện; đơn vị thi công tiếp tục làm vỉa hè, thảm bê tông nhựa mặt đường. Theo ông Vũ Minh Hưng, Trưởng Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Minh Châu, trong tháng 10 doanh nghiệp đã tập trung nhân lực, phương tiện, cơ bản hoàn thành phần hạ tầng. Kết quả này cũng ghi nhận sự phối hợp của chính quyền địa phương trong giải phóng mặt bằng, giải quyết thủ tục, giúp doanh nghiệp có điều kiện tổ chức thi công, đẩy nhanh tiến độ dự án.

Cùng với Minh Châu, các KCN Hải Long, Xuân Kiên đã hoàn thành giải phóng mặt bằng; Châu Giang II, Thanh Bình II, Trung Thành và Đồng Văn V đạt trên 95%. Kết quả này tạo thuận lợi cho triển khai hạ tầng, đồng thời đòi hỏi tiếp tục giải quyết phần công việc còn lại, phối hợp tiến độ giao đất và thi công. Tại các KCN đang hoạt động, chủ đầu tư tập trung duy tu, bảo dưỡng hạ tầng, nhà máy xử lý nước thải tập trung để phục vụ sản xuất ổn định.

Ninh Bình hiện có 32 KCN đã được thành lập, tổng diện tích quy hoạch 9.056,97ha. Trong đó, 20 khu đang hoạt động; 12 khu đã thu hút nhà đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng, đang giải phóng mặt bằng và triển khai thủ tục đầu tư xây dựng. Nhu cầu đầu tư mới và mở rộng sản xuất tiếp tục được duy trì.

10 tháng năm 2026, các KCN thu hút 85 dự án, gồm 34 dự án có vốn đầu tư nước ngoài và 51 dự án trong nước. Tổng vốn cấp mới đạt 275,006 triệu USD và 6.953 tỷ đồng; vốn điều chỉnh tăng thêm đạt 940,417 triệu USD và 2.817 tỷ đồng. Lũy kế đến nay, các KCN đang có 1.198 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký 11,51 tỷ USD và 142.483 tỷ đồng. Đây là kết quả của quá trình Ban Quản lý Khu kinh tế và các KCN tỉnh tích cực mở rộng xúc tiến đầu tư, tìm kiếm đối tác mới, hỗ trợ doanh nghiệp đang hoạt động thực hiện kế hoạch mở rộng sản xuất cũng góp phần bổ sung nguồn lực phát triển. Chất lượng phục vụ trong quá trình triển khai dự án vì thế có ý nghĩa lâu dài đối với môi trường đầu tư.

Cùng với việc thu hút các dự án đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế và các KCN tỉnh đang tập trung xử lý các dự án khó khăn, vướng mắc. Trong số 59 dự án thuộc diện rà soát có 6 dự án đã được tháo gỡ, không còn vướng mắc và được đề nghị đưa khỏi danh sách dự án chậm tiến độ; 36 dự án đã có chủ trương, phương hướng xử lý; 17 dự án tiếp tục được nghiên cứu, phân loại để báo cáo cấp có thẩm quyền. Kết quả tháo gỡ đã tạo chuyển biến trong triển khai dự án, đưa đất đai và vốn đầu tư vào sử dụng, hạn chế lãng phí nguồn lực.

Liên kết xúc tiến, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển

Hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong các KCN tiếp tục đóng góp quan trọng cho kinh tế địa phương. Tháng 10/2026, doanh thu ước đạt 50.985 tỷ đồng, giá trị xuất khẩu ước đạt 2.039 triệu USD, nộp ngân sách nhà nước ước đạt 1.716 tỷ đồng. Kết quả này cho thấy ý nghĩa của việc hỗ trợ doanh nghiệp duy trì sản xuất, đồng thời chuẩn bị điều kiện thu hút những dự án phù hợp.

Trao đổi với Ban Quản lý Khu kinh tế và các KCN tỉnh tại buổi làm việc với các nhà đầu tư, đại diện Công ty cổ phần Hạ tầng Hà Nam đề nghị tăng cường gắn kết giữa các chủ đầu tư hạ tầng, chia sẻ kinh nghiệm và phối hợp tiếp cận đối tác. Doanh nghiệp mong muốn được thông tin sớm về kế hoạch xúc tiến đầu tư để chủ động đăng ký tham gia; tiếp tục rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục cho nhà đầu tư thứ cấp. Cùng quan tâm tới hiệu quả xúc tiến, đại diện chủ đầu tư KCN Minh Châu đề nghị Ban Quản lý phát huy vai trò đầu mối, phối hợp giới thiệu môi trường đầu tư của tỉnh. Theo doanh nghiệp, sự tham gia của cơ quan quản lý giúp đối tác nước ngoài tiếp cận thông tin chính thống, củng cố niềm tin và giảm chi phí xúc tiến cho chủ đầu tư hạ tầng.

Thời gian qua, Ban Quản lý đã tổ chức các hội nghị trao đổi với chủ đầu tư hạ tầng về định hướng thu hút đầu tư, gặp mặt nhà đầu tư Nhật Bản; phối hợp đón tiếp, làm việc với các doanh nghiệp, Hiệp hội và đoàn công tác quốc tế. Cùng với tìm kiếm đối tác mới, việc hỗ trợ doanh nghiệp đang hoạt động mở rộng sản xuất được chú trọng. Từ đầu năm đến nay, vốn điều chỉnh tăng thêm của các dự án đầu tư nước ngoài trong các KCN tỉnh đạt 940,417 triệu USD, cao hơn vốn cấp mới. Đồng chí Bùi Duy Quang, Phó trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế và các KCN tỉnh cho biết, Ban ưu tiên thu hút các dự án công nghệ cao, công nghệ sạch, hạn chế tối đa những dự án thâm dụng lao động và đất đai. Với các dự án đã được chấp thuận, Ban tập trung hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thiện thủ tục, đẩy nhanh tiến độ triển khai, sớm đưa nhà máy vào hoạt động, tạo thêm sản phẩm công nghiệp mới.

Yêu cầu nâng cao chất lượng thu hút đầu tư cũng đặt ra trách nhiệm theo sát doanh nghiệp trong quá trình xây dựng và tổ chức sản xuất. Ban Quản lý đang trực tiếp kiểm tra, đôn đốc các dự án trọng điểm, phối hợp với các sở, ngành xử lý khó khăn, báo cáo UBND tỉnh xem xét những nội dung vượt thẩm quyền. Trong tháng 10, Ban đã giải quyết đúng và trước hạn 580 hồ sơ, không có hồ sơ quá hạn; đồng thời đẩy mạnh khai thác dữ liệu để cắt giảm thành phần hồ sơ, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục.

Một nhu cầu thiết thực khác là tuyển dụng lao động. Các KCN hiện sử dụng trên 223.000 lao động, thu nhập bình quân đạt 7,5 triệu đồng/người/tháng. Khi doanh nghiệp mở rộng quy mô, đưa thêm dây chuyền vào vận hành, công tác tuyển dụng, đào tạo cần đáp ứng cả yêu cầu về số lượng, tay nghề và thời điểm bố trí việc làm. Ban Quản lý đã phối hợp với cơ quan chuyên môn, các trường, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và trung tâm dịch vụ việc làm trao đổi biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp. Trong đó, Công ty QMH Computer có nhu cầu tuyển dụng gần 2.000 lao động đã được tiếp nhận, hỗ trợ kết nối tuyển dụng. Sự phối hợp này cần được duy trì thường xuyên, giúp cơ sở đào tạo nắm rõ nhu cầu của nhà máy, doanh nghiệp chủ động nguồn nhân lực và người lao động có thêm cơ hội việc làm.

Từ những nỗ lực trong đầu tư hạ tầng, cải cách thủ tục hành chính, mở rộng không gian sản xuất công nghiệp đến triển khai chính sách ưu đãi có trọng tâm, có thể thấy Ninh Bình đang từng bước hình thành hệ sinh thái công nghiệp bền vững. Với cách làm bài bản cùng quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự đồng hành của doanh nghiệp, tỉnh đang khẳng định vị thế là điểm đến đầu tư ổn định, an toàn và giàu tiềm năng của quốc gia.