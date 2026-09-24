Quang cảnh hội nghị. (Ảnh QUANG THỌ)

Dự và chủ trì hội nghị có Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong, đại diện các bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo thành phố Quảng Ninh cùng gần 300 đại biểu đại diện sở, đơn vị quản lý du lịch các tỉnh, thành phố; hiệp hội du lịch; các chuyên gia kinh tế-du lịch, cùng cộng đồng doanh nghiệp lữ hành, hàng không, vận tải, lưu trú, bảo hiểm, công nghệ và các cơ quan thông tấn, báo chí.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong nhấn mạnh: Trong giai đoạn mới, hoạt động lữ hành cần chuyển mạnh từ tư duy khai thác những gì sẵn có sang chủ động nghiên cứu nhu cầu, hành vi và xu hướng của từng thị trường khách. Việc đổi mới sản phẩm phải gắn với nâng cao chất lượng trải nghiệm, tăng thời gian lưu trú và mức chi tiêu, đồng thời tăng cường liên kết giữa lữ hành với hàng không, vận tải, lưu trú, thương mại, văn hóa và công nghệ.

Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam phát biểu tại hội nghị. (Ảnh QUANG THỌ)

Với chủ đề “Đổi mới-Liên kết-Nâng tầm”, hội nghị tập trung đánh giá thực trạng hoạt động lữ hành, nhận diện những cơ hội, thách thức mới của thị trường và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của ngành du lịch Việt Nam.

Đây cũng là diễn đàn để cơ quan quản lý, doanh nghiệp lữ hành, các địa phương và đối tác trong nước, quốc tế trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ mô hình hiệu quả, thúc đẩy liên kết xây dựng sản phẩm và mở rộng thị trường khách.

Qua đó, góp phần tăng cường kết nối giữa các điểm đến, doanh nghiệp và các ngành dịch vụ, tạo thêm động lực để du lịch phát triển theo hướng chuyên nghiệp, bền vững, đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng đa dạng của du khách.

Đặc biệt, nội dung hội nghị nhấn mạnh đến chủ đề đổi mới trước hết là đổi mới tư duy về vai trò của lữ hành, từ cung cấp chuyến đi sang chủ động nghiên cứu thị trường, tham gia kiến tạo sản phẩm và tổ chức chuỗi giá trị. Liên kết phải tạo ra chương trình du lịch cụ thể, vận hành được, bán được và xác định rõ trách nhiệm của các bên. Nâng tầm phải được thể hiện bằng chất lượng sản phẩm, năng suất, uy tín thương hiệu, khả năng phục vụ các phân khúc khách có yêu cầu cao, mức độ làm chủ công nghệ và thị trường, đồng thời bảo đảm an toàn và phát triển bền vững.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ninh Vũ Thị Mai Anh khẳng định,Quảng Ninh đang nỗ lực phát huy các tiềm năng, lợi thế để xây dựng điểm đến hiện đại, xanh, thông minh, giàu bản sắc và có sức cạnh tranh quốc tế. để phát triển nhanh và bền vững hơn, rất cần sự đồng hành của các địa phương, hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp lữ hành trong việc đổi mới sản phẩm, mở rộng thị trường, tăng cường liên kết vùng và ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong hoạt động du lịch.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ninh phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: QUANG THỌ)

Các đại biểu đã đưa ra nhiều ý kiến đóng góp, trong đó, tập trung vào việc hoàn thiện thể chế và đổi mới quản lý nhà nước theo hướng kiến tạo, minh bạch, dựa trên dữ liệu; cơ cấu lại thị trường và phát triển sản phẩm theo nhu cầu của từng phân khúc khách. Đặc biệt, việc phát triển sản phẩm phải bắt đầu từ nhu cầu thị trường và lợi thế khác biệt của điểm đến, khai thác có chiều sâu văn hóa, di sản, ẩm thực, làng nghề, nghệ thuật truyền thống và đời sống cộng đồng; cũng như các sản phẩm nghỉ dưỡng biển, chăm sóc sức khỏe, thể thao, MICE, mua sắm, du lịch đêm, du lịch xanh…

Bên cạnh đó, cần tăng cường liên kết chuỗi giá trị và kết nối hạ tầng; đổi mới căn bản công tác quảng bá, xúc tiến du lịch; đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực và nâng cao năng lực của doanh nghiệp; coi chất lượng, an toàn và phát triển xanh là yêu cầu xuyên suốt.

Hội nghị lữ hành toàn quốc năm 2026 diễn ra trong bối cảnh ngành du lịch cả nước triển khai Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới và Nghị quyết số 263/NQ-CP ngày 7/9/2026 của Chính phủ về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 26.

Từ diễn đàn này, ngành du lịch kỳ vọng tiếp tục hình thành cơ chế liên kết chặt chẽ hơn giữa cơ quan quản lý, địa phương và doanh nghiệp; qua đó mở rộng thị trường, đổi mới sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ và sức cạnh tranh của lữ hành Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới. Đây cũng là diễn đàn để các địa phương, doanh nghiệp trao đổi, chuẩn bị cho kế hoạch phát triển du lịch năm 2027 và tầm nhìn đến năm 2030.

Đoàn chủ tọa điều hành hội nghị. (Ảnh: QUANG THỌ)

Năm 2025, Việt Nam đón gần 21,2 triệu lượt khách quốc tế, 137 triệu lượt khách nội địa, tổng thu từ khách du lịch lần đầu vượt 1 triệu tỷ đồng. Trong 8 tháng năm 2026, cả nước đón khoảng 15,9 triệu lượt khách quốc tế, tăng 14,4% so với cùng kỳ. Cùng với sự gia tăng về quy mô thị trường, năng lực của hệ thống lữ hành cả nước cũng được củng cố. Đến cuối năm 2025, cả nước có gần 4.500 doanh nghiệp lữ hành quốc tế và hơn 44.000 hướng dẫn viên. Hệ thống điểm đến ngày càng đa dạng, tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển các sản phẩm chuyên biệt như MICE, golf, chăm sóc sức khỏe, du lịch đêm, du lịch văn hóa và cộng đồng.