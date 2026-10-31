Nâng cao chất lượng tác phẩm báo chí từ kỹ năng dựng video

Lớp tập huấn diễn ra trong 2 ngày (30 và 31/10), do Thạc sĩ Võ Minh Trí, giảng viên Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II, trực tiếp hướng dẫn.

Thạc sĩ Võ Minh Trí, giảng viên Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II, hướng dẫn học viên các kỹ năng dựng phim và xử lý hậu kỳ.

Học viên được hướng dẫn các kỹ thuật cơ bản trong cắt dựng, xử lý hình ảnh, âm thanh và hoàn thiện sản phẩm video phục vụ công tác báo chí, truyền thông bằng các phần mềm dựng phim chuyên nghiệp trên máy tính như Adobe Premiere, Audition, DaVinci Resolve.

Đồng thời, giảng viên cũng truyền đạt kỹ năng khai thác linh hoạt các ứng dụng di động như CapCut với các tính năng dựng video nhanh, tạo phụ đề tự động, chuyển văn bản thành giọng nói và xử lý lọc tạp âm.

Các phóng viên, biên tập viên và cộng tác viên của Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau tham dự tập huấn.

Với phương pháp "học đi đôi với hành", học viên trực tiếp thao tác trên các công cụ, xử lý nguồn tư liệu thực tế và hoàn thiện các đoạn clip ngắn ngay tại lớp học.

Nhà báo Nguyễn Quốc Danh, Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau, phát biểu tổng kết lớp tập huấn.

Phát biểu tổng kết lớp tập huấn, Nhà báo Nguyễn Quốc Danh, Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau, đánh giá cao tinh thần học tập nghiêm túc của học viên và những kiến thức, kinh nghiệm thực tế giảng viên đã chia sẻ.

Nhà báo Nguyễn Quốc Danh nhấn mạnh: Trong xu hướng làm báo đa phương tiện, mỗi nhà báo không chỉ viết mà cần chủ động tích hợp hình ảnh, video vào tác phẩm báo chí, không chỉ phục vụ thực hiện tác phẩm truyền hình mà còn đáp ứng yêu cầu thể hiện trên báo điện tử và các nền tảng số. Một video clip ngắn được cắt dựng chỉn chu sẽ tăng tính tương tác và thu hút công chúng tốt hơn, từ đó thực hiện tốt hơn nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền.

“Thời gian tới, Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau sẽ tiếp tục phát huy mạng lưới cộng tác viên tại cơ sở, tăng cường kết nối và khai thác thông tin từ 64 xã, phường. Qua đó, khuyến khích sản xuất thêm các sản phẩm báo chí đa phương tiện, phản ánh kịp thời hoạt động, đời sống ở cơ sở, góp phần làm phong phú nội dung trên các loại hình báo chí của đơn vị”, Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau Nguyễn Quốc Danh cho biết./.