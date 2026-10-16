Nâng cao chất lượng tham mưu, đáp ứng yêu cầu mới

Chủ động tham mưu, phục vụ đắc lực sự lãnh đạo của cấp ủy

Trong hệ thống các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng, Văn phòng cấp ủy giữ vai trò quan trọng, là đầu mối tham mưu, tổng hợp và phục vụ trực tiếp hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy. Từ nắm bắt, tổng hợp thông tin, tham mưu xử lý công việc, chuẩn bị nội dung hội nghị đến bảo đảm công tác hành chính, văn thư, lưu trữ, tài chính, quản trị, công nghệ và bảo mật, mỗi nhiệm vụ đều góp phần bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy được thông suốt, kịp thời, chính xác.

Đội ngũ cán bộ Văn phòng Tỉnh ủy được kiện toàn nhằm hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Phát huy truyền thống đó, Văn phòng Tỉnh ủy đã bám sát chương trình công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy, chủ động nắm tình hình, nâng cao chất lượng nghiên cứu, tổng hợp, tham mưu trên các lĩnh vực. Nội dung tham mưu tập trung vào những nhiệm vụ chính trị trọng tâm như công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và xây dựng Đảng.

Theo đồng chí Hoàng Nhị Sơn, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy: Yêu cầu đặt ra đối với công tác Văn phòng hiện nay là phải chủ động hơn, sâu sát hơn và có tầm nhìn dài hơn. Văn phòng không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ được giao mà còn phải kịp thời nắm bắt tình hình, nhận diện vấn đề phát sinh, nghiên cứu, đề xuất giải pháp để cấp ủy có quyết sách đúng đắn, sát thực tiễn.

Cùng với công tác tham mưu, việc phục vụ các Hội nghị của BCH Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy và các cuộc làm việc với Trung ương, địa phương, doanh nghiệp được thực hiện chu đáo. Công tác thẩm định, biên tập, kiểm tra thể thức và nội dung văn bản được chú trọng, góp phần nâng cao chất lượng, tính khả thi của các quyết định lãnh đạo, chỉ đạo.

Yêu cầu mới

Việc sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp mở ra điều kiện thuận lợi để tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, tăng tính chủ động và trách nhiệm của cấp cơ sở.

Trong bối cảnh đó, Văn phòng cấp ủy có điều kiện phát huy rõ hơn vai trò là trung tâm thông tin, tổng hợp, tham mưu, giúp cấp ủy nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng hệ thống điều hành tác nghiệp và số hóa quy trình cũng tạo thuận lợi cho trao đổi văn bản, theo dõi tiến độ công việc, nâng cao tính công khai, minh bạch và trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ.

Tuy nhiên, mô hình mới cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức. Sau sắp xếp, địa bàn quản lý ở nhiều nơi rộng hơn, khối lượng công việc tăng, tính chất nhiệm vụ đa dạng; trong khi tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ và quy trình phối hợp cần tiếp tục được rà soát, hoàn thiện. Cán bộ Văn phòng cấp ủy phải xử lý nhiều đầu mối công việc, đòi hỏi kiến thức tổng hợp, kỹ năng tham mưu, năng lực phối hợp và khả năng ứng dụng công nghệ. Ở những địa bàn rộng, điều kiện đi lại khó khăn, việc nắm bắt tình hình trực tiếp, duy trì liên hệ thường xuyên với cơ sở cũng đòi hỏi nhiều thời gian, công sức hơn.

Nâng cao năng lực nghiên cứu, tham mưu

Cùng với đổi mới phương pháp làm việc, chuyển đổi số đang tạo ra phương thức vận hành mới trong các cơ quan Đảng. Trong 9 tháng đầu năm 2026, Văn phòng Tỉnh ủy đã tham mưu ban hành 215 văn bản chỉ đạo về chuyển đổi số; triển khai Hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp đến 136 cơ quan, đơn vị trong khối Đảng, đạt 100%, với hơn 6.939 tài khoản người dùng. Tỷ lệ xử lý văn bản điện tử toàn trình đạt 87,4%.

Chuyển đổi số không chỉ nhằm giảm giấy tờ, rút ngắn thời gian xử lý mà còn từng bước thay đổi tư duy quản trị, phương thức tổ chức công việc. Đối với Văn phòng cấp ủy, dữ liệu phải được cập nhật đầy đủ, thông tin được xử lý kịp thời, tiến độ nhiệm vụ được theo dõi thường xuyên và kết quả được kiểm chứng. Cùng với đó, phải chú trọng đào tạo kỹ năng số, khắc phục tình trạng chưa đồng đều về năng lực sử dụng công nghệ, bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin, nhất là đối với tài liệu và hoạt động thuộc phạm vi bí mật của Đảng, Nhà nước.

Theo đồng chí Hoàng Nhị Sơn, trong ba tháng cuối năm, Văn phòng Tỉnh ủy tiếp tục tập trung nâng cao năng lực nghiên cứu, phân tích, tổng hợp; tham mưu cụ thể hóa kịp thời các chủ trương mới của Trung ương; đôn đốc tháo gỡ những điểm nghẽn, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách, theo dõi tiến độ các dự án trọng điểm; đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý tài chính, tài sản, đẩy mạnh chuyển đổi số và số hóa tài liệu.

Phát huy truyền thống, chủ động đổi mới, nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ đắc lực sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy là yêu cầu xuyên suốt đối với Văn phòng cấp ủy trong tình hình mới. Đó cũng là đóng góp thiết thực của đội ngũ cán bộ Văn phòng vào công cuộc xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh, góp phần đưa quê hương phát triển nhanh và bền vững.