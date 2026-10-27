Nâng cao chất lượng thông tin, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa Hồ Xuân Trường trao giải cho các tác phẩm đoạt giải A. Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN

Đây là năm đầu tiên tỉnh Khánh Hòa tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở cấp tỉnh. Cuộc thi đã đạt được những kết quả nổi bật, tạo dấu ấn tích cực khi tiếp nhận 301 tác phẩm (được tuyển chọn từ 1.196 tác phẩm cấp cơ sở). Các tác phẩm gồm các bài viết nghiên cứu chuyên sâu, sản phẩm phát thanh, truyền hình và video clip có giá trị, qua đó, cho thấy sự phong phú trong cách tiếp cận và ngày càng đa dạng trong phương thức truyền tải những vấn đề chính luận.

Ban tổ chức đã trao 2 giải A cho tác giả Mai Thị Quỳnh Tú (Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa), với tác phẩm “Chặn “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” từ cơ sở: Giữ sạch quyền lực, giữ vững niềm tin trong chính quyền địa phương hai cấp” và nhóm tác giả của Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa, với tác phẩm “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong bối cảnh thực hiện tinh gọn tổ chức bộ máy”.

Ban Tổ chức trao giải cho các tác phẩm đoạt giải B. Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN

Ban tổ chức trao 4 giải B; 6 giải C; 9 giải Khuyến khích cho các tập thể và cá nhân, trong đó, tập thể Cơ quan Thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại tỉnh Khánh Hòa đoạt giải Khuyến khích, với tác phẩm “Từ lá phiếu cử tri đến trách nhiệm của người đại biểu dân cử”.

Ban giám khảo cũng đã lựa chọn 50 tác phẩm tham dự Cuộc thi cấp Trung ương, kết quả đoạt 1 giải Khuyến khích.

Ban Tổ chức trao giải cho các tác phẩm đoạt giải C. Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN

Phát biểu tại hội nghị, ông Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa cho biết, Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tỉnh Khánh Hòa năm 2026 không chỉ là một hoạt động chính trị mà còn là môi trường để phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố có năng lực nghiên cứu, tư duy lý luận.

Qua đó, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý thức chủ động tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Những tác phẩm có chất lượng còn là nguồn tư liệu phục vụ tuyên truyền, định hướng dư luận, góp phần nâng cao sức thuyết phục trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Nhóm tác giả Cơ quan Thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại tỉnh Khánh Hòa đoạt giải Khuyến khích với loạt 3 bài “Từ lá phiếu cử tri đến trách nhiệm của người đại biểu dân cử”. Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN

Thông qua cuộc thi, Ban Tổ chức mong muốn các tác giả tiếp tục phát huy kết quả đạt được, không ngừng trau dồi kiến thức, bản lĩnh chính trị; đồng thời lan tỏa kinh nghiệm, truyền cảm hứng, khuyến khích ngày càng nhiều cán bộ, đảng viên, chuyên gia, trí thức và các tầng lớp nhân dân tham gia sáng tạo các tác phẩm chính luận có chất lượng. Từ đó, góp phần lan tỏa nhận thức, củng cố niềm tin và nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.