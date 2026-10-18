Nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới

Văn phòng Tỉnh ủy nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp, phục vụ hiệu quả sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy.

Chủ động tham mưu, phục vụ kịp thời

Ngày 18/10/1930 gắn với sự hình thành bộ máy văn phòng phục vụ các cơ quan lãnh đạo của Đảng. Năm 2002, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa IX quyết định lấy ngày 18/10 hằng năm là Ngày truyền thống Văn phòng Trung ương Đảng và Văn phòng cấp ủy. Trải qua các thời kỳ cách mạng, các thế hệ cán bộ văn phòng cấp ủy luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy, góp phần phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng. Đội ngũ cán bộ Văn phòng Tỉnh ủy tiếp tục phát huy truyền thống, rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn, giữ vững kỷ luật, kỷ cương; chủ động nắm bắt tình hình, tham mưu xử lý công việc kịp thời, chính xác, hiệu quả.

Xác định tham mưu, tổng hợp là nhiệm vụ trọng tâm, Văn phòng Tỉnh ủy bám sát quy chế làm việc, chương trình công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy; chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, chuẩn bị nội dung các hội nghị, cuộc họp; tổng hợp tình hình, tham gia xây dựng, thẩm định văn bản và tham mưu xử lý các vấn đề phát sinh. 9 tháng năm 2026, Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp chuẩn bị nội dung phục vụ 5 hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, 24 hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 27 cuộc họp Thường trực Tỉnh ủy và các hội nghị, cuộc họp khác; tham mưu xây dựng, thẩm định, trình ban hành trên 1.700 văn bản các loại. Khối lượng công việc lớn đòi hỏi mỗi khâu tham mưu, tổng hợp phải bảo đảm tính chính xác, khoa học, đúng quy trình và tiến độ, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy.

Văn phòng Tỉnh ủy chú trọng theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận và nhiệm vụ do cấp ủy giao; phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, sở, ngành, địa phương nắm bắt tình hình, tổng hợp khó khăn, vướng mắc, tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo. Các nhiệm vụ trọng tâm được quan tâm theo dõi gồm: phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, giải ngân vốn đầu tư công, xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới, triển khai chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy.

Thông qua việc theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện các thông báo, kết luận của Thường trực và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Văn phòng kịp thời làm rõ tiến độ, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và những vấn đề phát sinh, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy.

Văn phòng Tỉnh ủy tăng cường phối hợp với Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, góp phần nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ.

Bảo đảm hoạt động thông suốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

Bên cạnh nhiệm vụ tham mưu, tổng hợp, Văn phòng Tỉnh ủy thực hiện đồng bộ các mặt công tác hành chính, văn thư, lưu trữ, quản trị, tài chính Đảng, bảo đảm các điều kiện phục vụ hoạt động của cấp ủy và các cơ quan tham mưu, giúp việc. 9 tháng năm 2026, Văn phòng tiếp nhận 19.452 văn bản đến, phát hành 2.979 văn bản đi; phục vụ 115 cuộc họp, hội nghị của Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy. Công tác quản trị, hậu cần được triển khai chủ động, bảo đảm cơ sở vật chất, phương tiện và điều kiện làm việc. Việc quản lý tài chính, tài sản được thực hiện theo quy định, gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Trong thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số trong cơ quan Đảng, Văn phòng tích cực triển khai sử dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành, chữ ký số, hệ thống điều hành tác nghiệp và Sổ tay đảng viên điện tử. Đến nay, tỷ lệ xử lý văn bản điện tử toàn trình đạt 88%, tỷ lệ văn bản đến điện tử đạt 97,3%; công tác chuẩn hóa dữ liệu đảng viên hoàn thành 100%. Việc ứng dụng công nghệ giúp rút ngắn thời gian xử lý, trao đổi công việc, nâng cao hiệu quả phối hợp, đảm bảo thông tin phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo. Văn phòng chú trọng tuân thủ quy trình nghiệp vụ, bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin, từng bước nâng cao chất lượng quản lý, điều hành trên môi trường số.

Theo Văn phòng Tỉnh ủy, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, cán bộ làm công tác tổng hợp luôn chủ động nghiên cứu, nắm chắc các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chương trình công tác của tỉnh; thường xuyên cập nhật tình hình thực tiễn, phối hợp với các cơ quan, đơn vị để nâng cao chất lượng thông tin. Trong tham mưu, chú trọng phân tích, chọn lọc vấn đề, đề xuất giải pháp phù hợp, bảo đảm tính chính xác, kịp thời và yêu cầu bảo mật.

Trước yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, Văn phòng Tỉnh ủy tiếp tục đổi mới lề lối, tác phong làm việc; tăng cường phối hợp giữa các phòng chuyên môn; đề cao kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm cá nhân. Mỗi cán bộ, công chức, người lao động cần chủ động học tập, rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực phân tích, tổng hợp, dự báo; sâu sát cơ sở, nắm chắc tình hình, xử lý công việc khoa học, đúng nguyên tắc và thẩm quyền.

Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Lê Văn Miều cho biết: Văn phòng xác định đổi mới, nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Trọng tâm là bám sát chương trình công tác của cấp ủy, chủ động nắm bắt tình hình thực tiễn, kịp thời tham mưu những vấn đề mới, khó và nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của tỉnh; nâng cao chất lượng phân tích, dự báo, đề xuất giải pháp thiết thực, khả thi. Cùng với đó, tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị, tinh thông nghiệp vụ, trách nhiệm, tận tụy, chủ động đổi mới.