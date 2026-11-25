Đêm nay và ngày mai, không khí lạnh dần suy yếu, Bắc Bộ giảm mưa, ban ngày có nắng nhưng đêm và sáng sớm vẫn rét, vùng núi cao có nơi rét đậm. Trong khi đó, khu vực từ thành phố Huế đến phía đông Quảng Ngãi tiếp tục có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ duy trì thời tiết ổn định, ngày nắng.