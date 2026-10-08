Nâng cao chất lượng tăng trưởng xuất nhập khẩu trong tiến trình tái cơ cấu ngành Công Thương

Hôm nay, thị trường nông sản ghi nhận diễn biến trái chiều. Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên tăng từ 200 - 400 đồng/kg, đưa mặt bằng thu mua lên 93.600 - 94.400 đồng/kg; hồ tiêu đồng loạt giảm từ 1.000 - 1.500 đồng/kg, xuống còn 135.500 - 139.000 đồng/kg. Trong khi đó tại Đồng bằng sông Cửu Long, thị trường lúa gạo nhìn chung ít biến động, giá lúa tươi nhìn chung ổn định. Mời quý vị và bà con theo dõi chi tiết trong bản tin của Tạp chí điện tử Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam.