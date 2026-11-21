Bà Phạm Thị Hồng Yến, Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội phát biểu tại buổi họp báo.

Quyết tâm tăng trưởng từ 10% trở lên và bài toán giữ vững ổn định vĩ mô

Tại buổi thông tin báo chí liên quan đến kỳ họp, bà Phạm Thị Hồng Yến, Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội cho biết, Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2027 đã đặt ra mục tiêu phấn đấu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên. Bên cạnh mục tiêu tổng quát, nghị quyết thể hiện quyết tâm cao nhằm tạo bứt phá trong năm thứ hai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2026 - 2030.

Theo đánh giá từ thực tiễn năm 2026, bức tranh kinh tế ghi nhận nhiều điểm sáng đáng kể. Tăng trưởng GDP 9 tháng đạt 9,1%, thuộc nhóm cao của khu vực và thế giới; kinh tế vĩ mô ổn định, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm, các ngành, lĩnh vực chủ yếu đều tăng trưởng tích cực. Các động lực truyền thống tiếp tục được phát huy, tạo thêm năng lực sản xuất mới.

Vốn FDI thực hiện đạt 21,1 tỷ USD, tăng 12,1% so với cùng kỳ; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu lần đầu tiên vượt mốc 1.000 tỷ USD. Cùng với đó, những chuyển biến về hoàn thiện thể chế, kết cấu hạ tầng chiến lược và ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số đang từng bước tạo nền tảng cho các động lực tăng trưởng mới.

Đại diện cơ quan thẩm tra cũng thẳng thắn chỉ ra những thách thức không thể xem nhẹ: Tăng trưởng cao không đồng nghĩa với nền tảng vững chắc nếu nội lực chưa thực sự mạnh. Đầu tư tư nhân chưa bứt phá tương xứng; sản xuất và xuất khẩu vẫn còn phụ thuộc lớn vào khu vực FDI cũng như nguyên liệu nhập khẩu; năng suất, năng lực tự chủ và khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế còn hạn chế. Áp lực đối với lạm phát, tỷ giá, lãi suất và các cú sốc vĩ mô khó dự báo trong thời gian tới vẫn tiếp tục gia tăng.

Mục tiêu tăng trưởng cao vừa là quyết tâm phát triển, vừa là yêu cầu của Quốc hội trong việc đổi mới căn bản chất lượng điều hành và mô hình tăng trưởng, trong đó hiệu quả thực chất, năng suất và đời sống của nhân dân sẽ là thước đo cuối cùng.

Trên cơ sở thảo luận tại tổ, hội trường và tiếp thu giải trình của Chính phủ, Quốc hội quyết định phấn đấu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên năm 2027 gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn và an toàn nợ công, tài chính. Đây cũng là bước chuẩn bị quan trọng để tạo đà, tạo thế, tạo lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Siết chặt rà soát tính đồng bộ, thống nhất giữa các dự án luật

Trả lời câu hỏi về việc Quốc hội đồng thời xem xét, thông qua nhiều dự án luật liên quan đến đất đai, kinh doanh bất động sản và nhà ở, đại diện Ủy ban Kinh tế và Tài chính nhấn mạnh việc bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật là yêu cầu xuyên suốt theo chủ trương, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước.

Theo phân công của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Kinh tế và Tài chính chủ trì thẩm tra các dự án luật liên quan đến đất đai và kinh doanh bất động sản, còn Ủy ban Pháp luật và Tư pháp chủ trì thẩm tra dự án luật về nhà ở. Quá trình thẩm tra được triển khai chặt chẽ giữa các cơ quan của Quốc hội, cơ quan chủ trì soạn thảo và các cơ quan liên quan thông qua nghiên cứu hồ sơ, tổ chức thẩm tra, trao đổi chuyên môn và lắng nghe ý kiến tâm huyết của đại biểu Quốc hội, chuyên gia cũng như đối tượng chịu tác động.

Trong các báo cáo thẩm tra, yêu cầu xuyên suốt được đặt ra là bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất và đồng bộ của hệ thống pháp luật; thống nhất về cách tiếp cận và ban hành chính sách. Trọng tâm rà soát tập trung vào phân định phạm vi điều chỉnh, quyền và nghĩa vụ của các chủ thể, điều kiện và thủ tục thực hiện dự án cũng như các giao dịch bất động sản.

Việc rà soát không chỉ dừng ở mối liên hệ giữa các dự án luật này với nhau mà còn mở rộng ra các luật liên quan như Bộ luật Dân sự, luật về đầu tư, đầu tư theo phương thức đối tác công tư, xây dựng, ngân sách nhà nước, công chứng, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các luật thuế. Đồng thời, các cơ quan thẩm tra chú trọng rà soát quy định về hiệu lực thi hành, điều khoản chuyển tiếp để thống nhất thời điểm áp dụng và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp đã được xác lập, tránh phát sinh tranh chấp, khiếu kiện.

Trong giai đoạn giữa hai kỳ họp, với sự phối hợp chặt chẽ của Bộ Tư pháp, cơ quan được Chính phủ giao chủ trì bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của các dự án luật, Chính phủ đã tích cực hoàn thiện hồ sơ, tiếp thu, giải trình đầy đủ các ý kiến của đại biểu Quốc hội và cơ quan thẩm tra, bảo đảm thể chế hóa kịp thời chủ trương, chỉ đạo của Đảng trước khi trình Quốc hội xem xét, thông qua.