Nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc cho Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
Sáng 14/10, thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh cùng đoàn công tác đã đến tặng hoa chúc mừng tập thể cán bộ, nhân viên Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhân kỷ niệm Ngày truyền thống các ban Đảng và Văn phòng cấp ủy.
Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/nang-cao-chat-luong-tham-muu-giup-viec-cho-thuong-truc-ban-thuong-vu-tinh-uy-va-ban-chap-hanh-dang-bo-tinh-post318756.html