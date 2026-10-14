Nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc cho Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

HNN.VN - Ngày 14/10, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND TP. Huế ký kết Kế hoạch phối hợp hành động về phát triển văn hóa, thể thao và du lịch đến năm 2030. TP. Huế là địa phương đầu tiên thực hiện ký kết kế hoạch phối hợp này, nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế của thành phố di sản, thành phố Festival và trung tâm văn hóa đặc sắc của Việt Nam.