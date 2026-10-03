Nâng cao chất lượng thẩm tra, bảo đảm chính sách đi vào cuộc sống

Đặc biệt quan tâm đến quyền và lợi ích của người dân, bám sát yêu cầu phát triển đất nước

Phát biểu tại phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và nỗ lực của Thường trực Ủy ban, các thành viên Ủy ban và các cơ quan hữu quan trong công tác chuẩn bị phiên họp.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho biết, khối lượng công việc rất lớn, thời gian chuẩn bị gấp, Thường trực Ủy ban và các cơ quan liên quan đã dành cả hai ngày cuối tuần để thực hiện công tác thẩm tra, quyết tâm bảo đảm tiến độ và chất lượng các nội dung trình Quốc hội.

Phiên họp toàn thể lần thứ Tư của Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, các lĩnh vực do Ủy ban Văn hóa và Xã hội phụ trách đều là những lĩnh vực nhạy cảm, liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân và đời sống xã hội. Do đó, trong quá trình thẩm tra, Ủy ban cần đặc biệt quan tâm đến quyền và lợi ích của người dân, bám sát yêu cầu phát triển đất nước và những vấn đề đặt ra từ thực tiễn.

Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý, tại phiên họp lần này có 8 dự án luật nhưng thực tế phạm vi sửa đổi liên quan tới 22 luật. Thường trực Ủy ban đã có báo cáo thẩm tra sơ bộ và báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại các phiên họp trong tháng 9. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, cho ý kiến và có kết luận đối với từng dự án luật.

Trên cơ sở đó, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu Quốc hội quan tâm nghiên cứu, bám sát các kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong quá trình thẩm tra.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu tại phiên họp

Không né tránh những vấn đề khó

Nhấn mạnh một số yêu cầu chung đối với công tác thẩm tra, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đề nghị tiếp tục nâng cao chất lượng thẩm tra, bảo đảm báo cáo thẩm tra thể hiện rõ chính kiến của cơ quan thẩm tra.

Đối với những vấn đề trọng tâm, chính sách có tác động lớn, cần phân tích đầy đủ cơ sở chính trị, pháp lý, thực tiễn; đánh giá tác động và nêu rõ quan điểm, phương án đề xuất để Quốc hội có cơ sở xem xét, quyết định.

Bên cạnh đó, cần phát huy dân chủ, khách quan, khoa học và trách nhiệm trong thảo luận; trao đổi thẳng thắn, đi đến cùng những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, không né tránh những vấn đề khó, qua đó làm rõ cơ sở và tính hợp lý của từng phương án, chính sách.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị đặc biệt quan tâm đến tính đồng bộ, thống nhất và khả thi của chính sách.

Trong điều kiện nhiều đạo luật được sửa đổi, bổ sung cùng một thời điểm, mỗi dự án luật phải được đặt trong tổng thể hệ thống pháp luật và các chính sách có liên quan, tránh tình trạng việc sửa đổi quy định nhằm tháo gỡ điểm nghẽn này lại làm phát sinh điểm nghẽn mới ở luật khác.

Đối với những vấn đề lớn, phức tạp, có tác động rộng, cần khai thác đầy đủ kết quả khảo sát thực tiễn, lấy ý kiến chuyên gia và các đối tượng chịu tác động, bảo đảm chính sách sau khi ban hành có tính khả thi và đi vào cuộc sống.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đề nghị đặc biệt quan tâm đến tính đồng bộ, thống nhất và khả thi của chính sách

Đánh giá về công tác thẩm tra sơ bộ, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho rằng, mặc dù đây là bước thẩm tra sơ bộ do Thường trực Ủy ban thực hiện, nhưng các báo cáo thẩm tra sơ bộ của Ủy ban đã được thực hiện nghiêm túc, thể hiện rõ chính kiến và sự nghiên cứu sâu sắc, cụ thể đối với từng nội dung, từng dự án luật.

Đặc biệt, đối với những dự án luật có chính sách mới, sửa đổi toàn diện hoặc có tính chuyên ngành cao, như dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa và dự án Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi), công tác thẩm tra đã được chú trọng.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh bày tỏ tin tưởng, với sự chuẩn bị của Thường trực Ủy ban và những kết quả đã đạt được trong quá trình thẩm tra, các đại biểu Quốc hội là thành viên Ủy ban sẽ tiếp tục đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, góp phần hoàn thiện các dự án luật.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu Quốc hội tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn, xây dựng để hoàn thiện các báo cáo thẩm tra với chất lượng cao nhất, phục vụ Quốc hội xem xét, quyết định tại Kỳ họp thứ hai.

Các cơ quan chủ trì soạn thảo cần phối hợp chặt chẽ với Ủy ban, cầu thị trong tiếp thu, giải trình; đối với những nội dung chưa tiếp thu, cần làm rõ căn cứ, cùng hướng tới mục tiêu hoàn thiện chính sách, pháp luật vì lợi ích của nhân dân và yêu cầu phát triển đất nước.

Thẩm tra các dự án luật đều có phạm vi tác động rộng

Phát biểu tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết, trong hai ngày 3-4.10, Ủy ban Văn hóa và Xã hội sẽ thẩm tra 8 dự án luật.

Trong đó có dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ, Luật Việc làm; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội.

Các đại biểu cũng cho ý kiến thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao; Luật Du lịch; Luật Thư viện; Luật Điện ảnh; Luật Di sản văn hóa; Luật Quảng cáo; Luật Báo chí; Dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh phát biểu tại phiên họp

Cùng với đó là dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược, Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Dự án Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi); Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội nhấn mạnh, 8 dự án luật đều có phạm vi tác động rộng, liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ của công dân, doanh nghiệp và tổ chức; được dư luận xã hội và cử tri cả nước quan tâm, theo dõi.

Để đạt kết quả tốt nhất, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm cao, tích cực tham gia ý kiến, đi thẳng vào những vấn đề trọng tâm, nêu rõ quan điểm đối với từng đề xuất cụ thể; tiếp tục thẩm tra, hoàn thiện các văn bản.

Các đại biểu dự phiên họp

Ngay sau phiên khai mạc, Ủy ban Văn hóa và Xã hội đã cho ý kiến thẩm tra đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ, Luật Việc làm.