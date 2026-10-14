Nâng cao chất lượng tham mưu xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ năm 2026

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Bùi Văn Quang phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh.

Tại Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy, các đại biểu nghe, cho ý kiến vào báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy giữa 2 kỳ hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ; báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng 9 tháng năm 2026; mục tiêu, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2026.

Ban Thường vụ Đảng ủy cũng xem xét các tờ trình về ban hành nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ về công tác kiểm tra, giám sát; kế hoạch thực hiện quy định của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở; các nội dung về công tác tổ chức cán bộ, tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.

Theo đó, giữa 2 kỳ hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ, Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng tham mưu xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; triển khai nghiêm túc, kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của tỉnh; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Bùi Văn Quang phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh.

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ, các đại biểu được phổ biến các văn bản của Trung ương, của tỉnh và của Đảng ủy; thảo luận, cho ý kiến vào các báo cáo, tờ trình: Đề án thành lập Ban Xây dựng Đảng thuộc Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh; Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, tập thể Thường trực Đảng ủy và nghị quyết chuyên đề về công tác kiểm tra, giám sát.

Các đại biểu dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang nhấn mạnh: Thời gian còn lại của năm 2026 không nhiều, đòi hỏi các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung nâng cao chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo và tham mưu; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra.

Các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy cần rà soát toàn bộ chương trình, kế hoạch công tác năm, xác định rõ nhiệm vụ đã hoàn thành, đang triển khai và còn chậm tiến độ để có giải pháp thực hiện cụ thể.

Đồng chí yêu cầu tiếp tục đổi mới công tác kiểm tra, giám sát theo hướng chủ động phòng ngừa, cảnh báo từ sớm, từ xa. Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp cần rà soát những lĩnh vực, vị trí, khâu công tác dễ phát sinh sai phạm; kịp thời nhận diện nguy cơ, cảnh báo và hướng dẫn khắc phục.

Công tác kiểm tra, giám sát phải góp phần bảo vệ tổ chức đảng, cán bộ, kiểm soát quyền lực, giúp cán bộ, đảng viên thực hiện đúng nhiệm vụ ngay từ đầu; đồng thời bảo đảm nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương và xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm.

Quang cảnh Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh.

Đối với đề án thành lập Ban Xây dựng Đảng và quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, tập thể Thường trực Đảng ủy, đồng chí đề nghị cơ quan tham mưu tiếp thu đầy đủ ý kiến tại hội nghị, khẩn trương rà soát, hoàn thiện, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, làm rõ mối quan hệ giữa thẩm quyền và trách nhiệm, giữa tập thể và cá nhân, giữa lãnh đạo và tổ chức thực hiện.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh yêu cầu xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đề nghị mỗi tổ chức đảng phát huy vai trò hạt nhân chính trị, mỗi cấp ủy viên nêu cao trách nhiệm nêu gương, người đứng đầu chịu trách nhiệm về chất lượng, tiến độ và hiệu quả công việc được giao.

Đặc biệt, việc đánh giá cán bộ cần tiếp tục đổi mới theo hướng thực chất, coi trọng kết quả, sản phẩm công việc cùng phẩm chất chính trị, đạo đức, tinh thần trách nhiệm, ý thức kỷ luật và khả năng phối hợp.