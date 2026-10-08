Nâng cao chất lượng tăng trưởng xuất nhập khẩu trong tiến trình tái cơ cấu ngành Công Thương
Tọa đàm có sự tham gia của đại diện cơ quan lập pháp, cơ quan quản lý, địa phương và hiệp hội doanh nghiệp sẽ tập trung trao đổi về giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng xuất nhập khẩu, chuyển hóa hiệu quả nguồn lực nhập khẩu thành năng lực sản xuất mới, gia tăng giá trị sản phẩm, mở rộng xuất khẩu và nâng cao vị thế của doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Nguồn Tạp chí Công thương: https://tapchicongthuong.vn/video/truc-tuyen--nang-cao-chat-luong-tang-truong-xuat-nhap-khau-trong-tien-trinh-tai-co-cau-nganh-cong-thuong-556048.htm