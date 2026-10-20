Nâng cao chất lượng thống kê, gắn trách nhiệm của người đứng đầu

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: T.CÔNG

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Thống kê thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp rà soát, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện báo cáo, ước tính số liệu đầy đủ, bao quát toàn bộ kỳ báo cáo.

Thông tin phải bảo đảm khách quan, trung thực, phản ánh sát thực tế sản xuất, kinh doanh; khắc phục tình trạng ước tính hình thức hoặc chưa tính đủ thời gian báo cáo.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh nhấn mạnh, dữ liệu thống kê là cơ sở quan trọng phục vụ đánh giá tình hình và chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội.

Các sở, ngành, địa phương, cơ quan Trung ương trên địa bàn và doanh nghiệp phải chủ động phối hợp với ngành thống kê thành phố, bảo đảm tiến độ, chất lượng thông tin.

Ông Trần Văn Vũ, Trưởng Thống kê thành phố báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: T.CÔNG

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành, đơn vị gửi báo cáo rà soát, theo đúng hạn định cụ thể đề ra. Thống kê thành phố cử cán bộ phối hợp, kịp thời phát hiện, xử lý những thiếu sót trong công tác thống kê.

Các ban quản lý phụ trách Khu công nghệ cao, các khu công nghiệp và Khu kinh tế mở Chu Lai phối hợp rà soát toàn bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý.

Đối với doanh nghiệp có số liệu tăng trưởng thấp hơn các quý trước hoặc cùng kỳ năm 2025, cần làm việc trực tiếp để xác định nguyên nhân, phân biệt khó khăn khách quan với việc báo cáo chưa phản ánh đầy đủ kết quả thực tế.

Sở Xây dựng rà soát các dự án, chủ đầu tư, nhà thầu ngoài phạm vi quản lý, kể cả nhà thầu ngoại tỉnh; cập nhật các công trình đã và dự kiến khởi công trong những tháng cuối năm.

Sở Công Thương rà soát doanh nghiệp sản xuất ngoài các khu, tại cụm công nghiệp, phân định rõ trách nhiệm phối hợp với UBND xã, phường.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: T.CÔNG

Sở Tài chính phối hợp các ban quản lý dự án, địa phương tổng hợp dự kiến giải ngân đầu tư công, bao gồm các dự án quốc phòng, an ninh có vốn của thành phố. Các sở, ngành cùng các cơ quan liên quan cung cấp đầy đủ chỉ tiêu thuộc lĩnh vực quản lý theo yêu cầu của ngành thống kê.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố nhấn mạnh, người đứng đầu các sở, ngành, ban quản lý và địa phương phải chịu trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc báo cáo; kịp thời chấn chỉnh tình trạng chậm, thiếu số liệu, bỏ sót doanh nghiệp, dự án.

Trường hợp hoạt động sản xuất, kinh doanh có tăng trưởng thực tế nhưng chưa được phản ánh đầy đủ, phải làm rõ trách nhiệm quản lý. Việc phối hợp báo cáo cần được duy trì thường xuyên trong năm 2027 và những năm tiếp theo, làm cơ sở để phục vụ công tác lãnh chỉ đạo, điều hành, xây dựng kịch bản phát triển kinh tế - xã hội thành phố.